https://ria.ru/20231102/moskva-1906933702.html

Специалисты проверили более 60 тысяч пожарных гидрантов в Москве

Специалисты проверили более 60 тысяч пожарных гидрантов в Москве - РИА Новости, 02.11.2023

Специалисты проверили более 60 тысяч пожарных гидрантов в Москве

Специалисты проверили более 60 тысяч пожарных гидрантов в Москве, на водоснабжение потребителей испытательные работы не влияют, сообщается на официальном... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T13:45

2023-11-02T13:45

2023-11-02T13:45

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москва

мосводоканал

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Специалисты проверили более 60 тысяч пожарных гидрантов в Москве, на водоснабжение потребителей испытательные работы не влияют, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. "Специалисты АО "Мосводоканал" и столичные пожарные проверили более 60 тысяч пожарных гидрантов - специальных инженерных устройств, размещенных на наружных водопроводных сетях", - цитируют в сообщении столичный комплекс городского хозяйства. Отмечается, что исправность оборудования контролируют дважды в год - весной и осенью, в работах участвуют сотрудники "Мосводоканала" и Главного управления МЧС России по Москве. Во время испытаний на пожарный гидрант устанавливают стендер и открывают вентиль. Если струя подается под высоким давлением, прибор исправен. Также проверяют, не скапливается ли в стволе оборудования вода - в морозы она может замерзнуть и повредить устройство. "Кроме того, гидрант должен находиться на определенном уровне относительно поверхности земли, а стендер - идеально к нему подходить. Это важно для оперативного подключения пожарных к оборудованию в случае необходимости. На водоснабжение потребителей испытательные работы не влияют", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20231102/moskva-1906928346.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мосводоканал, городское хозяйство москвы