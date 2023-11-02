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Американские военные подорвали в небе МБР Minuteman III из-за "аномалии"
Американские военные подорвали в небе МБР Minuteman III из-за "аномалии" - РИА Новости, 02.11.2023
Американские военные подорвали в небе МБР Minuteman III из-за "аномалии"
Американские военные подорвали в полете над Тихим океаном межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III из-за неполадок, возникших при испытательном... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T01:04
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ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости. Американские военные подорвали в полете над Тихим океаном межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III из-за неполадок, возникших при испытательном пуске, говорится в заявлении ВВС США."(Подразделение. — Прим. ред.) Space Launch Delta безопасным образом ликвидировало МБР Minuteman III над Тихим океаном <...> из-за аномалии во время тестового пуска с базы космических сил Ванденберг, штат Калифорния", — говорится в заявлении.Для установления причин "аномалии" создана комиссия из представителей профильных ведомств.По утверждению Пентагона, пуск, несмотря на неудачу, обеспечил его данными, важными для поддержания боеготовности МБР.Предыдущий испытательный пуск Minuteman III, оснащенной разделяющейся головной частью с тремя блоками индивидуального наведения, состоялся в начале сентября. Утверждалось, что он носил рутинный характер и был призван продемонстрировать, что потенциал ядерного сдерживания США "надежен и эффективен".Как объяснял в беседе с РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков, у США пока нет замены устаревшим Minuteman III, которые стоят на вооружении с 1970-х годов, поэтому они вынуждены проводить тестовые запуски этих межконтинентальных баллистических ракет, чтобы удостовериться в их технических параметрах.
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сша, тихий океан
Американские военные подорвали в небе МБР Minuteman III из-за "аномалии"
ВВС США: испытания МБР Minuteman III над Тихим океаном прервали из-за аномалии
ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости. Американские военные подорвали в полете над Тихим океаном межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III из-за неполадок, возникших при испытательном пуске, говорится в заявлении ВВС США.
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"(Подразделение. — Прим. ред.) Space Launch Delta безопасным образом ликвидировало МБР Minuteman III над Тихим океаном <...> из-за аномалии во время тестового пуска с базы космических сил Ванденберг, штат Калифорния", — говорится в заявлении.
Для установления причин "аномалии" создана комиссия из представителей профильных ведомств.
По утверждению Пентагона, пуск, несмотря на неудачу, обеспечил его данными, важными для поддержания боеготовности МБР.
Предыдущий испытательный пуск Minuteman III, оснащенной разделяющейся головной частью с тремя блоками индивидуального наведения, состоялся в начале сентября. Утверждалось, что он носил рутинный характер и был призван продемонстрировать, что потенциал ядерного сдерживания США "надежен и эффективен".
Как объяснял в беседе с РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков, у США пока нет замены устаревшим Minuteman III, которые стоят на вооружении с 1970-х годов, поэтому они вынуждены проводить тестовые запуски этих межконтинентальных баллистических ракет, чтобы удостовериться в их технических параметрах.
США продолжат уведомлять Россию о пусках МБР, заявили в Белом доме