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Путин 3 ноября встретится с членами Общественной палаты
Путин 3 ноября встретится с членами Общественной палаты - РИА Новости, 02.11.2023
Путин 3 ноября встретится с членами Общественной палаты
Президент России Владимир Путин 3 ноября встретится с членами Общественной палаты РФ нового состава, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T15:04
2023-11-02T15:04
2023-11-02T15:08
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 3 ноября встретится с членами Общественной палаты РФ нового состава, сообщает пресс-служба Кремля."Третьего ноября президент России Владимир Путин встретится с членами Общественной палаты РФ нового, восьмого состава, сформированного в июне 2023 года. Впервые в состав Общественной палаты РФ вошли представители новых субъектов России - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, владимир путин, общественная палата рф
Россия, Политика, Владимир Путин, Общественная палата РФ
Путин 3 ноября встретится с членами Общественной палаты
В Кремле анонсировали встречу Путина с членами Общественной палаты 3 ноября