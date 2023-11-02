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Байден не считает, что Израиль пренебрегает нормами гуманитарного права

Байден не считает, что Израиль пренебрегает нормами гуманитарного права - РИА Новости, 02.11.2023

Байден не считает, что Израиль пренебрегает нормами гуманитарного права

Президент США Джо Байден не считает, что Израиль в ситуации с сектором Газа пренебрегает соблюдением норм международного гуманитарного права, заявил в четверг... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T21:12

2023-11-02T21:12

2023-11-02T21:22

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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден не считает, что Израиль в ситуации с сектором Газа пренебрегает соблюдением норм международного гуманитарного права, заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.В ходе брифинга на площадке Белого дома журналисты обратили внимание на то, что Байден в своих заявлениях часто призывает Израиль к соблюдению "международных законов войны". В этой связи Кирби был задан вопрос, означает ли это, что, по мнению главы государства, израильская сторона не следует данным законам."Нет", - ответил высокопоставленный чиновник США. При этом, по его словам, в Вашингтоне рассчитывают, что Израиль "сделает все возможное, чтобы свести к минимуму потери среди гражданского населения Газы", проводя военную операцию против палестинского движения ХАМАС.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231102/izrail-1906992619.html

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, сша, джон кирби, джо байден, хамас, оон, владимир путин