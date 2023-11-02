https://ria.ru/20231102/obvinenie-1907053110.html
Жительнице Финляндии предъявили обвинение в перевозке гильз и пуль в Россию
Жительнице Финляндии предъявили обвинение в перевозке гильз и пуль в Россию - РИА Новости, 02.11.2023
Жительнице Финляндии предъявили обвинение в перевозке гильз и пуль в Россию
В Финляндии предъявили обвинение женщине 1976 года рождения, перевозившей в Россию гильзы и пули, передает общественная телерадиовещательная корпорация Yle. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T20:14
2023-11-02T20:14
2023-11-02T20:29
финляндия
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/103083/82/1030838204_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_54754c85f4f3ea656a772b018581f491.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 2 ноя — РИА Новости. В Финляндии предъявили обвинение женщине 1976 года рождения, перевозившей в Россию гильзы и пули, передает общественная телерадиовещательная корпорация Yle."Обвиняемая приобретала в Финляндии гильзы и пули и перевозила их через границу в Россию для использования. У нее не было необходимого разрешения на экспорт. Женщина доставляла боеприпасы владельцу стрелково-спортивного центра в Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении. Как уточняется, женщина работала в городе Котка неподалеку от границы с Россией. Ее задержали на крупнейшем по пассажиропотоку и ближайшем к Санкт-Петербургу КПП "Ваалимаа" в августе прошлого года.Помимо гильз и пуль, в автомобиле нашли спрятанный бинокулярный прицел, который считается продукцией военного назначения. Женщина купила товаров примерно на 61 тысячу евро и, по ее словам, начала перевозить боеприпасы весной 2022 года. Обвиняемая частично признала свою вину, ей грозит тюремное заключение до восьми месяцев.
https://ria.ru/20230710/polsha-1883185430.html
https://ria.ru/20230302/arest-1855503053.html
финляндия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/103083/82/1030838204_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_f0bb2de2fbee6f9f35c00105ecb73928.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, россия, в мире
Финляндия, Россия, В мире
Жительнице Финляндии предъявили обвинение в перевозке гильз и пуль в Россию
Yle: в Финляндии предъявили обвинение женщине, перевозившей гильзы и пули в РФ
ХЕЛЬСИНКИ, 2 ноя — РИА Новости.
В Финляндии предъявили обвинение женщине 1976 года рождения, перевозившей в Россию гильзы и пули, передает общественная телерадиовещательная корпорация Yle
.
"Обвиняемая приобретала в Финляндии гильзы и пули и перевозила их через границу в Россию для использования. У нее не было необходимого разрешения на экспорт. Женщина доставляла боеприпасы владельцу стрелково-спортивного центра в Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении.
В Польше украинца заподозрили в шпионаже в пользу России
Как уточняется, женщина работала в городе Котка неподалеку от границы с Россией. Ее задержали на крупнейшем по пассажиропотоку и ближайшем к Санкт-Петербургу КПП "Ваалимаа" в августе прошлого года.
Помимо гильз и пуль, в автомобиле нашли спрятанный бинокулярный прицел, который считается продукцией военного назначения. Женщина купила товаров примерно на 61 тысячу евро и, по ее словам, начала перевозить боеприпасы весной 2022 года.
Обвиняемая частично признала свою вину, ей грозит тюремное заключение до восьми месяцев.
Двух американцев арестовали за передачу авиатехнологий в Россию