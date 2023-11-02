https://ria.ru/20231102/moldaviya-1906948155.html

Опрос: менее 40 процентов жителей Молдавии поддержали курс развития страны

Опрос: менее 40 процентов жителей Молдавии поддержали курс развития страны - РИА Новости, 02.11.2023

Опрос: менее 40 процентов жителей Молдавии поддержали курс развития страны

Менее 40% жителей Молдавии считают, что страна движется в правильном направлении, свидетельствуют данные опроса, представленного молдавской компанией по сбору и РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T14:31

2023-11-02T14:31

2023-11-02T14:31

молдавия

кишинев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807520980_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d2480b23a785f6f16dd5650844bd1fb.jpg

КИШИНЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Менее 40% жителей Молдавии считают, что страна движется в правильном направлении, свидетельствуют данные опроса, представленного молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData). Жителей республики попросили оценить, в верном ли направлении движется их государство. Выбранный властями курс развития поддержали 38,7%. Недовольны избранным направлением 48,2%. Не смогли ответить 13,1% респондентов. По данным указанной компании, самые высокие показатели в нынешнем году в ответе на этот вопрос наблюдались в мае-апреле. Тогда недовольны были выбранным направлением 50,5% опрошенных, в апреле - 50,7%. Поддержали власти в мае 39,1%, в апреле - 38,3%, а ответ не смогли дать соответственно 10,4% и 10,6% респондентов. Опрос проводился в период с 22 по 29 октября, в нем приняли участие 1322 человека из 353 населенных пунктов. Погрешность составляет 2,9%. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На этом фоне у населения выросли долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране периодически проходят антиправительственные протесты. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре прошлого года составила 33,97% в годовом исчислении.

https://ria.ru/20231004/doverie-1900401304.html

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, кишинев