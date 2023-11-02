https://ria.ru/20231102/moskva-1906933702.html
Специалисты проверили более 60 тысяч пожарных гидрантов в Москве
Специалисты проверили более 60 тысяч пожарных гидрантов в Москве - РИА Новости, 02.11.2023
Специалисты проверили более 60 тысяч пожарных гидрантов в Москве
Специалисты проверили более 60 тысяч пожарных гидрантов в Москве, на водоснабжение потребителей испытательные работы не влияют, сообщается на официальном... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T13:45
2023-11-02T13:45
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Специалисты проверили более 60 тысяч пожарных гидрантов в Москве, на водоснабжение потребителей испытательные работы не влияют, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. "Специалисты АО "Мосводоканал" и столичные пожарные проверили более 60 тысяч пожарных гидрантов - специальных инженерных устройств, размещенных на наружных водопроводных сетях", - цитируют в сообщении столичный комплекс городского хозяйства. Отмечается, что исправность оборудования контролируют дважды в год - весной и осенью, в работах участвуют сотрудники "Мосводоканала" и Главного управления МЧС России по Москве. Во время испытаний на пожарный гидрант устанавливают стендер и открывают вентиль. Если струя подается под высоким давлением, прибор исправен. Также проверяют, не скапливается ли в стволе оборудования вода - в морозы она может замерзнуть и повредить устройство. "Кроме того, гидрант должен находиться на определенном уровне относительно поверхности земли, а стендер - идеально к нему подходить. Это важно для оперативного подключения пожарных к оборудованию в случае необходимости. На водоснабжение потребителей испытательные работы не влияют", - дополняется в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мосводоканал, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосводоканал, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Специалисты проверили более 60 тысяч пожарных гидрантов в Москве, на водоснабжение потребителей испытательные работы не влияют, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Специалисты АО "Мосводоканал" и столичные пожарные проверили более 60 тысяч пожарных гидрантов - специальных инженерных устройств, размещенных на наружных водопроводных сетях", - цитируют в сообщении столичный комплекс городского хозяйства.
Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме 3-6 ноября
Отмечается, что исправность оборудования контролируют дважды в год - весной и осенью, в работах участвуют сотрудники "Мосводоканала
" и Главного управления МЧС России
по Москве. Во время испытаний на пожарный гидрант устанавливают стендер и открывают вентиль. Если струя подается под высоким давлением, прибор исправен. Также проверяют, не скапливается ли в стволе оборудования вода - в морозы она может замерзнуть и повредить устройство.
"Кроме того, гидрант должен находиться на определенном уровне относительно поверхности земли, а стендер - идеально к нему подходить. Это важно для оперативного подключения пожарных к оборудованию в случае необходимости. На водоснабжение потребителей испытательные работы не влияют", - дополняется в сообщении.