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"После войны с Россией". Политик из США обратился к западной общественности - РИА Новости, 02.11.2023
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22:37 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/politik-1907067174.html
"После войны с Россией". Политик из США обратился к западной общественности
"После войны с Россией". Политик из США обратился к западной общественности - РИА Новости, 02.11.2023
"После войны с Россией". Политик из США обратился к западной общественности
Запад начал войну с Россией и устроил резню в Палестине, поэтому поддерживать его могут только безнравственные люди, написал в соцсети X американский политик и... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T22:37
2023-11-02T22:37
политика
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палестина
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Запад начал войну с Россией и устроил резню в Палестине, поэтому поддерживать его могут только безнравственные люди, написал в соцсети X американский политик и правозащитник Аджаму Барака."После Афганистана, прокси-войны с Россией и резни палестинцев только самые морально испорченные или наивные люди все еще поддерживают "коллективный Запад", — отметил он.Барака неоднократно критиковал Штаты и Евросоюз за внешнеполитический курс. По его словам, Вашингтон и Брюссель использовали Минские соглашения по Донбассу в качестве "уловки" для подготовки к конфликту с Россией. Украину он назвал пушечным мясом, которое нужно для реализации геополитических амбиций США.В результате эскалации боевых действий в секторе Газа в октябре погибли свыше девяти тысяч человек, более 32 тысяч получили ранения. В Израиле из-за боестолкновений с палестинским движением ХАМАС погибли более 1,3 тысячи человек.МИД России призвал стороны прекратить насилие. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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политика, россия, палестина, афганистан, владимир путин, хамас, оон, украина
Политика, Россия, Палестина, Афганистан, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Украина
"После войны с Россией". Политик из США обратился к западной общественности

Политик Барака: только аморальные люди поддерживают США после войны с Россией

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВашингтон
Вашингтон - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Запад начал войну с Россией и устроил резню в Палестине, поэтому поддерживать его могут только безнравственные люди, написал в соцсети X американский политик и правозащитник Аджаму Барака.
«
"После Афганистана, прокси-войны с Россией и резни палестинцев только самые морально испорченные или наивные люди все еще поддерживают "коллективный Запад", — отметил он.
Барака неоднократно критиковал Штаты и Евросоюз за внешнеполитический курс. По его словам, Вашингтон и Брюссель использовали Минские соглашения по Донбассу в качестве "уловки" для подготовки к конфликту с Россией. Украину он назвал пушечным мясом, которое нужно для реализации геополитических амбиций США.
В результате эскалации боевых действий в секторе Газа в октябре погибли свыше девяти тысяч человек, более 32 тысяч получили ранения. В Израиле из-за боестолкновений с палестинским движением ХАМАС погибли более 1,3 тысячи человек.
МИД России призвал стороны прекратить насилие. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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