СМИ: еще одна женщина обвинила солиста Aerosmith в сексуальном насилии
RS: еще одна женщина обвинила Стивена Тайлера в сексуальном насилии
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСолист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер
Солист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Вторая женщина подала иск против солиста американской группы Aerosmith Стивена Тайлера, заявив о сексуальном насилии с его стороны в 1975 году, когда она была несовершеннолетней, сообщает издание Rolling Stone.
В декабре прошлого года издание сообщало о том, что против солиста Aerosmith подала иск его бывшая девушка, Джулия Холкомб. Она обвиняла его в сексуальном насилии и намеренном нанесении морального вреда в 1970-х годах, когда она была еще подростком.
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"Вторая женщина заявила, что Стивен Тайлер подверг ее сексуальному насилию, когда она была подростком", - пишет издание со ссылкой на судебный иск.
По информации издания, новый иск подала Жанна Беллино, которая познакомилась с Тайлером в возрасте 17 лет в 1975 году. По словам женщины, Тайлер подверг ее насилию в день их встречи, и она требует возмещения ущерба, размер которого должен будет определить суд. Беллино заявляет, что из-за домогательств со стороны Тайлера она до сих пор испытывает "душевную и физическую боль", также она была вынуждена обратиться за психологической помощью и все еще принимает лекарства, чтобы справиться с травмой.
Группа Aerosmith была образована Стивеном Тайлером, Джо Перри и Томом Хэмилтоном в Бостоне (штат Массачусетс) в 1970 году. На счету коллектива 15 студийных альбомов. По количеству золотых, платиновых и мультиплатиновых альбомов Aerosmith давно обогнали другие американские группы, также они получили четыре "Грэмми". В 2001 году коллектив был включен в Зал славы рок-н-ролла.