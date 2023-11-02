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Туроператоры рассказали, сколько путевок уже продано на Новый год - РИА Новости, 02.11.2023
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Туризм
 
13:55 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/novogodnie-1906938673.html
Туроператоры рассказали, сколько путевок уже продано на Новый год
Туроператоры рассказали, сколько путевок уже продано на Новый год - РИА Новости, 02.11.2023
Туроператоры рассказали, сколько путевок уже продано на Новый год
Туроператоры реализовали около 60 процентов путевок на новогодние праздники по России, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T13:55
2023-11-02T13:55
туризм
новости - туризм
сочи
россия
краснодарский край
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых в россии
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Туроператоры реализовали около 60 процентов путевок на новогодние праздники по России, сообщает АТОР.Участники рынка фиксируют на январские праздники стабильно высокие объемы продаж, они примерно соответствуют уровню прошлого года. Пик продаж ожидается после 15 ноября, рассказали в ассоциации.Самые популярные туристические направления – курорты Краснодарского края, прежде всего – приморский кластер Сочи. Треть (35 процентов) клиентов планируют отправиться туда. Высок спрос на соседнюю Абхазию с прилетом в аэропорт Сочи.На втором месте среди внутренних направлений у организованных туристов – курорты Кавминвод. Их доля в общей структуре бронирования – 12 процентов.Санкт-Петербург – на третьем месте, его выбрали восемь процентов путешественников, а Москву – семь процентов. Замыкает пятерку самых востребованных новогодних маршрутов – железнодорожные туры в Великий Устюг, которые интересуют 6,5 процента клиентов.Меньше всего подорожали по сравнению с прошлым годом санатории Кавминвод, больше всего – курорты горного кластера Сочи.
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новости - туризм, сочи, россия, краснодарский край, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Россия, Краснодарский край, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России
Туроператоры рассказали, сколько путевок уже продано на Новый год

АТОР: более половины туров по России на Новый год уже распродано

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДети катаются с горки в Дымковской слободе
Дети катаются с горки в Дымковской слободе - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Туроператоры реализовали около 60 процентов путевок на новогодние праздники по России, сообщает АТОР.
Участники рынка фиксируют на январские праздники стабильно высокие объемы продаж, они примерно соответствуют уровню прошлого года. Пик продаж ожидается после 15 ноября, рассказали в ассоциации.
Самые популярные туристические направления – курорты Краснодарского края, прежде всего – приморский кластер Сочи. Треть (35 процентов) клиентов планируют отправиться туда. Высок спрос на соседнюю Абхазию с прилетом в аэропорт Сочи.
На втором месте среди внутренних направлений у организованных туристов – курорты Кавминвод. Их доля в общей структуре бронирования – 12 процентов.
Санкт-Петербург – на третьем месте, его выбрали восемь процентов путешественников, а Москву – семь процентов. Замыкает пятерку самых востребованных новогодних маршрутов – железнодорожные туры в Великий Устюг, которые интересуют 6,5 процента клиентов.
Меньше всего подорожали по сравнению с прошлым годом санатории Кавминвод, больше всего – курорты горного кластера Сочи.
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ТуризмНовости - ТуризмСочиРоссияКраснодарский крайАссоциация туроператоров России (АТОР)отдых в России
 
 
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