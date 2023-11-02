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Путин поручил обеспечить создание образовательных пространств "Школа 21"
Путин поручил обеспечить создание образовательных пространств "Школа 21" - РИА Новости, 02.11.2023
Путин поручил обеспечить создание образовательных пространств "Школа 21"
Президент России Владимир Путин поручил Сбербанку совместно с региональными властями обеспечить создание образовательных пространств "Школа 21" в ряде регионов... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T19:44
2023-11-02T19:44
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Сбербанку совместно с региональными властями обеспечить создание образовательных пространств "Школа 21" в ряде регионов РФ, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с публичным акционерным обществом "Сбербанк" и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить создание образовательных пространств "Школа 21" в Республике Бурятия, Республике Дагестан, Республике Ингушетия, Республике Саха (Якутия), Ставропольском крае, Волгоградской области, Кемеровской области, Липецкой области, Нижегородской области, Рязанской области, Челябинской области и Ярославской области", - говорится в поручении. Президент также поручил проработать вопрос выделения средств на цели софинансирования создания этих образовательных пространств. Доклад необходимо предоставить до 15 декабря текущего года, далее - один раз в полгода. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф, а также главы соответствующих регионов.
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Год педагога и наставника, Образование, Образование - Общество, СН_Образование, Общество
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Сбербанку совместно с региональными властями обеспечить создание образовательных пространств "Школа 21" в ряде регионов РФ, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с публичным акционерным обществом "Сбербанк" и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить создание образовательных пространств "Школа 21" в Республике Бурятия, Республике Дагестан, Республике Ингушетия, Республике Саха (Якутия), Ставропольском крае, Волгоградской области, Кемеровской области, Липецкой области, Нижегородской области, Рязанской области, Челябинской области и Ярославской области", - говорится в поручении.
Президент также поручил проработать вопрос выделения средств на цели софинансирования создания этих образовательных пространств.
Доклад необходимо предоставить до 15 декабря текущего года, далее - один раз в полгода. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф, а также главы соответствующих регионов.