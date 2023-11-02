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Инвесторы Подмосковья вложат в легкую промышленность 8,1 миллиарда рублей
Инвесторы Подмосковья вложат в легкую промышленность 8,1 миллиарда рублей - РИА Новости, 02.11.2023
Инвесторы Подмосковья вложат в легкую промышленность 8,1 миллиарда рублей
Более восьми миллиардов рублей вложат инвесторы Московской области в импортозамещение легкой промышленности, сообщает пресс-служба инвестиций, промышленности и... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T15:23
2023-11-02T15:23
2023-11-02T15:23
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Более восьми миллиардов рублей вложат инвесторы Московской области в импортозамещение легкой промышленности, сообщает пресс-служба инвестиций, промышленности и науки региона. Регион продолжает придерживаться курса на импортозамещение — инвесторы Московской области реализуют порядка 220 таких проектов в ключевых отраслях промышленности. "На данный момент в Подмосковье реализуется 20 проектов импортозамещения в легкой промышленности. Суммарный объем инвестиций – 8,1 миллиарда рублей. Реализация инвестпроектов позволит создать порядка 2,7 тысячи рабочих мест для жителей региона", — сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее цитирует пресс-служба. По информации ведомства, компания "ЛЕКПРОФ" из Электростали запустит производство спецодежды. Широкой линейкой компании станет серийный выпуск одежды специального защитного назначения. Кроме того, предприятие будет заниматься производством униформы, рабочей формы и специальной одежды для пищевой промышленности, медицины, автодорожной отрасли, строительной, складских комплексов, торговой индустрии и прочих. Еще в рамках проекта импортозамещения компания "ТИШЬЮПРОМ" реализует проект по производству санитарно-гигиенических изделий и бумажной посуды в Сергиевом Посаде.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), электросталь
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Электросталь
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Более восьми миллиардов рублей вложат инвесторы Московской области в импортозамещение легкой промышленности, сообщает пресс-служба инвестиций, промышленности и науки региона.
Регион продолжает придерживаться курса на импортозамещение — инвесторы Московской области реализуют порядка 220 таких проектов в ключевых отраслях промышленности.
Экспортеры Подмосковья подписали контракты почти на 2 миллиарда рублей
"На данный момент в Подмосковье реализуется 20 проектов импортозамещения в легкой промышленности. Суммарный объем инвестиций – 8,1 миллиарда рублей. Реализация инвестпроектов позволит создать порядка 2,7 тысячи рабочих мест для жителей региона", — сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее цитирует пресс-служба.
По информации ведомства, компания "ЛЕКПРОФ" из Электростали
запустит производство спецодежды. Широкой линейкой компании станет серийный выпуск одежды специального защитного назначения. Кроме того, предприятие будет заниматься производством униформы, рабочей формы и специальной одежды для пищевой промышленности, медицины, автодорожной отрасли, строительной, складских комплексов, торговой индустрии и прочих.
Еще в рамках проекта импортозамещения компания "ТИШЬЮПРОМ" реализует проект по производству санитарно-гигиенических изделий и бумажной посуды в Сергиевом Посаде.