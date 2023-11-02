https://ria.ru/20231102/noski-1906933543.html

Учительница из Белгорода с начала СВО вяжет теплые носки для военных

Учительница из Белгорода с начала СВО вяжет теплые носки для военных - РИА Новости, 02.11.2023

Учительница из Белгорода с начала СВО вяжет теплые носки для военных

Учительница из Белгорода Ирина Андреева с первых дней спецоперации помогает военным одеждой, продуктами и деньгами. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T13:45

2023-11-02T13:45

2023-11-02T13:45

надежные люди

белгород

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 2 ноя – РИА Новости. Учительница из Белгорода Ирина Андреева с первых дней спецоперации помогает военным одеждой, продуктами и деньгами. Ирина Андреева - педагог с 24-летним стажем работы с глухонемыми детьми. Она не только помогает своим ученикам справляться с трудностями, но и занимается волонтерством. Когда в 2022 году началась специальная военная операция, Ирина начала помогать военным продуктами, деньгами и одеждой. "Я увидела, что ребятам нужна не просто теплая одежда, ее выдают, а именно связанная своими руками. Она помогает ребятам почувствовать тепло, которое они получали дома от родных и близких. Поэтому я начала вязать носки", - рассказала она РИА Новости. Ирина рассказывает, что ее любовь к вязанию началась с детства. Когда она получила педагогическое образование, она решила передать свои навыки вязания своим ученикам - детям с проблемами со слухом. В процессе вязания Ирина расширила свой круг общения. Она обменивается опытом и советами с другими женщинами, которые также вяжут носки для солдат. Они делятся информацией о местах, где можно приобрести качественные пряжу и какие модели являются наиболее практичными. В период дистанционного обучения, когда школы перешли на онлайн формат, Ирина вязала до 10 пар носков в неделю. Сейчас, когда обучение вернулось в классы, она успевает связать около трех пар. Она заказывает шерстяные нитки через маркетплейсы, отдавая предпочтение практичному, по ее утверждению, серому цвету. Ирина рассказала, что вязание заинтересовало и ее 6-летнюю дочь. По ее словам, она учит девочку не только вязать, но и относиться с добром к людям, которые нас окружают. С октября 2022 года все школы, колледжи и вузы 11 муниципалитетов Белгородской области из-за сложной оперативной обстановки перешли на дистанционный формат обучения. В мае этого года учебный год в школах приграничных районов, в том числе в городе Белгород, завершился досрочно.

https://ria.ru/20231102/pomosch-1906910751.html

https://ria.ru/20231101/seti-1906797273.html

белгород

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белгород, белгородская область