В России появится система мониторинга состояния многолетней мерзлоты
В России появится система фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты
© РИА Новости / Александр Ковалев | Перейти в медиабанкВид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген
Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Система государственного фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты, которая поможет получить полную информацию об ее изменении, появится в России, соответствующий документ подписал Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.
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"В России появится система государственного фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты. Постановление о её создании и функционировании подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Такой мониторинг поможет получить более полное представление о том, как меняется многолетняя мерзлота из-за глобальных изменений климата, а также понять, какой объем парниковых газов будет выделяться в атмосферу при таянии многолетней мерзлоты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эта информация будет использоваться для моделирования и сценарного прогнозирования изменений климата, поможет не допустить негативного влияния таких изменений на отрасли экономики и качество жизни граждан, будет способствовать созданию и безаварийной эксплуатации объектов инфраструктуры в районах многолетней мерзлоты, затрагивающей до 65% территории страны.
Кроме того, система фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты станет частью единой системы государственного экологического мониторинга. Отвечать за создание и функционирование этой новой подсистемы будет Росгидромет.
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству внести в российское законодательство изменения, направленные на создание государственной системы мониторинга состояния многолетней мерзлоты на базе наблюдательной сети Росгидромета.