https://ria.ru/20231102/oborona-1906925452.html

"Не преодолеть": немецкий генерал вынес приговор ВСУ

"Не преодолеть": немецкий генерал вынес приговор ВСУ - РИА Новости, 02.11.2023

"Не преодолеть": немецкий генерал вынес приговор ВСУ

Вооруженные силы Украины потеряли возможность наступать из-за непробиваемой обороны, выстроенной российской армией, заявил в эфире канала Welt генерал-лейтенант РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T13:20

2023-11-02T13:20

2023-11-02T13:20

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы Украины потеряли возможность наступать из-за непробиваемой обороны, выстроенной российской армией, заявил в эфире канала Welt генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер."Я оцениваю сложившуюся ситуацию так: на юге <…> для ВСУ тупик. Российские фортификационные сооружения практически невозможно преодолеть", – отметил он.Катер также предположил, что в связи с наступлением распутицы усилятся боевые столкновения в воздухе.Ранее немецкий канал Bild сообщил, что Россия продолжает укреплять линию обороны с помощью "зубов дракона", это представляет колоссальную проблему для ВСУ, поскольку никакая техника НАТО не сможет прорвать такую оборону.

https://ria.ru/20231102/oblasti-1906849986.html

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2023

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в мире, германия, россия, вооруженные силы украины, welt, bild