https://ria.ru/20231102/monitoring-1906859842.html

В России появится система мониторинга состояния многолетней мерзлоты

В России появится система мониторинга состояния многолетней мерзлоты - РИА Новости, 02.11.2023

В России появится система мониторинга состояния многолетней мерзлоты

Система государственного фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты, которая поможет получить полную информацию об ее изменении, появится в России,... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T10:16

2023-11-02T10:16

2023-11-02T10:22

общество

россия

михаил мишустин

гидрометцентр

владимир путин

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Система государственного фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты, которая поможет получить полную информацию об ее изменении, появится в России, соответствующий документ подписал Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина. "В России появится система государственного фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты. Постановление о её создании и функционировании подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Такой мониторинг поможет получить более полное представление о том, как меняется многолетняя мерзлота из-за глобальных изменений климата, а также понять, какой объем парниковых газов будет выделяться в атмосферу при таянии многолетней мерзлоты", - говорится в сообщении.Отмечается, что эта информация будет использоваться для моделирования и сценарного прогнозирования изменений климата, поможет не допустить негативного влияния таких изменений на отрасли экономики и качество жизни граждан, будет способствовать созданию и безаварийной эксплуатации объектов инфраструктуры в районах многолетней мерзлоты, затрагивающей до 65% территории страны. Кроме того, система фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты станет частью единой системы государственного экологического мониторинга. Отвечать за создание и функционирование этой новой подсистемы будет Росгидромет. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству внести в российское законодательство изменения, направленные на создание государственной системы мониторинга состояния многолетней мерзлоты на базе наблюдательной сети Росгидромета.

https://ria.ru/20220305/merzlota-1775890813.html

https://ria.ru/20230326/merzlota-1860709301.html

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общество, россия, михаил мишустин, гидрометцентр, владимир путин