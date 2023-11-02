https://ria.ru/20231102/nestle-1906909385.html

Украина внесла Nestle в список "спонсоров войны"

Украина внесла Nestle в список "спонсоров войны" - РИА Новости, 02.11.2023

Украина внесла Nestle в список "спонсоров войны"

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило в Telegram-канале, что внесло швейцарскую компанию Nestle, которая владеет... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T12:52

2023-11-02T12:52

2023-11-02T14:53

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило в Telegram-канале, что внесло швейцарскую компанию Nestle, которая владеет предприятиями в России, в список "международных спонсоров войны". "НАПК внесло швейцарскую корпорацию Nestle в перечень международных спонсоров войны, из-за того, что она продолжает работать в России, поставлять товары и расширять свою российскую производственную базу", - говорится в сообщении ведомства. В агентстве утверждают, что не смотря на то, что прибыль от российского рынка составляет лишь не более 2% от деятельности Nestle, компания до сих пор не решилась уйти с российского рынка. В сообщении НАПК говорится, что Nestle якобы объясняет свою позицию тем, что компания обеспечивает население России товарами первой необходимости, а также заботится о своих сотрудниках, который в России насчитывается более 7 тысяч. Как ранее заявляли в НАПК, список "международных спонсоров войны" является средством для достижения цели - ухода международного бизнеса из России.

https://ria.ru/20231003/ukraina-1900156194.html

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