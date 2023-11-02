https://ria.ru/20231102/panda-1906902893.html
Детеныш панды, родившийся в Московском зоопарке, начал слышать и видеть
Детеныш панды, родившийся в Московском зоопарке, начал слышать и видеть - РИА Новости, 02.11.2023
Детеныш панды, родившийся в Московском зоопарке, начал слышать и видеть
Детеныш панды, родившийся в Московском зоопарке, начал слышать и видеть, сообщила в своем Telegram-канале генеральный директор зоопарка Светлана Акулова. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T12:44
2023-11-02T12:44
2023-11-02T14:42
хорошие новости
москва
россия
светлана акулова
московский зоопарк
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906901697_0:303:960:843_1920x0_80_0_0_c69f25cc23726703e327b6b361af990d.jpg
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Детеныш панды, родившийся в Московском зоопарке, начал слышать и видеть, сообщила в своем Telegram-канале генеральный директор зоопарка Светлана Акулова. "Малышку осмотрели. Все хорошо. Она сегодня много лаяла на нас, пугала. Потому что начала слышать и начала видеть предметы, которые рядом", — рассказала Акулова. В конце августа мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщал, что в Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды. Панды Жуи и Диндин "познакомились" друг с другом этой весной и сразу нашли общий язык. В конце сентября Собянин рассказал, что детеныш панды оказался самкой.
https://ria.ru/20230316/pandy-1858385128.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906901697_0:224:960:944_1920x0_80_0_0_f3a0979fd3c1d20ee096eb8834c222dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, светлана акулова, московский зоопарк, сергей собянин
Хорошие новости, Москва, Россия, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Сергей Собянин
Детеныш панды, родившийся в Московском зоопарке, начал слышать и видеть
Самка панды, родившаяся в Московском зоопарке, начала слышать и видеть