https://ria.ru/20231102/panda-1906902893.html

Детеныш панды, родившийся в Московском зоопарке, начал слышать и видеть

Детеныш панды, родившийся в Московском зоопарке, начал слышать и видеть - РИА Новости, 02.11.2023

Детеныш панды, родившийся в Московском зоопарке, начал слышать и видеть

Детеныш панды, родившийся в Московском зоопарке, начал слышать и видеть, сообщила в своем Telegram-канале генеральный директор зоопарка Светлана Акулова. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T12:44

2023-11-02T12:44

2023-11-02T14:42

хорошие новости

москва

россия

светлана акулова

московский зоопарк

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906901697_0:303:960:843_1920x0_80_0_0_c69f25cc23726703e327b6b361af990d.jpg

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Детеныш панды, родившийся в Московском зоопарке, начал слышать и видеть, сообщила в своем Telegram-канале генеральный директор зоопарка Светлана Акулова. "Малышку осмотрели. Все хорошо. Она сегодня много лаяла на нас, пугала. Потому что начала слышать и начала видеть предметы, которые рядом", — рассказала Акулова. В конце августа мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщал, что в Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды. Панды Жуи и Диндин "познакомились" друг с другом этой весной и сразу нашли общий язык. В конце сентября Собянин рассказал, что детеныш панды оказался самкой.

https://ria.ru/20230316/pandy-1858385128.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, россия, светлана акулова, московский зоопарк, сергей собянин