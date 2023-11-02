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Более 1,1 тысячи памятников промыли в Москве в рамках подготовки к зиме - РИА Новости, 02.11.2023
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11:45 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/moskva-1906883328.html
Более 1,1 тысячи памятников промыли в Москве в рамках подготовки к зиме
Более 1,1 тысячи памятников промыли в Москве в рамках подготовки к зиме - РИА Новости, 02.11.2023
Более 1,1 тысячи памятников промыли в Москве в рамках подготовки к зиме
Специалисты комплекса городского хозяйства промыли в октябре более 1,1 тысячи памятников в столице в рамках подготовки к зиме, сообщил журналистам заместитель... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T11:45
2023-11-02T11:45
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москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
памятники
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промыли в октябре более 1,1 тысячи памятников в столице в рамках подготовки к зиме, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках подготовки к зиме провели последнюю в этом году комплексную промывку столичных памятников и монументов, которых насчитывается более 1,1 тысячи. Эти мероприятия проводятся только при плюсовой температуре, каждый объект очищают по специальной технологии в зависимости от материала, из которого он сделан, и общего состояния", - рассказал Бирюков. Заммэра отметил, что для проведения работ на крупных объектах используются автогидроподъемники и поливомоечные машины. "Титановые памятники очищают нейтральным раствором, а гранитные - специальными составами, которые позволяют эффективно удалять солевые разводы. Все применяемые средства безопасны для окружающей среды и бережно воздействуют на поверхности. Вначале рабочие проверяют, не появились ли на объекте повреждения или ржавчина. После этого памятник промывают водой, затем наносят вспененный раствор, который через 10 минут смывают сильным напором воды, в завершение монумент насухо вытирают",- рассказал заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сооружения регулярно промывают с апреля по октябрь, регламентные работы проходят один раз в месяц, но, если памятник сильно загрязнен, например, из-за погодных условий, его моют чаще - каждые две недели.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, памятники
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Памятники

Более 1,1 тысячи памятников промыли в Москве в рамках подготовки к зиме

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промыли в октябре более 1,1 тысячи памятников в столице в рамках подготовки к зиме, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках подготовки к зиме провели последнюю в этом году комплексную промывку столичных памятников и монументов, которых насчитывается более 1,1 тысячи. Эти мероприятия проводятся только при плюсовой температуре, каждый объект очищают по специальной технологии в зависимости от материала, из которого он сделан, и общего состояния", - рассказал Бирюков.
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В Москве провели промывку Триумфальной арки
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Заммэра отметил, что для проведения работ на крупных объектах используются автогидроподъемники и поливомоечные машины.
"Титановые памятники очищают нейтральным раствором, а гранитные - специальными составами, которые позволяют эффективно удалять солевые разводы. Все применяемые средства безопасны для окружающей среды и бережно воздействуют на поверхности. Вначале рабочие проверяют, не появились ли на объекте повреждения или ржавчина. После этого памятник промывают водой, затем наносят вспененный раствор, который через 10 минут смывают сильным напором воды, в завершение монумент насухо вытирают",- рассказал заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сооружения регулярно промывают с апреля по октябрь, регламентные работы проходят один раз в месяц, но, если памятник сильно загрязнен, например, из-за погодных условий, его моют чаще - каждые две недели.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство МосквыПамятники
 
 
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