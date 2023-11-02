https://ria.ru/20231102/mishustin-1906982800.html
Мишустин призвал повышать качество услуг на железной дороге
Мишустин призвал повышать качество услуг на железной дороге - РИА Новости, 02.11.2023
Мишустин призвал повышать качество услуг на железной дороге
Необходимо завершить в срок все планы развития железнодорожной сети в РФ, постоянно повышать качество услуг, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T16:12
2023-11-02T16:12
2023-11-02T17:14
экономика
россия
михаил мишустин
ржд
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Необходимо завершить в срок все планы развития железнодорожной сети в РФ, постоянно повышать качество услуг, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Необходимо завершить в срок все намеченные планы по развитию железнодорожной сети, что поможет расширить географию движения, построить новые логистические маршруты, увеличить объем перевозок. Необходимо постоянно повышать качество услуг. Люди, которые путешествуют, хорошо бы, чтобы выбирали поезда из-за качества этих услуг, из-за комфортности перевозок и могли быстро и удобно добираться до места назначения", - сказал он на заседании правительства.Мишустин отметил, что РЖД является ведущим заказчиком в целом ряде отраслей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, ржд
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, РЖД
Мишустин призвал повышать качество услуг на железной дороге
Мишустин поручил завершить в срок планы развития железнодорожной сети
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Необходимо завершить в срок все планы развития железнодорожной сети в РФ, постоянно повышать качество услуг, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Необходимо завершить в срок все намеченные планы по развитию железнодорожной сети, что поможет расширить географию движения, построить новые логистические маршруты, увеличить объем перевозок. Необходимо постоянно повышать качество услуг. Люди, которые путешествуют, хорошо бы, чтобы выбирали поезда из-за качества этих услуг, из-за комфортности перевозок и могли быстро и удобно добираться до места назначения", - сказал он на заседании правительства.
Мишустин отметил, что РЖД
является ведущим заказчиком в целом ряде отраслей.
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