https://ria.ru/20231102/pakermanov-1906877972.html

Евгений Пакерманов: ядерный центр "Росатома" откроет Боливии новые рынки

Евгений Пакерманов: ядерный центр "Росатома" откроет Боливии новые рынки - РИА Новости, 02.11.2023

Евгений Пакерманов: ядерный центр "Росатома" откроет Боливии новые рынки

Госкорпорация "Росатом" реализует в Боливии уникальный проект – создает на высоте четырех тысяч метров Центр ядерных исследований и технологий. О том, как в... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T17:30

2023-11-02T17:30

2023-11-02T17:30

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евгений пакерманов

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Госкорпорация "Росатом" реализует в Боливии уникальный проект – создает на высоте четырех тысяч метров Центр ядерных исследований и технологий. О том, как в высоких горах строятся объекты центра, что будут выращивать в самой высокогорной научной теплице, кто еще интересуется российскими разработками и о перспективах водородной энергетики в России рассказал в интервью РИА Новости президент "Русатом Оверсиз" Евгений Пакерманов. Беседовала Дарья Станиславец.– В какие сроки планируется запустить исследовательский реактор Центра ядерных технологий?– Наш проект Центра ядерных исследований и технологий реализуется этапами, часть из них уже завершена. Например, на днях был открыт многофункциональный центр облучения.Мы строим еще один важный объект – это лаборатория радиобиологии и радиоэкологии. Это абсолютно уникальный, особенно для Латинской Америки, научный комплекс, который будет работать в связке с центром облучения. Лаборатория займется научными исследованиями в области сельского хозяйства. Лаборатория физически построена. Сейчас идет процесс монтажа оборудования, в следующем году она будет запущена. В этой лаборатории мы возводим специальную теплицу, в которой можно будет проращивать обработанные семена и наблюдать за ними. Мы из России привезли специальное стекло, потому что такого стекла, с такими свойствами, нет на местном рынке. Ведь эта теплица будет находиться на высоте 4000 метров.Финальный этап Центра ядерных технологий – это исследовательский реактор. Он строится по графику. Мы уже приступили к монтажу основного оборудования. Сейчас это оборудование уже полностью изготовлено, принято заказчиком, находится на площадке. Завершение строительства и монтажа оборудования состоится в следующем году, а уже сам пуск реактора у нас планируется в 2025 году. Параллельно, что очень важно, мы готовим персонал, который будет эксплуатировать этот центр. И это тоже важнейшая часть проекта. Обучение персонала мы планируем завершить к началу 2025 года.– На объектах будут работать только боливийские специалисты, или российские тоже будут?– У нас везде работают по плану только боливийские специалисты. Другой вопрос, что мы, конечно, сейчас обсуждаем с боливийским руководством сервисные контракты, потому что оборудование сложное, оно требует поддержки, разработки дополнительных программ, поэтому, конечно, у нас определенное количество российского персонала будет присутствовать на площадке.– Какая продукция и в каких объемах будет обрабатываться в многоцелевом центре облучения?– Все будет зависеть от планов заказчика. Плановая производственная мощность – это обработка 70 тонн продукции в сутки, это большие объемы. В Боливии есть потребность в обработке и в повышении урожайности, сохранности продуктов, которые, прежде всего, характерны для этой страны. Это орегано, какао-бобы, киноа и многое другое. Часть программ по обработке мы подготовили заранее и передали заказчику. В то же время такие центры используются и для обработки медицинских изделий.Наш центр облучения откроет и новые экспортные возможности, потому что есть страны, в которых установлены законодательные ограничения по импорту некоторой сельскохозяйственной продукции, если она не подверглась специальной обработке. Классический пример – это американский рынок. Или есть большой южноафриканский рынок, куда поставляется мед. Этот продукт по санитарному законодательству ЮАР в обязательном порядке должен подвергнуться радиационной обработке.– То есть у Боливии будет шанс открыть для себя новые рынки?– Да, безусловно. Это шанс открыть новые рынки, увеличить экспорт и, в конечном итоге, повысить благосостояние населения.– Построив центр ядерных технологий, "Росатом" создал уникальные технологии для Боливии, и наверняка есть интерес со стороны других стран к этому проекту…– Создавая эти мощности в Боливии, мы подтверждаем лидерство "Росатома" в области неэнергетических ядерных технологий. Поэтому ответ – да, интерес проявляется. И это не одна страна, а несколько. Я не буду их называть, потому что пока не завершены коммерческие переговоры, но мы действительно считаем, что это важный для "Росатома" объект не только в разрезе одной страны – Боливии, но и в разрезе всего латиноамериканского континента.