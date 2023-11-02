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ВОЗ заявила о 218 нападениях на больницы в Газе и на территориях Палестины - РИА Новости, 02.11.2023
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17:47 02.11.2023 (обновлено: 17:58 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/napadeniya-1907016253.html
ВОЗ заявила о 218 нападениях на больницы в Газе и на территориях Палестины
ВОЗ заявила о 218 нападениях на больницы в Газе и на территориях Палестины - РИА Новости, 02.11.2023
ВОЗ заявила о 218 нападениях на больницы в Газе и на территориях Палестины
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 218 нападений на медицинские объекты с 7 октября на палестинских территориях, включая Газу, и 19 в... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T17:47
2023-11-02T17:58
воз
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
хамас
израиль
палестина
тедрос адханом гебрейесус
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ЖЕНЕВА, 2 ноя – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 218 нападений на медицинские объекты с 7 октября на палестинских территориях, включая Газу, и 19 в Израиле, заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве."К настоящему времени ВОЗ подтвердила 237 нападений на объекты здравоохранения, в том числе 218 на оккупированной палестинской территории и 19 в Израиле. Нападения на медицинские объекты являются нарушением международного гуманитарного права", - сказал он.Тедрос добавил, что с 7 октября 23 больницам в городе Газа и на севере сектора Газа было приказано эвакуировать своих пациентов, хотя "принудительная эвакуация в этих обстоятельствах поставила бы жизни сотен пациентов в опасную для жизни ситуацию"."Подобные действия в Газе подвергли бы серьезной опасности ребенка, жизнь которого только началась и который ничего не знает об этом конфликте и не несет за него ответственности. Требование, чтобы эти пациенты переехали, ставит их и медицинских работников в безвыходное положение. И в большинстве случаев им некуда идти", - отметил глава ВОЗ.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html
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воз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, хамас, израиль, палестина, тедрос адханом гебрейесус
ВОЗ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, ХАМАС, Израиль, Палестина, Тедрос Адханом Гебрейесус
ВОЗ заявила о 218 нападениях на больницы в Газе и на территориях Палестины

ВОЗ зафиксировала 218 нападений на больницы в Газе и на палестинских территориях

© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанкТерритория больницы Аль-Шифы в городе Газа
Территория больницы Аль-Шифы в городе Газа - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Тарек Алиян
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Территория больницы Аль-Шифы в городе Газа. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 2 ноя – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 218 нападений на медицинские объекты с 7 октября на палестинских территориях, включая Газу, и 19 в Израиле, заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
«
"К настоящему времени ВОЗ подтвердила 237 нападений на объекты здравоохранения, в том числе 218 на оккупированной палестинской территории и 19 в Израиле. Нападения на медицинские объекты являются нарушением международного гуманитарного права", - сказал он.
Тедрос добавил, что с 7 октября 23 больницам в городе Газа и на севере сектора Газа было приказано эвакуировать своих пациентов, хотя "принудительная эвакуация в этих обстоятельствах поставила бы жизни сотен пациентов в опасную для жизни ситуацию".
"Подобные действия в Газе подвергли бы серьезной опасности ребенка, жизнь которого только началась и который ничего не знает об этом конфликте и не несет за него ответственности. Требование, чтобы эти пациенты переехали, ставит их и медицинских работников в безвыходное положение. И в большинстве случаев им некуда идти", - отметил глава ВОЗ.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
У Израиля нет времени на победу над ХАМАС
Вчера, 08:00
Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
ВОЗОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреХАМАСИзраильПалестинаТедрос Адханом Гебрейесус
 
 
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