https://ria.ru/20231102/peskov-1906888513.html
Россия извлекает пользу из санкций, заявил Песков
Россия извлекает пользу из санкций, заявил Песков - РИА Новости, 02.11.2023
Россия извлекает пользу из санкций, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о новом ожидаемом пакете западных санкций, заявил, что российская экономика хорошо адаптировалась, и РФ РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T12:07
2023-11-02T12:07
2023-11-02T12:27
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о новом ожидаемом пакете западных санкций, заявил, что российская экономика хорошо адаптировалась, и РФ пытается извлекать выгоду для себя, в чем-то это получается."Наша экономика достаточно хорошо адаптировалась к этим (санкционным) условиям", - сказал Песков журналистам.Более того, как отметил пресс-секретарь президента, Россия пытается из этого извлекать выгоды для себя. "В чем-то у нас получается", - добавил он."Ожидание, что, естественно, и США, и Евросоюз будут продолжать придумывать новые санкции, хотя явно у них уже дефицит идей. И в США, и в Евросоюзе, кстати говоря, есть понимание того, что и действующие пакеты, они уже бьют по интересам самих тех государств, которые эти санкции ввели", - сказал Песков."Но мы не сомневаемся и розовых очков не носим, санкционное давление будет продолжаться и будут попытки его усиливать", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20231102/uzhas-1906890555.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, дмитрий песков, экономика, сша
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Экономика, США
Россия извлекает пользу из санкций, заявил Песков
Песков: на Западе понимают, что санкции бьют по ним и их интересам
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о новом ожидаемом пакете западных санкций, заявил, что российская экономика хорошо адаптировалась, и РФ пытается извлекать выгоду для себя, в чем-то это получается.
"Наша экономика достаточно хорошо адаптировалась к этим (санкционным) условиям", - сказал Песков журналистам.
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Более того, как отметил пресс-секретарь президента, Россия пытается из этого извлекать выгоды для себя. "В чем-то у нас получается", - добавил он.
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"Ожидание, что, естественно, и США, и Евросоюз будут продолжать придумывать новые санкции, хотя явно у них уже дефицит идей. И в США, и в Евросоюзе, кстати говоря, есть понимание того, что и действующие пакеты, они уже бьют по интересам самих тех государств, которые эти санкции ввели", - сказал Песков.
"Но мы не сомневаемся и розовых очков не носим, санкционное давление будет продолжаться и будут попытки его усиливать", - подчеркнул он.
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