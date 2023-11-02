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США ввели экспортные ограничения против 12 юридических лиц в России - РИА Новости, 02.11.2023
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16:24 02.11.2023 (обновлено: 17:15 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/ogranicheniya-1906987560.html
США ввели экспортные ограничения против 12 юридических лиц в России
США ввели экспортные ограничения против 12 юридических лиц в России - РИА Новости, 02.11.2023
США ввели экспортные ограничения против 12 юридических лиц в России
США ввели экспортные ограничения против 12 компаний в РФ и одной в Узбекистане, обвинив их в разработке и закупках беспилотных летательных аппаратов для... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T16:24
2023-11-02T17:15
сша
россия
узбекистан
в мире
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. США ввели экспортные ограничения против 12 компаний в РФ и одной в Узбекистане, обвинив их в разработке и закупках беспилотных летательных аппаратов для российских военных, сообщило американское министерство торговли."В отношении этих юридических лиц правительством США вынесено определение, что их действия противоречат интересам национальной безопасности или внешней политики США", - сказано в сообщении.Согласно списку министерства торговли, под рестрикции попали российские компании Aeroscan, Alfakomponent, BIC-Inform, Hartis DV, ID Solution, OOO OMP, Orelmetallpolimer, Spel, Spetstehnotreyd, STC Orion, Технический цент Windeq и ZALA Aero Group, а также фирма из Узбекистана Mvizion."Эти юридические лица добавлены за поддержку вооруженных сил России путем закупок, разработки или распространения российских беспилотных летательных аппаратов", - сообщило министерство.
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сша, россия, узбекистан, в мире, санкции в отношении россии
США, Россия, Узбекистан, В мире, Санкции в отношении России
США ввели экспортные ограничения против 12 юридических лиц в России

Минторг США ввел экспортные ограничения против 13 компаний из РФ и Узбекистана

© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. США ввели экспортные ограничения против 12 компаний в РФ и одной в Узбекистане, обвинив их в разработке и закупках беспилотных летательных аппаратов для российских военных, сообщило американское министерство торговли.
"В отношении этих юридических лиц правительством США вынесено определение, что их действия противоречат интересам национальной безопасности или внешней политики США", - сказано в сообщении.
Согласно списку министерства торговли, под рестрикции попали российские компании Aeroscan, Alfakomponent, BIC-Inform, Hartis DV, ID Solution, OOO OMP, Orelmetallpolimer, Spel, Spetstehnotreyd, STC Orion, Технический цент Windeq и ZALA Aero Group, а также фирма из Узбекистана Mvizion.
"Эти юридические лица добавлены за поддержку вооруженных сил России путем закупок, разработки или распространения российских беспилотных летательных аппаратов", - сообщило министерство.
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