https://ria.ru/20231102/moskva-1906934993.html
Более 6,5 тыс контейнеров с противогололедным материалом поставили в Москвы
Более 6,5 тыс контейнеров с противогололедным материалом поставили в Москвы - РИА Новости, 02.11.2023
Более 6,5 тыс контейнеров с противогололедным материалом поставили в Москвы
Более 6,5 тысячи контейнеров с противогололедным материалом установили на улицах столицы, специалисты смогут оперативно обрабатывать пешеходные зоны в непогоду, РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T13:48
2023-11-02T13:48
2023-11-02T13:48
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Более 6,5 тысячи контейнеров с противогололедным материалом установили на улицах столицы, специалисты смогут оперативно обрабатывать пешеходные зоны в непогоду, сообщается в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства. "В преддверии зимы в столице установили более 6,5 тысячи контейнеров с противогололедным материалом - щебнем размером от двух до пяти миллиметров. Их можно увидеть возле остановок общественного транспорта, московских городских вокзалов, подземных переходов, на тротуарах и у социальных объектов", - рассказали в пресс-службе, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы. В сообщении отмечается, что высота контейнеров - около метра, их отличает ярко-оранжевый цвет и белые надписи. На фронтальной стороне указано: "Противогололедный материал", на торцевой - наименование и телефон обслуживающей организации. Уточняется, что запас щебня на улицах столицы необходим, чтобы во время непогоды специалисты могли оперативно обработать пешеходные зоны, подходы к остановкам общественного транспорта и социальным объектам, участки торможения общественного транспорта. "Городские службы Москвы готовы к любым изменениям погоды. За состоянием улично-дорожной сети непрерывно следят, в соответствии с погодными условиями проводят необходимые регламентные работы", - говорится в сообщении. Добавляется, что весь парк столичной коммунальной техники перевели на зимний режим работы. Всего в уборке города планируют задействовать более 12 тысяч единиц дорожно-уборочной техники и 43 тысячи средств малой механизации.
https://ria.ru/20231102/moskva-1906933702.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Более 6,5 тысячи контейнеров с противогололедным материалом установили на улицах столицы, специалисты смогут оперативно обрабатывать пешеходные зоны в непогоду, сообщается в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
"В преддверии зимы в столице установили более 6,5 тысячи контейнеров с противогололедным материалом - щебнем размером от двух до пяти миллиметров. Их можно увидеть возле остановок общественного транспорта, московских городских вокзалов, подземных переходов, на тротуарах и у социальных объектов", - рассказали в пресс-службе, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы
.
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В сообщении отмечается, что высота контейнеров - около метра, их отличает ярко-оранжевый цвет и белые надписи. На фронтальной стороне указано: "Противогололедный материал", на торцевой - наименование и телефон обслуживающей организации.
Уточняется, что запас щебня на улицах столицы необходим, чтобы во время непогоды специалисты могли оперативно обработать пешеходные зоны, подходы к остановкам общественного транспорта и социальным объектам, участки торможения общественного транспорта.
"Городские службы Москвы готовы к любым изменениям погоды. За состоянием улично-дорожной сети непрерывно следят, в соответствии с погодными условиями проводят необходимые регламентные работы", - говорится в сообщении.
Добавляется, что весь парк столичной коммунальной техники перевели на зимний режим работы. Всего в уборке города планируют задействовать более 12 тысяч единиц дорожно-уборочной техники и 43 тысячи средств малой механизации.