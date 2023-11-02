https://ria.ru/20231102/ogranicheniya-1906987560.html
США ввели экспортные ограничения против 12 юридических лиц в России
США ввели экспортные ограничения против 12 юридических лиц в России - РИА Новости, 02.11.2023
США ввели экспортные ограничения против 12 юридических лиц в России
США ввели экспортные ограничения против 12 компаний в РФ и одной в Узбекистане, обвинив их в разработке и закупках беспилотных летательных аппаратов для... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T16:24
2023-11-02T16:24
2023-11-02T17:15
сша
россия
узбекистан
в мире
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155269/09/1552690974_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_4467885548ba6a44fb7675a31a6df542.jpg
ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. США ввели экспортные ограничения против 12 компаний в РФ и одной в Узбекистане, обвинив их в разработке и закупках беспилотных летательных аппаратов для российских военных, сообщило американское министерство торговли."В отношении этих юридических лиц правительством США вынесено определение, что их действия противоречат интересам национальной безопасности или внешней политики США", - сказано в сообщении.Согласно списку министерства торговли, под рестрикции попали российские компании Aeroscan, Alfakomponent, BIC-Inform, Hartis DV, ID Solution, OOO OMP, Orelmetallpolimer, Spel, Spetstehnotreyd, STC Orion, Технический цент Windeq и ZALA Aero Group, а также фирма из Узбекистана Mvizion."Эти юридические лица добавлены за поддержку вооруженных сил России путем закупок, разработки или распространения российских беспилотных летательных аппаратов", - сообщило министерство.
https://ria.ru/20231101/obvineniya-1906816426.html
сша
россия
узбекистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155269/09/1552690974_262:393:2468:2048_1920x0_80_0_0_164b9005905eae2dafa0ab2c74e0a6cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, узбекистан, в мире, санкции в отношении россии
США, Россия, Узбекистан, В мире, Санкции в отношении России
США ввели экспортные ограничения против 12 юридических лиц в России
Минторг США ввел экспортные ограничения против 13 компаний из РФ и Узбекистана
ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости.
США ввели экспортные ограничения против 12 компаний в РФ и одной в Узбекистане, обвинив их в разработке и закупках беспилотных летательных аппаратов для российских военных, сообщило
американское министерство торговли.
"В отношении этих юридических лиц правительством США вынесено определение, что их действия противоречат интересам национальной безопасности или внешней политики США", - сказано в сообщении.
Согласно списку министерства торговли, под рестрикции попали российские компании Aeroscan, Alfakomponent, BIC-Inform, Hartis DV, ID Solution, OOO OMP, Orelmetallpolimer, Spel, Spetstehnotreyd, STC Orion, Технический цент Windeq и ZALA Aero Group, а также фирма из Узбекистана Mvizion.
"Эти юридические лица добавлены за поддержку вооруженных сил России путем закупок, разработки или распространения российских беспилотных летательных аппаратов", - сообщило министерство.
Задержанному во Франции россиянину Кузьмичеву предъявили обвинения