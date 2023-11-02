https://ria.ru/20231102/mvf-1907062202.html

Киев надеется получить от МВФ еще 900 миллионов долларов

Киев надеется получить от МВФ еще 900 миллионов долларов - РИА Новости, 02.11.2023

Киев надеется получить от МВФ еще 900 миллионов долларов

Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрит программу расширенного финансирования Украины, что поспособствует привлечению очередного транша помощи в размере... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T21:32

2023-11-02T21:32

2023-11-02T21:33

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрит программу расширенного финансирования Украины, что поспособствует привлечению очередного транша помощи в размере порядка 900 миллионов долларов, сообщил в четверг украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале."Провели онлайн-разговор с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером. Обсудили внедрение реформ и выполнение структурных маяков. Заметили прогресс в этом направлении. МВФ готовит миссию для второго пересмотра программы расширенного финансирования, что позволит привлечь следующий транш помощи в размере примерно 900 миллионов долларов", - написал Шмыгаль.По словам премьера, стороны обсудили вопросы финансирования дефицита госбюджета, поддержки малого и среднего бизнеса, а также меры, направленные на рост экономики. Миссия Международного валютного фонда начала 25 сентября в Варшаве технические дискуссии с представителями Украины в контексте подготовки ко второму пересмотру программы расширенного финансирования. Совет директоров МВФ в июне завершил первый пересмотр программы расширенного финансирования, Украина получила около 890 миллионов долларов, которые направят на бюджетную поддержку. В марте исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов. Всего в этом году Киев имеет возможность получить три транша на общую сумму 4,5 миллиарда долларов. Позже Международный валютный фонд опубликовал 19 структурных маяков, которые Украина пообещала выполнить в рамках программы сотрудничества на 15,6 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20231024/gosdolg-1904862133.html

https://ria.ru/20231013/pomosch-1902655331.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, киев, варшава, денис шмыгаль, мвф, в мире