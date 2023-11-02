https://ria.ru/20231102/palata-1906961205.html

Путин 3 ноября встретится с членами Общественной палаты

Путин 3 ноября встретится с членами Общественной палаты - РИА Новости, 02.11.2023

Путин 3 ноября встретится с членами Общественной палаты

Президент России Владимир Путин 3 ноября встретится с членами Общественной палаты РФ нового состава, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T15:04

2023-11-02T15:04

2023-11-02T15:08

россия

политика

владимир путин

общественная палата рф

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 3 ноября встретится с членами Общественной палаты РФ нового состава, сообщает пресс-служба Кремля."Третьего ноября президент России Владимир Путин встретится с членами Общественной палаты РФ нового, восьмого состава, сформированного в июне 2023 года. Впервые в состав Общественной палаты РФ вошли представители новых субъектов России - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230930/rossiya-1899504149.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, политика, владимир путин, общественная палата рф