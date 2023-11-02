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Вылет трех рейсов из Новокузнецка задержали из-за снегопада - РИА Новости, 02.11.2023
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06:40 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/novokuznetsk-1906839425.html
Вылет трех рейсов из Новокузнецка задержали из-за снегопада
Вылет трех рейсов из Новокузнецка задержали из-за снегопада - РИА Новости, 02.11.2023
Вылет трех рейсов из Новокузнецка задержали из-за снегопада
Вылет трех рейсов задерживается в аэропорту Новокузнецка Кемеровской области из-за погодных условий, сообщили РИА Новости в аэропорту. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T06:40
2023-11-02T06:40
аэрофлот
новокузнецк
кемеровская область
москва
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КЕМЕРОВО, 2 ноя - РИА Новости. Вылет трех рейсов задерживается в аэропорту Новокузнецка Кемеровской области из-за погодных условий, сообщили РИА Новости в аэропорту. Как следует из данных онлайн-табло аэропорта, задерживаются два рейса в Москву авиакомпаний "Сибирь" и "Аэрофлот", а также в Санкт-Петербург авиакомпании "Северный ветер". "(Рейсы задерживаются - ред.) по метеоусловиям города Новокузнецка", - сказали РИА Новости в аэропорту. Собеседница агентства ответила утвердительно на уточняющий вопрос о том, связана ли задержка рейсов со снегопадом.
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аэрофлот, новокузнецк, кемеровская область, москва
Аэрофлот, Новокузнецк, Кемеровская область, Москва
Вылет трех рейсов из Новокузнецка задержали из-за снегопада

Вылет трех рейсов в аэропорту Новокузнецка задерживается из-за снегопада

© Фото : ОАО "Аэропорт Толмачево" Самолет авиакомпании "NordWind Airlines" («Северный ветер»)
Самолет авиакомпании NordWind Airlines («Северный ветер») - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© Фото : ОАО "Аэропорт Толмачево"
Самолет авиакомпании "NordWind Airlines" («Северный ветер»). Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 2 ноя - РИА Новости. Вылет трех рейсов задерживается в аэропорту Новокузнецка Кемеровской области из-за погодных условий, сообщили РИА Новости в аэропорту.
Как следует из данных онлайн-табло аэропорта, задерживаются два рейса в Москву авиакомпаний "Сибирь" и "Аэрофлот", а также в Санкт-Петербург авиакомпании "Северный ветер".
"(Рейсы задерживаются - ред.) по метеоусловиям города Новокузнецка", - сказали РИА Новости в аэропорту.
Собеседница агентства ответила утвердительно на уточняющий вопрос о том, связана ли задержка рейсов со снегопадом.
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АэрофлотНовокузнецкКемеровская областьМосква
 
 
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