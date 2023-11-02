https://ria.ru/20231102/podmoskove-1906966512.html

Более 50 общественных территорий благоустроят в Подмосковье в 2024 году

Более 50 общественных территорий благоустроят в Подмосковье в 2024 году - РИА Новости, 02.11.2023

Более 50 общественных территорий благоустроят в Подмосковье в 2024 году

В Подмосковье в 2024 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" благоустроят свыше 50 общественных территорий, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T15:25

2023-11-02T15:25

2023-11-02T15:25

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В Подмосковье в 2024 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" благоустроят свыше 50 общественных территорий, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. "На 2024 год у нас большие планы по созданию комфортной среды в городах Подмосковья. Планируем благоустроить 52 общественных пространства – создадим новые, а также реконструируем существующие набережные и парки, скверы и площади, пешеходные зоны и аллеи, центры подмосковных городов", - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, его цитирует пресс-служба. Как отметили в ведомстве, в Дмитровском преобразят Советскую площадь, запланировано благоустройство парка Мира в Коломне, в Белозерском Воскресенского округа пройдут работы на бульваре Победы. В Краснознаменске будет обновлена площадь Ленина, благоустроят и парк имени Воробьева, в Лыткарине новый вид обретет улица Первомайская, в Дубне благоустроят Центральную улицу. Кроме того, в 2023 году реализуют масштабные проекты, которые победили в текущем году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. "В 2024 году мы благоустроим 15 пешеходных зон и площадей, 13 парков, семь набережных и 17 скверов",- уточнил Хайкин. По информации пресс-службы, в текущем году появятся интересные крупные объекты. Так, в Лобне будет реконструирован Центральный парк, в Подольске создадут новый парк Певческое поле и другие. Также будет продолжена программа скверов. В этом году было сделано 16 скверов, а в следующем преобразят 17. "Продолжим также программу губернатора "Парки в лесу". В 2024 году в планах 10 лесопарков. С 2021 года по инициативе губернатора в регионе запущена новая программа по созданию комфорта на лесопарковых территориях "Парки в лесу", которая способствует развитию зеленых территорий региона. В лесопарках создаются комфортные тихие прогулочные зоны без причинения вреда окружающей среде. За два года в Подмосковье мы привели в порядок 21 лесопарк", - добавил Хайкин, которого цитирует пресс-служба.

https://ria.ru/20231031/shkola-1906459019.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), коломна, михаил хайкин