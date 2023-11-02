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Более 50 общественных территорий благоустроят в Подмосковье в 2024 году - РИА Новости, 02.11.2023
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Новости Подмосковья
 
15:25 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/podmoskove-1906966512.html
Более 50 общественных территорий благоустроят в Подмосковье в 2024 году
Более 50 общественных территорий благоустроят в Подмосковье в 2024 году - РИА Новости, 02.11.2023
Более 50 общественных территорий благоустроят в Подмосковье в 2024 году
В Подмосковье в 2024 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" благоустроят свыше 50 общественных территорий, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T15:25
2023-11-02T15:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
коломна
михаил хайкин
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В Подмосковье в 2024 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" благоустроят свыше 50 общественных территорий, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. "На 2024 год у нас большие планы по созданию комфортной среды в городах Подмосковья. Планируем благоустроить 52 общественных пространства – создадим новые, а также реконструируем существующие набережные и парки, скверы и площади, пешеходные зоны и аллеи, центры подмосковных городов", - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, его цитирует пресс-служба. Как отметили в ведомстве, в Дмитровском преобразят Советскую площадь, запланировано благоустройство парка Мира в Коломне, в Белозерском Воскресенского округа пройдут работы на бульваре Победы. В Краснознаменске будет обновлена площадь Ленина, благоустроят и парк имени Воробьева, в Лыткарине новый вид обретет улица Первомайская, в Дубне благоустроят Центральную улицу. Кроме того, в 2023 году реализуют масштабные проекты, которые победили в текущем году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. "В 2024 году мы благоустроим 15 пешеходных зон и площадей, 13 парков, семь набережных и 17 скверов",- уточнил Хайкин. По информации пресс-службы, в текущем году появятся интересные крупные объекты. Так, в Лобне будет реконструирован Центральный парк, в Подольске создадут новый парк Певческое поле и другие. Также будет продолжена программа скверов. В этом году было сделано 16 скверов, а в следующем преобразят 17. "Продолжим также программу губернатора "Парки в лесу". В 2024 году в планах 10 лесопарков. С 2021 года по инициативе губернатора в регионе запущена новая программа по созданию комфорта на лесопарковых территориях "Парки в лесу", которая способствует развитию зеленых территорий региона. В лесопарках создаются комфортные тихие прогулочные зоны без причинения вреда окружающей среде. За два года в Подмосковье мы привели в порядок 21 лесопарк", - добавил Хайкин, которого цитирует пресс-служба.
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московская область (подмосковье), коломна, михаил хайкин
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Коломна, Михаил Хайкин

Более 50 общественных территорий благоустроят в Подмосковье в 2024 году

© Фото : Министерство благоустройства Московской областиБолее 50 общественных территорий благоустроят в Подмосковье в 2024 году
Более 50 общественных территорий благоустроят в Подмосковье в 2024 году - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© Фото : Министерство благоустройства Московской области
Более 50 общественных территорий благоустроят в Подмосковье в 2024 году
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В Подмосковье в 2024 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" благоустроят свыше 50 общественных территорий, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
"На 2024 год у нас большие планы по созданию комфортной среды в городах Подмосковья. Планируем благоустроить 52 общественных пространства – создадим новые, а также реконструируем существующие набережные и парки, скверы и площади, пешеходные зоны и аллеи, центры подмосковных городов", - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, его цитирует пресс-служба.
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Как отметили в ведомстве, в Дмитровском преобразят Советскую площадь, запланировано благоустройство парка Мира в Коломне, в Белозерском Воскресенского округа пройдут работы на бульваре Победы. В Краснознаменске будет обновлена площадь Ленина, благоустроят и парк имени Воробьева, в Лыткарине новый вид обретет улица Первомайская, в Дубне благоустроят Центральную улицу.
Кроме того, в 2023 году реализуют масштабные проекты, которые победили в текущем году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
"В 2024 году мы благоустроим 15 пешеходных зон и площадей, 13 парков, семь набережных и 17 скверов",- уточнил Хайкин.
По информации пресс-службы, в текущем году появятся интересные крупные объекты. Так, в Лобне будет реконструирован Центральный парк, в Подольске создадут новый парк Певческое поле и другие. Также будет продолжена программа скверов. В этом году было сделано 16 скверов, а в следующем преобразят 17.
"Продолжим также программу губернатора "Парки в лесу". В 2024 году в планах 10 лесопарков. С 2021 года по инициативе губернатора в регионе запущена новая программа по созданию комфорта на лесопарковых территориях "Парки в лесу", которая способствует развитию зеленых территорий региона. В лесопарках создаются комфортные тихие прогулочные зоны без причинения вреда окружающей среде. За два года в Подмосковье мы привели в порядок 21 лесопарк", - добавил Хайкин, которого цитирует пресс-служба.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КоломнаМихаил Хайкин
 
 
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