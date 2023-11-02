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Жительнице Финляндии предъявили обвинение в перевозке гильз и пуль в Россию - РИА Новости, 02.11.2023
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20:14 02.11.2023 (обновлено: 20:29 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/obvinenie-1907053110.html
Жительнице Финляндии предъявили обвинение в перевозке гильз и пуль в Россию
Жительнице Финляндии предъявили обвинение в перевозке гильз и пуль в Россию - РИА Новости, 02.11.2023
Жительнице Финляндии предъявили обвинение в перевозке гильз и пуль в Россию
В Финляндии предъявили обвинение женщине 1976 года рождения, перевозившей в Россию гильзы и пули, передает общественная телерадиовещательная корпорация Yle. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T20:14
2023-11-02T20:29
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ХЕЛЬСИНКИ, 2 ноя — РИА Новости. В Финляндии предъявили обвинение женщине 1976 года рождения, перевозившей в Россию гильзы и пули, передает общественная телерадиовещательная корпорация Yle."Обвиняемая приобретала в Финляндии гильзы и пули и перевозила их через границу в Россию для использования. У нее не было необходимого разрешения на экспорт. Женщина доставляла боеприпасы владельцу стрелково-спортивного центра в Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении. Как уточняется, женщина работала в городе Котка неподалеку от границы с Россией. Ее задержали на крупнейшем по пассажиропотоку и ближайшем к Санкт-Петербургу КПП "Ваалимаа" в августе прошлого года.Помимо гильз и пуль, в автомобиле нашли спрятанный бинокулярный прицел, который считается продукцией военного назначения. Женщина купила товаров примерно на 61 тысячу евро и, по ее словам, начала перевозить боеприпасы весной 2022 года. Обвиняемая частично признала свою вину, ей грозит тюремное заключение до восьми месяцев.
https://ria.ru/20230710/polsha-1883185430.html
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финляндия, россия, в мире
Финляндия, Россия, В мире
Жительнице Финляндии предъявили обвинение в перевозке гильз и пуль в Россию

Yle: в Финляндии предъявили обвинение женщине, перевозившей гильзы и пули в РФ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГильзы
Гильзы - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Гильзы. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 2 ноя — РИА Новости. В Финляндии предъявили обвинение женщине 1976 года рождения, перевозившей в Россию гильзы и пули, передает общественная телерадиовещательная корпорация Yle.
"Обвиняемая приобретала в Финляндии гильзы и пули и перевозила их через границу в Россию для использования. У нее не было необходимого разрешения на экспорт. Женщина доставляла боеприпасы владельцу стрелково-спортивного центра в Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении.
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Как уточняется, женщина работала в городе Котка неподалеку от границы с Россией. Ее задержали на крупнейшем по пассажиропотоку и ближайшем к Санкт-Петербургу КПП "Ваалимаа" в августе прошлого года.
Помимо гильз и пуль, в автомобиле нашли спрятанный бинокулярный прицел, который считается продукцией военного назначения. Женщина купила товаров примерно на 61 тысячу евро и, по ее словам, начала перевозить боеприпасы весной 2022 года.
Обвиняемая частично признала свою вину, ей грозит тюремное заключение до восьми месяцев.
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