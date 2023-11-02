https://ria.ru/20231102/novogodnie-1906938673.html

Туроператоры рассказали, сколько путевок уже продано на Новый год

Туроператоры рассказали, сколько путевок уже продано на Новый год - РИА Новости, 02.11.2023

Туроператоры рассказали, сколько путевок уже продано на Новый год

Туроператоры реализовали около 60 процентов путевок на новогодние праздники по России, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T13:55

2023-11-02T13:55

2023-11-02T13:55

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Туроператоры реализовали около 60 процентов путевок на новогодние праздники по России, сообщает АТОР.Участники рынка фиксируют на январские праздники стабильно высокие объемы продаж, они примерно соответствуют уровню прошлого года. Пик продаж ожидается после 15 ноября, рассказали в ассоциации.Самые популярные туристические направления – курорты Краснодарского края, прежде всего – приморский кластер Сочи. Треть (35 процентов) клиентов планируют отправиться туда. Высок спрос на соседнюю Абхазию с прилетом в аэропорт Сочи.На втором месте среди внутренних направлений у организованных туристов – курорты Кавминвод. Их доля в общей структуре бронирования – 12 процентов.Санкт-Петербург – на третьем месте, его выбрали восемь процентов путешественников, а Москву – семь процентов. Замыкает пятерку самых востребованных новогодних маршрутов – железнодорожные туры в Великий Устюг, которые интересуют 6,5 процента клиентов.Меньше всего подорожали по сравнению с прошлым годом санатории Кавминвод, больше всего – курорты горного кластера Сочи.

https://ria.ru/20231102/tury-1906725986.html

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новости - туризм, сочи, россия, краснодарский край, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии