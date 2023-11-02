https://ria.ru/20231102/nasilie-1907071379.html

СМИ: еще одна женщина обвинила солиста Aerosmith в сексуальном насилии

СМИ: еще одна женщина обвинила солиста Aerosmith в сексуальном насилии - РИА Новости, 02.11.2023

СМИ: еще одна женщина обвинила солиста Aerosmith в сексуальном насилии

Вторая женщина подала иск против солиста американской группы Aerosmith Стивена Тайлера, заявив о сексуальном насилии с его стороны в 1975 году, когда она была... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T23:34

2023-11-02T23:34

2023-11-02T23:34

культура

бостон

массачусетс

стивен тайлер (талларико)

aerosmith

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Вторая женщина подала иск против солиста американской группы Aerosmith Стивена Тайлера, заявив о сексуальном насилии с его стороны в 1975 году, когда она была несовершеннолетней, сообщает издание Rolling Stone. В декабре прошлого года издание сообщало о том, что против солиста Aerosmith подала иск его бывшая девушка, Джулия Холкомб. Она обвиняла его в сексуальном насилии и намеренном нанесении морального вреда в 1970-х годах, когда она была еще подростком. "Вторая женщина заявила, что Стивен Тайлер подверг ее сексуальному насилию, когда она была подростком", - пишет издание со ссылкой на судебный иск. По информации издания, новый иск подала Жанна Беллино, которая познакомилась с Тайлером в возрасте 17 лет в 1975 году. По словам женщины, Тайлер подверг ее насилию в день их встречи, и она требует возмещения ущерба, размер которого должен будет определить суд. Беллино заявляет, что из-за домогательств со стороны Тайлера она до сих пор испытывает "душевную и физическую боль", также она была вынуждена обратиться за психологической помощью и все еще принимает лекарства, чтобы справиться с травмой. Группа Aerosmith была образована Стивеном Тайлером, Джо Перри и Томом Хэмилтоном в Бостоне (штат Массачусетс) в 1970 году. На счету коллектива 15 студийных альбомов. По количеству золотых, платиновых и мультиплатиновых альбомов Aerosmith давно обогнали другие американские группы, также они получили четыре "Грэмми". В 2001 году коллектив был включен в Зал славы рок-н-ролла.

https://ria.ru/20230907/akter-1894865374.html

https://ria.ru/20230615/znamenitosti-1878286487.html

бостон

массачусетс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

бостон, массачусетс, стивен тайлер (талларико), aerosmith