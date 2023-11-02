https://ria.ru/20231102/novokuznetsk-1906839425.html

Вылет трех рейсов из Новокузнецка задержали из-за снегопада

Вылет трех рейсов из Новокузнецка задержали из-за снегопада - РИА Новости, 02.11.2023

Вылет трех рейсов из Новокузнецка задержали из-за снегопада

Вылет трех рейсов задерживается в аэропорту Новокузнецка Кемеровской области из-за погодных условий, сообщили РИА Новости в аэропорту. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T06:40

2023-11-02T06:40

2023-11-02T06:40

аэрофлот

новокузнецк

кемеровская область

москва

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КЕМЕРОВО, 2 ноя - РИА Новости. Вылет трех рейсов задерживается в аэропорту Новокузнецка Кемеровской области из-за погодных условий, сообщили РИА Новости в аэропорту. Как следует из данных онлайн-табло аэропорта, задерживаются два рейса в Москву авиакомпаний "Сибирь" и "Аэрофлот", а также в Санкт-Петербург авиакомпании "Северный ветер". "(Рейсы задерживаются - ред.) по метеоусловиям города Новокузнецка", - сказали РИА Новости в аэропорту. Собеседница агентства ответила утвердительно на уточняющий вопрос о том, связана ли задержка рейсов со снегопадом.

https://ria.ru/20231030/sneg-1906223333.html

новокузнецк

кемеровская область

москва

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аэрофлот, новокузнецк, кемеровская область, москва