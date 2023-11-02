Рейтинг@Mail.ru
"Не преодолеть": немецкий генерал вынес приговор ВСУ - РИА Новости, 02.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:20 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/oborona-1906925452.html
"Не преодолеть": немецкий генерал вынес приговор ВСУ
"Не преодолеть": немецкий генерал вынес приговор ВСУ - РИА Новости, 02.11.2023
"Не преодолеть": немецкий генерал вынес приговор ВСУ
Вооруженные силы Украины потеряли возможность наступать из-за непробиваемой обороны, выстроенной российской армией, заявил в эфире канала Welt генерал-лейтенант РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T13:20
2023-11-02T13:20
в мире
германия
россия
вооруженные силы украины
welt
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894357619_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c77169bfb6cdfbc8aaf7a1406f7ffd4e.jpg
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы Украины потеряли возможность наступать из-за непробиваемой обороны, выстроенной российской армией, заявил в эфире канала Welt генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер."Я оцениваю сложившуюся ситуацию так: на юге &lt;…&gt; для ВСУ тупик. Российские фортификационные сооружения практически невозможно преодолеть", – отметил он.Катер также предположил, что в связи с наступлением распутицы усилятся боевые столкновения в воздухе.Ранее немецкий канал Bild сообщил, что Россия продолжает укреплять линию обороны с помощью "зубов дракона", это представляет колоссальную проблему для ВСУ, поскольку никакая техника НАТО не сможет прорвать такую оборону.
https://ria.ru/20231102/oblasti-1906849986.html
https://ria.ru/20231102/drony-1906879797.html
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894357619_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_f6b2cc0ca5fe1a171f2da8b6f82bcd7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, россия, вооруженные силы украины, welt, bild
В мире, Германия, Россия, Вооруженные силы Украины, Welt, Bild
"Не преодолеть": немецкий генерал вынес приговор ВСУ

Генерал ВС Германии Катер: ВСУ не в силах наступать на юге

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы Украины потеряли возможность наступать из-за непробиваемой обороны, выстроенной российской армией, заявил в эфире канала Welt генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер.
"Я оцениваю сложившуюся ситуацию так: на юге <…> для ВСУ тупик. Российские фортификационные сооружения практически невозможно преодолеть", – отметил он.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Еще пять областей. В США рассказали, как изменятся границы Украины
09:28
Катер также предположил, что в связи с наступлением распутицы усилятся боевые столкновения в воздухе.
Ранее немецкий канал Bild сообщил, что Россия продолжает укреплять линию обороны с помощью "зубов дракона", это представляет колоссальную проблему для ВСУ, поскольку никакая техника НАТО не сможет прорвать такую оборону.
Корректировка огня танковых подразделений с помощью БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
"Рассекречивают позиции": в Германии рассказали, в какую ловушку попали ВСУ
11:34
 
В миреГерманияРоссияВооруженные силы УкраиныWeltBild
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала