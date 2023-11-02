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Опрос: менее 40 процентов жителей Молдавии поддержали курс развития страны
Опрос: менее 40 процентов жителей Молдавии поддержали курс развития страны - РИА Новости, 02.11.2023
Опрос: менее 40 процентов жителей Молдавии поддержали курс развития страны
Менее 40% жителей Молдавии считают, что страна движется в правильном направлении, свидетельствуют данные опроса, представленного молдавской компанией по сбору и РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:31
2023-11-02T14:31
2023-11-02T14:31
молдавия
кишинев
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КИШИНЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Менее 40% жителей Молдавии считают, что страна движется в правильном направлении, свидетельствуют данные опроса, представленного молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData). Жителей республики попросили оценить, в верном ли направлении движется их государство. Выбранный властями курс развития поддержали 38,7%. Недовольны избранным направлением 48,2%. Не смогли ответить 13,1% респондентов. По данным указанной компании, самые высокие показатели в нынешнем году в ответе на этот вопрос наблюдались в мае-апреле. Тогда недовольны были выбранным направлением 50,5% опрошенных, в апреле - 50,7%. Поддержали власти в мае 39,1%, в апреле - 38,3%, а ответ не смогли дать соответственно 10,4% и 10,6% респондентов. Опрос проводился в период с 22 по 29 октября, в нем приняли участие 1322 человека из 353 населенных пунктов. Погрешность составляет 2,9%. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На этом фоне у населения выросли долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране периодически проходят антиправительственные протесты. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре прошлого года составила 33,97% в годовом исчислении.
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молдавия, кишинев
Опрос: менее 40 процентов жителей Молдавии поддержали курс развития страны
IData: 38,7% жителей считают, что Молдавия идет в правильном направлении
КИШИНЕВ, 2 ноя – РИА Новости.
Менее 40% жителей Молдавии считают, что страна движется в правильном направлении, свидетельствуют данные опроса
, представленного молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData).
Жителей республики попросили оценить, в верном ли направлении движется их государство. Выбранный властями курс развития поддержали 38,7%. Недовольны избранным направлением 48,2%. Не смогли ответить 13,1% респондентов.
По данным указанной компании, самые высокие показатели в нынешнем году в ответе на этот вопрос наблюдались в мае-апреле. Тогда недовольны были выбранным направлением 50,5% опрошенных, в апреле - 50,7%. Поддержали власти в мае 39,1%, в апреле - 38,3%, а ответ не смогли дать соответственно 10,4% и 10,6% респондентов.
Опрос проводился в период с 22 по 29 октября, в нем приняли участие 1322 человека из 353 населенных пунктов. Погрешность составляет 2,9%.
Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На этом фоне у населения выросли долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране периодически проходят антиправительственные протесты. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре прошлого года составила 33,97% в годовом исчислении.
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