Рейтинг@Mail.ru
Мишустин призвал повышать качество услуг на железной дороге - РИА Новости, 02.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 02.11.2023 (обновлено: 17:14 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/mishustin-1906982800.html
Мишустин призвал повышать качество услуг на железной дороге
Мишустин призвал повышать качество услуг на железной дороге - РИА Новости, 02.11.2023
Мишустин призвал повышать качество услуг на железной дороге
Необходимо завершить в срок все планы развития железнодорожной сети в РФ, постоянно повышать качество услуг, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T16:12
2023-11-02T17:14
экономика
россия
михаил мишустин
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1907003998_0:135:3161:1913_1920x0_80_0_0_a0bb528b5e79b86e2029b63cf7996bbc.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Необходимо завершить в срок все планы развития железнодорожной сети в РФ, постоянно повышать качество услуг, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Необходимо завершить в срок все намеченные планы по развитию железнодорожной сети, что поможет расширить географию движения, построить новые логистические маршруты, увеличить объем перевозок. Необходимо постоянно повышать качество услуг. Люди, которые путешествуют, хорошо бы, чтобы выбирали поезда из-за качества этих услуг, из-за комфортности перевозок и могли быстро и удобно добираться до места назначения", - сказал он на заседании правительства.Мишустин отметил, что РЖД является ведущим заказчиком в целом ряде отраслей.
https://ria.ru/20231002/investitsii-1899822621.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1907003998_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_da307785a0dead3f4df3df197e1f4568.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин, ржд
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, РЖД
Мишустин призвал повышать качество услуг на железной дороге

Мишустин поручил завершить в срок планы развития железнодорожной сети

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 2 ноября 2023
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 2 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 2 ноября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Необходимо завершить в срок все планы развития железнодорожной сети в РФ, постоянно повышать качество услуг, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Необходимо завершить в срок все намеченные планы по развитию железнодорожной сети, что поможет расширить географию движения, построить новые логистические маршруты, увеличить объем перевозок. Необходимо постоянно повышать качество услуг. Люди, которые путешествуют, хорошо бы, чтобы выбирали поезда из-за качества этих услуг, из-за комфортности перевозок и могли быстро и удобно добираться до места назначения", - сказал он на заседании правительства.
Мишустин отметил, что РЖД является ведущим заказчиком в целом ряде отраслей.
Товарные поезда на узловой станции Борзя на Южном ходе Забайкальской железной дороги - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
РЖД готовят на 2024 год инвестпрограмму на рекордные 1,3 триллиона рублей
2 октября, 05:42
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала