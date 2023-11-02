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Детеныш панды, родившийся в Московском зоопарке, начал слышать и видеть - РИА Новости, 02.11.2023
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Хорошие новости
 
12:44 02.11.2023 (обновлено: 14:42 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/panda-1906902893.html
Детеныш панды, родившийся в Московском зоопарке, начал слышать и видеть
Детеныш панды, родившийся в Московском зоопарке, начал слышать и видеть - РИА Новости, 02.11.2023
Детеныш панды, родившийся в Московском зоопарке, начал слышать и видеть
Детеныш панды, родившийся в Московском зоопарке, начал слышать и видеть, сообщила в своем Telegram-канале генеральный директор зоопарка Светлана Акулова. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T12:44
2023-11-02T14:42
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светлана акулова
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Детеныш панды, родившийся в Московском зоопарке, начал слышать и видеть, сообщила в своем Telegram-канале генеральный директор зоопарка Светлана Акулова. "Малышку осмотрели. Все хорошо. Она сегодня много лаяла на нас, пугала. Потому что начала слышать и начала видеть предметы, которые рядом", — рассказала Акулова. В конце августа мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщал, что в Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды. Панды Жуи и Диндин "познакомились" друг с другом этой весной и сразу нашли общий язык. В конце сентября Собянин рассказал, что детеныш панды оказался самкой.
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москва, россия, светлана акулова, московский зоопарк, сергей собянин
Хорошие новости, Москва, Россия, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Сергей Собянин
Детеныш панды, родившийся в Московском зоопарке, начал слышать и видеть

Самка панды, родившаяся в Московском зоопарке, начала слышать и видеть

© Фото : Светлана Акулова/TelegramДетеныш панды в Московском зоопарке
Детеныш панды в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© Фото : Светлана Акулова/Telegram
Детеныш панды в Московском зоопарке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Детеныш панды, родившийся в Московском зоопарке, начал слышать и видеть, сообщила в своем Telegram-канале генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.
«
"Малышку осмотрели. Все хорошо. Она сегодня много лаяла на нас, пугала. Потому что начала слышать и начала видеть предметы, которые рядом", — рассказала Акулова.
В конце августа мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщал, что в Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды.
Панды Жуи и Диндин "познакомились" друг с другом этой весной и сразу нашли общий язык. В конце сентября Собянин рассказал, что детеныш панды оказался самкой.
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Хорошие новостиМоскваРоссияСветлана АкуловаМосковский зоопаркСергей Собянин
 
 
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