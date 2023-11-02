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Байден ждет конца карьеры Нетаньяху, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.11.2023
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00:58 02.11.2023 (обновлено: 02:49 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/netanyakhu-1906826608.html
Байден ждет конца карьеры Нетаньяху, сообщили СМИ
Байден ждет конца карьеры Нетаньяху, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.11.2023
Байден ждет конца карьеры Нетаньяху, сообщили СМИ
Президент США Джо Байден считает, что карьера премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху близка к завершению, и обсуждает это не только во внутреннем кругу,... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T00:58
2023-11-02T02:49
израиль
сша
биньямин нетаньяху
politico
хамас
джо байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден считает, что карьера премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху близка к завершению, и обсуждает это не только во внутреннем кругу, но и с самим израильским лидером, утверждает издание Politico.В Белом доме ожидают, что Нетаньяху будет в числе тех, кого соотечественники признают ответственным за военно-политические просчеты, которые позволили правящему в секторе Газа движению ХАМАС атаковать армейские объекты и населенные пункты на юге Израиля, в результате чего погибли порядка 1,4 тысячи человек, включая детей, женщин и стариков. "Администрация считает, что дни Нетаньяху в его должности сочтены... Ожидается, что израильский премьер, вероятно, продержится считанные месяцы или по крайней мере пока не закончится начальная фаза военной кампании в секторе Газа", - говорится в публикации со ссылкой на действующих и бывших чиновников.Со слов двух источников, сам Байден в разговоре с Нетаньяху предложил ему подумать об уроках, которыми он поделится с преемником."Израильскому обществу предстоит осмысление того, что случилось. В конечном счете ответственность лежит на премьер-министре", - цитирует телеканал свои источники.
https://ria.ru/20231031/ii-1906353922.html
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израиль, сша, биньямин нетаньяху, politico, хамас, джо байден, в мире
Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Politico, ХАМАС, Джо Байден, В мире
Байден ждет конца карьеры Нетаньяху, сообщили СМИ

Politico: Байден считает, что карьера Нетаньяху близка к завершению

© BRYAN R. SMITHПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© BRYAN R. SMITH
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден считает, что карьера премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху близка к завершению, и обсуждает это не только во внутреннем кругу, но и с самим израильским лидером, утверждает издание Politico.
В Белом доме ожидают, что Нетаньяху будет в числе тех, кого соотечественники признают ответственным за военно-политические просчеты, которые позволили правящему в секторе Газа движению ХАМАС атаковать армейские объекты и населенные пункты на юге Израиля, в результате чего погибли порядка 1,4 тысячи человек, включая детей, женщин и стариков.
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"Администрация считает, что дни Нетаньяху в его должности сочтены... Ожидается, что израильский премьер, вероятно, продержится считанные месяцы или по крайней мере пока не закончится начальная фаза военной кампании в секторе Газа", - говорится в публикации со ссылкой на действующих и бывших чиновников.
Со слов двух источников, сам Байден в разговоре с Нетаньяху предложил ему подумать об уроках, которыми он поделится с преемником.
"Израильскому обществу предстоит осмысление того, что случилось. В конечном счете ответственность лежит на премьер-министре", - цитирует телеканал свои источники.
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ИзраильСШАБиньямин НетаньяхуPoliticoХАМАСДжо БайденВ мире
 
 
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