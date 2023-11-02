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"Не преодолеть": немецкий генерал вынес приговор ВСУ
"Не преодолеть": немецкий генерал вынес приговор ВСУ - РИА Новости, 02.11.2023
"Не преодолеть": немецкий генерал вынес приговор ВСУ
Вооруженные силы Украины потеряли возможность наступать из-за непробиваемой обороны, выстроенной российской армией, заявил в эфире канала Welt генерал-лейтенант РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T13:20
2023-11-02T13:20
2023-11-02T13:20
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы Украины потеряли возможность наступать из-за непробиваемой обороны, выстроенной российской армией, заявил в эфире канала Welt генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер."Я оцениваю сложившуюся ситуацию так: на юге <…> для ВСУ тупик. Российские фортификационные сооружения практически невозможно преодолеть", – отметил он.Катер также предположил, что в связи с наступлением распутицы усилятся боевые столкновения в воздухе.Ранее немецкий канал Bild сообщил, что Россия продолжает укреплять линию обороны с помощью "зубов дракона", это представляет колоссальную проблему для ВСУ, поскольку никакая техника НАТО не сможет прорвать такую оборону.
https://ria.ru/20231102/oblasti-1906849986.html
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в мире, германия, россия, вооруженные силы украины, welt, bild
В мире, Германия, Россия, Вооруженные силы Украины, Welt, Bild
"Не преодолеть": немецкий генерал вынес приговор ВСУ
Генерал ВС Германии Катер: ВСУ не в силах наступать на юге