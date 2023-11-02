Рейтинг@Mail.ru
СМИ: еще одна женщина обвинила солиста Aerosmith в сексуальном насилии - РИА Новости, 02.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:34 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/nasilie-1907071379.html
СМИ: еще одна женщина обвинила солиста Aerosmith в сексуальном насилии
СМИ: еще одна женщина обвинила солиста Aerosmith в сексуальном насилии - РИА Новости, 02.11.2023
СМИ: еще одна женщина обвинила солиста Aerosmith в сексуальном насилии
Вторая женщина подала иск против солиста американской группы Aerosmith Стивена Тайлера, заявив о сексуальном насилии с его стороны в 1975 году, когда она была... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T23:34
2023-11-02T23:34
культура
бостон
массачусетс
стивен тайлер (талларико)
aerosmith
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149494/92/1494949296_0:0:2923:1645_1920x0_80_0_0_46ac8678e7084d4cdb6930fe85d00008.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Вторая женщина подала иск против солиста американской группы Aerosmith Стивена Тайлера, заявив о сексуальном насилии с его стороны в 1975 году, когда она была несовершеннолетней, сообщает издание Rolling Stone. В декабре прошлого года издание сообщало о том, что против солиста Aerosmith подала иск его бывшая девушка, Джулия Холкомб. Она обвиняла его в сексуальном насилии и намеренном нанесении морального вреда в 1970-х годах, когда она была еще подростком. "Вторая женщина заявила, что Стивен Тайлер подверг ее сексуальному насилию, когда она была подростком", - пишет издание со ссылкой на судебный иск. По информации издания, новый иск подала Жанна Беллино, которая познакомилась с Тайлером в возрасте 17 лет в 1975 году. По словам женщины, Тайлер подверг ее насилию в день их встречи, и она требует возмещения ущерба, размер которого должен будет определить суд. Беллино заявляет, что из-за домогательств со стороны Тайлера она до сих пор испытывает "душевную и физическую боль", также она была вынуждена обратиться за психологической помощью и все еще принимает лекарства, чтобы справиться с травмой. Группа Aerosmith была образована Стивеном Тайлером, Джо Перри и Томом Хэмилтоном в Бостоне (штат Массачусетс) в 1970 году. На счету коллектива 15 студийных альбомов. По количеству золотых, платиновых и мультиплатиновых альбомов Aerosmith давно обогнали другие американские группы, также они получили четыре "Грэмми". В 2001 году коллектив был включен в Зал славы рок-н-ролла.
https://ria.ru/20230907/akter-1894865374.html
https://ria.ru/20230615/znamenitosti-1878286487.html
бостон
массачусетс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149494/92/1494949296_470:0:2923:1840_1920x0_80_0_0_7d15fc355ba30d5d60396a0955af8c49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бостон, массачусетс, стивен тайлер (талларико), aerosmith
Культура, Бостон, Массачусетс, Стивен Тайлер (Талларико), Aerosmith
СМИ: еще одна женщина обвинила солиста Aerosmith в сексуальном насилии

RS: еще одна женщина обвинила Стивена Тайлера в сексуальном насилии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСолист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер
Солист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Солист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Вторая женщина подала иск против солиста американской группы Aerosmith Стивена Тайлера, заявив о сексуальном насилии с его стороны в 1975 году, когда она была несовершеннолетней, сообщает издание Rolling Stone.
В декабре прошлого года издание сообщало о том, что против солиста Aerosmith подала иск его бывшая девушка, Джулия Холкомб. Она обвиняла его в сексуальном насилии и намеренном нанесении морального вреда в 1970-х годах, когда она была еще подростком.
Здание федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
СМИ: американского актера приговорили к 30 годам тюрьмы за изнасилование
7 сентября, 23:56
«
"Вторая женщина заявила, что Стивен Тайлер подверг ее сексуальному насилию, когда она была подростком", - пишет издание со ссылкой на судебный иск.
По информации издания, новый иск подала Жанна Беллино, которая познакомилась с Тайлером в возрасте 17 лет в 1975 году. По словам женщины, Тайлер подверг ее насилию в день их встречи, и она требует возмещения ущерба, размер которого должен будет определить суд. Беллино заявляет, что из-за домогательств со стороны Тайлера она до сих пор испытывает "душевную и физическую боль", также она была вынуждена обратиться за психологической помощью и все еще принимает лекарства, чтобы справиться с травмой.
Группа Aerosmith была образована Стивеном Тайлером, Джо Перри и Томом Хэмилтоном в Бостоне (штат Массачусетс) в 1970 году. На счету коллектива 15 студийных альбомов. По количеству золотых, платиновых и мультиплатиновых альбомов Aerosmith давно обогнали другие американские группы, также они получили четыре "Грэмми". В 2001 году коллектив был включен в Зал славы рок-н-ролла.
Актер Билл Косби - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
В США девять женщин обвинили 85-летнего актера в домогательствах
15 июня, 13:13
 
КультураБостонМассачусетсСтивен Тайлер (Талларико)Aerosmith
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала