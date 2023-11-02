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Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 02.11.2023
Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 44 раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 155 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T00:21
2023-11-02T00:21
2023-11-02T00:21
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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 44 раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 155 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 44 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... На донецком направлении противник совершил 15 обстрелов из РСЗО, в том числе с кассетной боевой частью, артиллерии 155 миллиметров, ударного БПЛА. На горловском - 27 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 миллиметра. На светлодарском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 155 различных боеприпасов. Под огнем оказались Луганское, Горловка, Ясиноватский район и Донецк. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели девушки в Донецке и ранении четырех мирных жителей также в Донецке. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 47 обстрелов.
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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк
Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 155 боеприпасов