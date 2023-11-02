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В МИД прокомментировали план по переселению палестинцев из Газы в Египет - РИА Новости, 02.11.2023
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13:33 02.11.2023 (обновлено: 13:38 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/palestintsy-1906929877.html
В МИД прокомментировали план по переселению палестинцев из Газы в Египет
В МИД прокомментировали план по переселению палестинцев из Газы в Египет - РИА Новости, 02.11.2023
В МИД прокомментировали план по переселению палестинцев из Газы в Египет
Идея о переселении жителей сектора Газа на Синайский полуостров в Египте обернулась бы катастрофой для Ближнего Востока, заявила представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T13:33
2023-11-02T13:38
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
в мире
египет
мария захарова
синайский полуостров
хамас
оон
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Идея о переселении жителей сектора Газа на Синайский полуостров в Египте обернулась бы катастрофой для Ближнего Востока, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что власти Израиля признали существование плана разведки переселить 2,3 миллиона жителей сектора Газа в Египет на Синайский полуостров."В случае реализации подобных планов последствия массового перемещения людей будут иметь катастрофический характер и лишь усугубят ситуацию в регионе", - сказала Захарова.Она подчеркнула, что катастрофические последствия у такого сценария были бы для палестинцев, для израильтян и для всего региона.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, в мире, египет, мария захарова, синайский полуостров, хамас, оон, палестина
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, В мире, Египет, Мария Захарова, Синайский полуостров, ХАМАС, ООН, Палестина
В МИД прокомментировали план по переселению палестинцев из Газы в Египет

В МИД заявили о катастрофических последствиях переселения палестинцев в Египет

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские танки в районе границы с сектором Газа
Израильские танки в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские танки в районе границы с сектором Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Идея о переселении жителей сектора Газа на Синайский полуостров в Египте обернулась бы катастрофой для Ближнего Востока, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что власти Израиля признали существование плана разведки переселить 2,3 миллиона жителей сектора Газа в Египет на Синайский полуостров.
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"В случае реализации подобных планов последствия массового перемещения людей будут иметь катастрофический характер и лишь усугубят ситуацию в регионе", - сказала Захарова.
Она подчеркнула, что катастрофические последствия у такого сценария были бы для палестинцев, для израильтян и для всего региона.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Эвакуация населения сектора Газа
16 октября, 18:17
Инфографика
Эвакуация населения сектора ГазаПосмотреть
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильВ миреЕгипетМария ЗахароваСинайский полуостровХАМАСООНПалестина
 
 
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