https://ria.ru/20231102/oruzhie-1906834048.html
В Совбезе сформулировали вопрос к Западу об оружии ВСУ на Ближнем Востоке
В Совбезе сформулировали вопрос к Западу об оружии ВСУ на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.11.2023
В Совбезе сформулировали вопрос к Западу об оружии ВСУ на Ближнем Востоке
У Совета безопасности России есть вопрос к США и странам Запада, как поставленное на Украину и в Афганистан оружие оказалось на черном рынке Ближнего Востока,... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T03:41
2023-11-02T03:41
2023-11-02T04:30
россия
украина
ближний восток
александр венедиктов
евросоюз
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. У Совета безопасности России есть вопрос к США и странам Запада, как поставленное на Украину и в Афганистан оружие оказалось на черном рынке Ближнего Востока, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совбеза Александр Венедиктов. "К США и ряду стран ЕС действительно накопилось немало вопросов о том, почему поставленное ими в Афганистан или на Украину оружие оказалось на черном рынке, что мы четко видим на примере Ближнего Востока", - сказал он. Ранее республиканцы из палаты представителей конгресса США заявили, что передаваемое союзникам американское оружие могло попасть в руки палестинского движения ХАМАС.Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявлял, что поставляемое на Украину Западом оружие впоследствии перепродается в страны Ближнего Востока, поэтому западные страны виноваты в палестино-израильском конфликте.
https://ria.ru/20231019/oruzhie-1903722806.html
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россия, украина, ближний восток, александр венедиктов, евросоюз
Россия, Украина, Ближний Восток, Александр Венедиктов, Евросоюз
В Совбезе сформулировали вопрос к Западу об оружии ВСУ на Ближнем Востоке
Совбез: к Западу есть вопрос по отправленному Киеву оружию на Ближнем Востоке