Рейтинг@Mail.ru
Инвесторы Подмосковья вложат в легкую промышленность 8,1 миллиарда рублей - РИА Новости, 02.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
15:23 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/podmoskove-1906967050.html
Инвесторы Подмосковья вложат в легкую промышленность 8,1 миллиарда рублей
Инвесторы Подмосковья вложат в легкую промышленность 8,1 миллиарда рублей - РИА Новости, 02.11.2023
Инвесторы Подмосковья вложат в легкую промышленность 8,1 миллиарда рублей
Более восьми миллиардов рублей вложат инвесторы Московской области в импортозамещение легкой промышленности, сообщает пресс-служба инвестиций, промышленности и... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T15:23
2023-11-02T15:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
электросталь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155192/81/1551928161_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_0fc5394c65b3f3c36250514315a2bdef.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Более восьми миллиардов рублей вложат инвесторы Московской области в импортозамещение легкой промышленности, сообщает пресс-служба инвестиций, промышленности и науки региона. Регион продолжает придерживаться курса на импортозамещение — инвесторы Московской области реализуют порядка 220 таких проектов в ключевых отраслях промышленности. "На данный момент в Подмосковье реализуется 20 проектов импортозамещения в легкой промышленности. Суммарный объем инвестиций – 8,1 миллиарда рублей. Реализация инвестпроектов позволит создать порядка 2,7 тысячи рабочих мест для жителей региона", — сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее цитирует пресс-служба. По информации ведомства, компания "ЛЕКПРОФ" из Электростали запустит производство спецодежды. Широкой линейкой компании станет серийный выпуск одежды специального защитного назначения. Кроме того, предприятие будет заниматься производством униформы, рабочей формы и специальной одежды для пищевой промышленности, медицины, автодорожной отрасли, строительной, складских комплексов, торговой индустрии и прочих. Еще в рамках проекта импортозамещения компания "ТИШЬЮПРОМ" реализует проект по производству санитарно-гигиенических изделий и бумажной посуды в Сергиевом Посаде.
https://ria.ru/20231025/kontrakty-1905146200.html
московская область (подмосковье)
электросталь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155192/81/1551928161_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_2783c72fb9a36e3d6005c4d943f9178b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), электросталь
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Электросталь

Инвесторы Подмосковья вложат в легкую промышленность 8,1 миллиарда рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Рубли
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Более восьми миллиардов рублей вложат инвесторы Московской области в импортозамещение легкой промышленности, сообщает пресс-служба инвестиций, промышленности и науки региона.
Регион продолжает придерживаться курса на импортозамещение — инвесторы Московской области реализуют порядка 220 таких проектов в ключевых отраслях промышленности.
Экспортеры Подмосковья подписали контракты почти на 2 миллиарда рублей - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Экспортеры Подмосковья подписали контракты почти на 2 миллиарда рублей
25 октября, 13:52
"На данный момент в Подмосковье реализуется 20 проектов импортозамещения в легкой промышленности. Суммарный объем инвестиций – 8,1 миллиарда рублей. Реализация инвестпроектов позволит создать порядка 2,7 тысячи рабочих мест для жителей региона", — сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее цитирует пресс-служба.
По информации ведомства, компания "ЛЕКПРОФ" из Электростали запустит производство спецодежды. Широкой линейкой компании станет серийный выпуск одежды специального защитного назначения. Кроме того, предприятие будет заниматься производством униформы, рабочей формы и специальной одежды для пищевой промышленности, медицины, автодорожной отрасли, строительной, складских комплексов, торговой индустрии и прочих.
Еще в рамках проекта импортозамещения компания "ТИШЬЮПРОМ" реализует проект по производству санитарно-гигиенических изделий и бумажной посуды в Сергиевом Посаде.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Электросталь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала