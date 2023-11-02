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Путин 3 ноября встретится с членами Общественной палаты - РИА Новости, 02.11.2023
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15:04 02.11.2023 (обновлено: 15:08 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/palata-1906961205.html
Путин 3 ноября встретится с членами Общественной палаты
Путин 3 ноября встретится с членами Общественной палаты - РИА Новости, 02.11.2023
Путин 3 ноября встретится с членами Общественной палаты
Президент России Владимир Путин 3 ноября встретится с членами Общественной палаты РФ нового состава, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T15:04
2023-11-02T15:08
россия
политика
владимир путин
общественная палата рф
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 3 ноября встретится с членами Общественной палаты РФ нового состава, сообщает пресс-служба Кремля."Третьего ноября президент России Владимир Путин встретится с членами Общественной палаты РФ нового, восьмого состава, сформированного в июне 2023 года. Впервые в состав Общественной палаты РФ вошли представители новых субъектов России - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.
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россия, политика, владимир путин, общественная палата рф
Россия, Политика, Владимир Путин, Общественная палата РФ
Путин 3 ноября встретится с членами Общественной палаты

В Кремле анонсировали встречу Путина с членами Общественной палаты 3 ноября

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с членами Общественной палаты
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с членами Общественной палаты - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с членами Общественной палаты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 3 ноября встретится с членами Общественной палаты РФ нового состава, сообщает пресс-служба Кремля.
"Третьего ноября президент России Владимир Путин встретится с членами Общественной палаты РФ нового, восьмого состава, сформированного в июне 2023 года. Впервые в состав Общественной палаты РФ вошли представители новых субъектов России - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.
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