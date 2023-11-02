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В России появится система мониторинга состояния многолетней мерзлоты - РИА Новости, 02.11.2023
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10:16 02.11.2023 (обновлено: 10:22 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/monitoring-1906859842.html
В России появится система мониторинга состояния многолетней мерзлоты
В России появится система мониторинга состояния многолетней мерзлоты - РИА Новости, 02.11.2023
В России появится система мониторинга состояния многолетней мерзлоты
Система государственного фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты, которая поможет получить полную информацию об ее изменении, появится в России,... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T10:16
2023-11-02T10:22
общество
россия
михаил мишустин
гидрометцентр
владимир путин
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Система государственного фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты, которая поможет получить полную информацию об ее изменении, появится в России, соответствующий документ подписал Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина. &quot;В России появится система государственного фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты. Постановление о её создании и функционировании подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Такой мониторинг поможет получить более полное представление о том, как меняется многолетняя мерзлота из-за глобальных изменений климата, а также понять, какой объем парниковых газов будет выделяться в атмосферу при таянии многолетней мерзлоты&quot;, - говорится в сообщении.Отмечается, что эта информация будет использоваться для моделирования и сценарного прогнозирования изменений климата, поможет не допустить негативного влияния таких изменений на отрасли экономики и качество жизни граждан, будет способствовать созданию и безаварийной эксплуатации объектов инфраструктуры в районах многолетней мерзлоты, затрагивающей до 65% территории страны. Кроме того, система фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты станет частью единой системы государственного экологического мониторинга. Отвечать за создание и функционирование этой новой подсистемы будет Росгидромет. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству внести в российское законодательство изменения, направленные на создание государственной системы мониторинга состояния многолетней мерзлоты на базе наблюдательной сети Росгидромета.
https://ria.ru/20220305/merzlota-1775890813.html
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общество, россия, михаил мишустин, гидрометцентр, владимир путин
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Гидрометцентр, Владимир Путин
В России появится система мониторинга состояния многолетней мерзлоты

В России появится система фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты

© РИА Новости / Александр Ковалев | Перейти в медиабанкВид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген
Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Александр Ковалев
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Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Система государственного фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты, которая поможет получить полную информацию об ее изменении, появится в России, соответствующий документ подписал Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.
«

"В России появится система государственного фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты. Постановление о её создании и функционировании подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Такой мониторинг поможет получить более полное представление о том, как меняется многолетняя мерзлота из-за глобальных изменений климата, а также понять, какой объем парниковых газов будет выделяться в атмосферу при таянии многолетней мерзлоты", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что эта информация будет использоваться для моделирования и сценарного прогнозирования изменений климата, поможет не допустить негативного влияния таких изменений на отрасли экономики и качество жизни граждан, будет способствовать созданию и безаварийной эксплуатации объектов инфраструктуры в районах многолетней мерзлоты, затрагивающей до 65% территории страны.
Кроме того, система фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты станет частью единой системы государственного экологического мониторинга. Отвечать за создание и функционирование этой новой подсистемы будет Росгидромет.
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству внести в российское законодательство изменения, направленные на создание государственной системы мониторинга состояния многолетней мерзлоты на базе наблюдательной сети Росгидромета.
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ОбществоРоссияМихаил МишустинГидрометцентрВладимир Путин
 
 
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