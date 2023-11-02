https://ria.ru/20231102/moldaviya-1906843765.html

Местные выборы в Молдавии пройдут на фоне скандалов

Местные выборы в Молдавии пройдут на фоне скандалов - РИА Новости, 02.11.2023

Местные выборы в Молдавии пройдут на фоне скандалов

Всеобщие выборы в местные органы власти Молдавии, в ходе которых 5 ноября планируется избрать около 900 мэров городов и глав сельских администраций, а также... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T08:18

2023-11-02T08:18

2023-11-02T08:19

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

марина таубер

игорь додон

ион чебан

бюро по демократическим институтам и правам человека

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_0:268:3165:2048_1920x0_80_0_0_ead57200d0eea63095a47f5884d88955.jpg

КИШИНЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Всеобщие выборы в местные органы власти Молдавии, в ходе которых 5 ноября планируется избрать около 900 мэров городов и глав сельских администраций, а также свыше 11 тысяч депутатов местных (городских, районных, сельских) советов, проходят на фоне скандала и политического противостояния пропрезидентской правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС/PAS) и остальных политических парламентских и непарламентских сил страны. На организацию и проведение выборов выделено из бюджета порядка 154 миллионов леев (8,4 миллиона долларов). Для выборов Центризбирком сформировал 36 окружных избирательных советов. Для наблюдения за голосованием аккредитовано 1092 национальных наблюдателей от 8 различных организаций. Также аккредитованы 400 международных наблюдателей, представителей 17 дипломатических миссий (93 человека), 13 избирательных органов других стран (30 человек) и международную ассоциацию (2 человека). Миссию Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) будут представлять 235 человек, причем в этом году ЦИК отказал в регистрации российским представителям БДИПЧ. От организации Enemo будет 11 человек, от Конгресса местных и региональных властей Совета Европы – 20 человек, от Европейского парламента – 12. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Центризбиркома, общее число избирателей, включенных в Государственный реестр, составляет 3 300 805 человек, из них 2 760 930 граждан с избирательным правом, отнесенных к административно-территориальным единицам II уровня. Количество зарегистрированных избирателей составляет 2,81 миллиона человек. Согласно Избирательному кодексу Молдавии, право быть избранными местными советниками имеют граждане страны, достигшие 18-летнего возраста, а претендующие на должность мэров и глав администраций – 23 года и имеющие хотя бы обязательное общее образование. В выборах примет участие около 40 политических партий и общественно-политических движений. Нынешние местные выборы проходят на фоне скандала и политического противостояния пропрезидентской правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС/PAS) и остальных политических парламентских и непарламентских сил страны. ПДС за несколько лет нахождения у власти в республике не сумела сохранить или наладить диалог с другими партиями, в том числе с бывшим союзниками по коалиции ACUM ("Сейчас"). А с рядом политических формирований левого толка - Партией социалистов (ПСРМ), "Шор", "Возрождение", ПКРМ, "Шанс" - партия власти находится в открытой конфронтации, В результате действий властей в республике была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников. Кроме того, депутаты от ПДС внесли поправку в Избирательный кодекс, лишающих членов запрещенных партий права участвовать в выборах на протяжении нескольких лет. Два представителя партии "Возрождения" обвиняются в финансовых махинациях – Ирина Лозован, кандидат в мэры города Окница (на севре республики) находится под домашним арестом, Александр Нестеровский, претендующий на должность мэра города Бельцы, сидит в СИЗО. Они не сняты с избирательной гонки, но уже ограничены в возможностях вести избирательную кампанию. Власти обвиняют своих оппонентов в финансовых преступлениях, незаконном финансировании или в сотрудничестве с Россией. Под судебным надзором (аналог подписки о невыезде) находятся лидер социалистов, экс-президент страны Игорь Додон и депутат парламента, зампредседателя партии "Шор" Марина Таубер. Также в региональных представительствах ряда партий проходили обыски, задержания активистов политформирований. Центризбирком по запросу Службы информации и безопасности (СИБ ) направил окружным избирательным советам директиву об отмене регистрации 9 кандидатов от партии "Шанс", их обвиняли в нарушении ряда норм Избирательного кодекса, подкупе избирателей и в сотрудничестве с политиком Шором, который находится под отечественными и международными санкциями. Часть советов не подчинились этому решению, отметив, что к решению комиссии не было приложено акта окончательной констатации с доказательствами, что кандидаты допустили нарушения избирательного характера. Другая часть окружкомов на данный момент еще изучает представленные жалобы. Ключевая борьба развернется за кресла мэров молдавской столицы - Кишинева, городов Бельцы и Оргеев, в которых сосредоточена основная часть экономического потенциала страны. В Кишиневе на кресло мэра претендует 28 человек. Главным игроком на выборах является нынешний градоначальник Ион Чебан, который ранее представлял социалистов, но спустя несколько лет на почве политических разногласий с бывшими коллегами и, в частности, с Додоном основал свою партию - "Национальное Альтернативное Движение" (MAN). Сейчас его ключевые конкуренты - Адриан Албу от ПСРМ, Лилиан Карп от ПДС и Кристина Вулпе от партии "Шанс". Эксперты подчеркивают, что при такой расстановке сил второй тур выборов неизбежен. Кроме того, политические аналитики отмечают ситуацию на юге республики, в Гагаузской автономии, где весной кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул выиграла выборы главы региона. После запрета властями партии "Шор" наибольшую активность и стремление к широкому влиянию на юге страны проявляют несколько политсил - ПСРМ Додона, партия "Шанс" Алексея Лунгу и партия "Возрождение" Натальи Параски. В Гагаузии будут выбирать 26 глав администраций населенных пунктов и, соответственно, 368 советников в 26 местных советов. Партия "Шанс" - единственная политсила, которая выдвинула своих кандидатов во всех населенных пунктах автономии. Не исключено, что после проведения местных выборов продолжится политическое противостояние между центральными властями в Кишиневе и администрацией автономии. Кишинев продолжит ограничивать автономию Гагаузии в плане доступа к ресурсам, начнет сокращать полномочия местных лидеров и усилит контроль над регионом. Это может привести к возрастанию недовольства жителей автономии, что может проявиться в увеличении числа митингов и протестов, возможно, даже национального масштаба. Всеобщие местные выборы 5 ноября 2023 года восьмые выборы такого рода с момента провозглашения независимости Молдавии. Они проходят во всех населенных пунктах республики, за исключением Приднестровского региона, который центральные власти не контролируют. Голосование в этом году организовано в соответствии с новым Избирательным кодексом, принятым в 2022 году, который предусматривает, в частности, порядок определения даты местных выборов, которые проводятся в последнее воскресенье октября или первое воскресенье ноября. Выборы проводятся на основе всеобщего, равного, прямого, тайного и свободно выраженного избирательного права в соответствии с конституционными положениями. Граждане Молдавии имеют право голоса по достижении 18 лет, в том числе в день выборов, за исключением лишенных этого права по решению суда.

https://ria.ru/20231031/moldavia-1906546035.html

https://ria.ru/20231031/moldavia-1906531386.html

https://ria.ru/20231031/moldaviya-1906378629.html

молдавия

кишинев

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, марина таубер, игорь додон, ион чебан, бюро по демократическим институтам и правам человека, псрм