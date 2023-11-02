https://ria.ru/20231102/ogranicheniya-1906987560.html

США ввели экспортные ограничения против 12 юридических лиц в России

США ввели экспортные ограничения против 12 юридических лиц в России - РИА Новости, 02.11.2023

США ввели экспортные ограничения против 12 юридических лиц в России

США ввели экспортные ограничения против 12 компаний в РФ и одной в Узбекистане, обвинив их в разработке и закупках беспилотных летательных аппаратов для... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T16:24

2023-11-02T16:24

2023-11-02T17:15

сша

россия

узбекистан

в мире

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. США ввели экспортные ограничения против 12 компаний в РФ и одной в Узбекистане, обвинив их в разработке и закупках беспилотных летательных аппаратов для российских военных, сообщило американское министерство торговли."В отношении этих юридических лиц правительством США вынесено определение, что их действия противоречат интересам национальной безопасности или внешней политики США", - сказано в сообщении.Согласно списку министерства торговли, под рестрикции попали российские компании Aeroscan, Alfakomponent, BIC-Inform, Hartis DV, ID Solution, OOO OMP, Orelmetallpolimer, Spel, Spetstehnotreyd, STC Orion, Технический цент Windeq и ZALA Aero Group, а также фирма из Узбекистана Mvizion."Эти юридические лица добавлены за поддержку вооруженных сил России путем закупок, разработки или распространения российских беспилотных летательных аппаратов", - сообщило министерство.

https://ria.ru/20231101/obvineniya-1906816426.html

сша

россия

узбекистан

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сша, россия, узбекистан, в мире, санкции в отношении россии