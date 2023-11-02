https://ria.ru/20231102/peskov-1906888513.html

Россия извлекает пользу из санкций, заявил Песков

Россия извлекает пользу из санкций, заявил Песков - РИА Новости, 02.11.2023

Россия извлекает пользу из санкций, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о новом ожидаемом пакете западных санкций, заявил, что российская экономика хорошо адаптировалась, и РФ РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T12:07

2023-11-02T12:07

2023-11-02T12:27

в мире

россия

дмитрий песков

экономика

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о новом ожидаемом пакете западных санкций, заявил, что российская экономика хорошо адаптировалась, и РФ пытается извлекать выгоду для себя, в чем-то это получается."Наша экономика достаточно хорошо адаптировалась к этим (санкционным) условиям", - сказал Песков журналистам.Более того, как отметил пресс-секретарь президента, Россия пытается из этого извлекать выгоды для себя. "В чем-то у нас получается", - добавил он."Ожидание, что, естественно, и США, и Евросоюз будут продолжать придумывать новые санкции, хотя явно у них уже дефицит идей. И в США, и в Евросоюзе, кстати говоря, есть понимание того, что и действующие пакеты, они уже бьют по интересам самих тех государств, которые эти санкции ввели", - сказал Песков."Но мы не сомневаемся и розовых очков не носим, санкционное давление будет продолжаться и будут попытки его усиливать", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20231102/uzhas-1906890555.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, дмитрий песков, экономика, сша