https://ria.ru/20231102/podmoskove-1906967050.html

Инвесторы Подмосковья вложат в легкую промышленность 8,1 миллиарда рублей

Инвесторы Подмосковья вложат в легкую промышленность 8,1 миллиарда рублей - РИА Новости, 02.11.2023

Инвесторы Подмосковья вложат в легкую промышленность 8,1 миллиарда рублей

Более восьми миллиардов рублей вложат инвесторы Московской области в импортозамещение легкой промышленности, сообщает пресс-служба инвестиций, промышленности и... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T15:23

2023-11-02T15:23

2023-11-02T15:23

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

электросталь

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Более восьми миллиардов рублей вложат инвесторы Московской области в импортозамещение легкой промышленности, сообщает пресс-служба инвестиций, промышленности и науки региона. Регион продолжает придерживаться курса на импортозамещение — инвесторы Московской области реализуют порядка 220 таких проектов в ключевых отраслях промышленности. "На данный момент в Подмосковье реализуется 20 проектов импортозамещения в легкой промышленности. Суммарный объем инвестиций – 8,1 миллиарда рублей. Реализация инвестпроектов позволит создать порядка 2,7 тысячи рабочих мест для жителей региона", — сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее цитирует пресс-служба. По информации ведомства, компания "ЛЕКПРОФ" из Электростали запустит производство спецодежды. Широкой линейкой компании станет серийный выпуск одежды специального защитного назначения. Кроме того, предприятие будет заниматься производством униформы, рабочей формы и специальной одежды для пищевой промышленности, медицины, автодорожной отрасли, строительной, складских комплексов, торговой индустрии и прочих. Еще в рамках проекта импортозамещения компания "ТИШЬЮПРОМ" реализует проект по производству санитарно-гигиенических изделий и бумажной посуды в Сергиевом Посаде.

https://ria.ru/20231025/kontrakty-1905146200.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), электросталь