Мы абсолютно уверены, что по мере сдачи объектов, по мере их выхода на проектную мощность, освоения новых технологий, этот проект, безусловно, будет способствовать росту интереса у соседних стран.– "Русатом Оверсиз" также занимается проектами в сфере водородной энергетики. Это один из приоритетов для России, а потому передовые технологии и наработки "Росатома" тут крайне важны. О проектах в сфере водородной энергетики задумываются и страны Латинской Америки. Могут ли быть востребованы технологии "Росатома" в сфере водорода здесь, в Латинской Америке? Видите ли вы здесь какие-то перспективы?– Я перспективы, безусловно, вижу, просто это вопрос горизонта, о котором мы говорим. Если, обсуждая медицинские технологии или технологии, связанные с научными исследованиями, мы говорим про здесь и сейчас, то говоря о водородных технологиях, это все-таки немножко завтрашний день. И это не касается только нас, это касается всего мирового рынка в целом.С одной стороны, есть прогнозы существенного роста потребления водорода, причем водорода безуглеродного, с другой стороны, есть потребность в технологиях и в оборудовании для производства этого водорода, для его хранения, перевозки и потребления. Мир в целом находится на начальной стадии, когда одновременно создаются технологии и создается спрос.Для "Росатома" это приоритетное направление, мы работаем параллельно и над созданием собственных технологий, что крайне важно, так как мы должны иметь все основные отечественные технологии во всех сферах – производство, транспортировка и потребление водорода, а с другой стороны, мы одновременно разворачиваем пилотные проекты в России, которые должны создать модель эффективного обращения с водородом. И только когда мы это все опробуем, вот тогда мы будем действительно в состоянии предлагать качественный продукт нашим зарубежным партнерам.Мы пока тестируем пилотные образцы технологий в России. Например, это проект по водородным поездам. Но это же не только водородный поезд, это новый подвижной состав, водородная заправка, это хранилище водорода, это целая система обращения с водородом, то есть это большой комплекс."Росатом" уже создал первые полностью отечественные опытные образцы электролизеров. Мы сейчас их запускаем в серийное производство, отрабатываем все вопросы, связанные с эксплуатацией, работаем над экономикой производства, чтобы это действительно был конкурентный и хороший продукт, который мы можем предлагать на рынке.Благодаря научному потенциалу "Росатома" мы можем создавать по-настоящему конкурентоспособные вещи, которых нет ни у кого в мире. Это вызывает гордость.– Когда электролизеры будут выпущены в серию?– Сейчас как раз идут тестовые испытания и одновременно создание производственной линии уже под серийное производство. Думаю, это вопрос ближайших лет.– Когда "Росатом" планирует завершить работу по созданию отечественных технологий по производству водорода?– В нашей дорожной карте есть несколько этапов, каждый подразумевает под собой конкретную технологию, конкретное оборудование, которое должно быть к этому времени уже создано и внедрено.Финальная цель – это атомно-технологическая станция с высокотемпературным газовым реактором, и, соответственно, с крупномасштабным производством водорода. Это атомная станция нового поколения. Ведется большая работа по проектированию, по созданию отдельных технологий, по НИОКР. В целом, когда говорим о перспективах ВТГР – это горизонт 2035 года. А то, что касается проектов, связанных с заправочными комплексами, с поездами, со специальными композитными баллонами для транспортировки, это как раз укладывается промежуток с 2023 по 2030 годы.– Когда можно ожидать начало экспорта водорода?– У нас есть проект по созданию крупнотоннажного производства водорода на Сахалине. И его мы планируем сделать в более короткие сроки. В горизонте ближайших пяти лет. Проект будет ориентирован как на внутреннее потребление, так и на экспорт.– То есть экспорт водорода может начаться через пять лет?– Да.– Для каких стран вы видите экспортный потенциал в части водорода?– Если смотреть производство водорода в России, то это, конечно, прежде всего азиатские страны, в которых прогнозируется большое потребление: Китай, Корея, Япония. Это понятные точки роста и потенциальные потребители.

https://ria.ru/20231020/rosatom-1904240632.html

https://realty.ria.ru/20231020/soglashenie-1904079283.html

https://ria.ru/20231013/vozmozhnosti-1902328296.html

https://ria.ru/20231011/putin-1902028777.html

https://ria.ru/20231003/litiy-1900078651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, россия, боливия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", евгений пакерманов