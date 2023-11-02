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"Калашников" оценит необходимость модернизации патронов - РИА Новости, 02.11.2023
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Новое оружие России
 
17:21 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/patrony-1907007077.html
"Калашников" оценит необходимость модернизации патронов
"Калашников" оценит необходимость модернизации патронов - РИА Новости, 02.11.2023
"Калашников" оценит необходимость модернизации патронов
"Калашников" исследует необходимость новых баллистических решений - патронов в новых калибрах - для стрелкового оружия, сообщил в четверг журналистам президент... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T17:21
2023-11-02T17:21
новое оружие россии
безопасность
калашников (концерн)
россия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. "Калашников" исследует необходимость новых баллистических решений - патронов в новых калибрах - для стрелкового оружия, сообщил в четверг журналистам президент концерна Алан Лушников. "Мы должны оценить необходимость нового баллистического решения, оценить необходимость перехода на новый калибр. Сейчас научные исследования идут на эту тему. Потому что, вы знаете, американцы уже перешли на новые баллистические решения, уже есть контракт", - сказал Лушников на вопрос о модернизации существующих патронов и разработке новых.
https://ria.ru/20231102/dron-kamikadze-1907001712.html
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безопасность, калашников (концерн), россия
Новое оружие России, Безопасность, Калашников (концерн), Россия
"Калашников" оценит необходимость модернизации патронов

Лушников: "Калашников" оценит необходимость перехода на новый калибр патронов

© Фото : УФСБ по Костромской областиПатроны
Патроны - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© Фото : УФСБ по Костромской области
Патроны. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. "Калашников" исследует необходимость новых баллистических решений - патронов в новых калибрах - для стрелкового оружия, сообщил в четверг журналистам президент концерна Алан Лушников.
«
"Мы должны оценить необходимость нового баллистического решения, оценить необходимость перехода на новый калибр. Сейчас научные исследования идут на эту тему. Потому что, вы знаете, американцы уже перешли на новые баллистические решения, уже есть контракт", - сказал Лушников на вопрос о модернизации существующих патронов и разработке новых.
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