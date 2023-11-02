https://ria.ru/20231102/moskva-1906934993.html

Более 6,5 тыс контейнеров с противогололедным материалом поставили в Москвы

Более 6,5 тыс контейнеров с противогололедным материалом поставили в Москвы - РИА Новости, 02.11.2023

Более 6,5 тыс контейнеров с противогололедным материалом поставили в Москвы

Более 6,5 тысячи контейнеров с противогололедным материалом установили на улицах столицы, специалисты смогут оперативно обрабатывать пешеходные зоны в непогоду, РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T13:48

2023-11-02T13:48

2023-11-02T13:48

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москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Более 6,5 тысячи контейнеров с противогололедным материалом установили на улицах столицы, специалисты смогут оперативно обрабатывать пешеходные зоны в непогоду, сообщается в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства. "В преддверии зимы в столице установили более 6,5 тысячи контейнеров с противогололедным материалом - щебнем размером от двух до пяти миллиметров. Их можно увидеть возле остановок общественного транспорта, московских городских вокзалов, подземных переходов, на тротуарах и у социальных объектов", - рассказали в пресс-службе, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы. В сообщении отмечается, что высота контейнеров - около метра, их отличает ярко-оранжевый цвет и белые надписи. На фронтальной стороне указано: "Противогололедный материал", на торцевой - наименование и телефон обслуживающей организации. Уточняется, что запас щебня на улицах столицы необходим, чтобы во время непогоды специалисты могли оперативно обработать пешеходные зоны, подходы к остановкам общественного транспорта и социальным объектам, участки торможения общественного транспорта. "Городские службы Москвы готовы к любым изменениям погоды. За состоянием улично-дорожной сети непрерывно следят, в соответствии с погодными условиями проводят необходимые регламентные работы", - говорится в сообщении. Добавляется, что весь парк столичной коммунальной техники перевели на зимний режим работы. Всего в уборке города планируют задействовать более 12 тысяч единиц дорожно-уборочной техники и 43 тысячи средств малой механизации.

https://ria.ru/20231102/moskva-1906933702.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы