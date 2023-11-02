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Минфин готовит законопроект для предотвращения валютных нарушений бизнесом - РИА Новости, 02.11.2023
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10:29 02.11.2023 (обновлено: 12:18 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/minfin-1906863678.html
Минфин готовит законопроект для предотвращения валютных нарушений бизнесом
Минфин готовит законопроект для предотвращения валютных нарушений бизнесом - РИА Новости, 02.11.2023
Минфин готовит законопроект для предотвращения валютных нарушений бизнесом
Минфин России готовит законопроект для предотвращения валютных нарушений бизнесом через использование нерыночных цен в сделках, заявил статс-секретарь –... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T10:29
2023-11-02T12:18
экономика
россия
алексей сазанов
министерство финансов рф (минфин россии)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Минфин России готовит законопроект для предотвращения валютных нарушений бизнесом через использование нерыночных цен в сделках, заявил статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов. "Сейчас прорабатывается вопрос совершенствования механизма контроля за ценами в сделках между взаимозависимыми лицами, чтобы сократить возможность уклонения от уплаты налогов. Законопроект, разработанный Минфином России и ФНС России, концептуально меняет подход к администрированию ТЦО – расширяется круг взаимозависимых лиц, увеличивается глубина проверки, возрастают штрафы (до 40% от корректировки налоговой базы), совершенствуется подход к определению рыночной цены", - сказал Сазанов на встрече с бизнесом на мероприятии компании Б1. "Одна из ключевых задач поправок – минимизировать случаи, когда валютная выручка от внешнеторговых операций не возвращается в Россию в связи с злоупотреблениями со стороны налогоплательщиков путем применения нерыночных цен в сделках", - сказал он. По его словам, планируется предусмотреть возможность корректировки налоговыми органами цен в сделках между взаимозависимыми лицами до медианного значения интервала рыночных цен (интервала рентабельности), а не до минимального. Он напомнил, что 31 декабря 2023 года заканчивается период действия "расширенных" интервалов предельных значений процентных ставок для целей налогообложения по долговым обязательствам, возникшим в результате контролируемых сделок. "Минфин готов обсуждать такое продление, если это будет необходимо и обоснованно, однако сохранение 0 в качестве нижней границы интервала полагаем избыточным", - подчеркнул он. Сазанов также отметил, что планируется внесение изменений в налоговое законодательство, которые позволят взимать налог у источника от суммы доначислений по ТЦО (трансфертному ценообразованию).Кроме того, по его словам, планируется введение налога у источника на услуги (15%), оказываемые иностранными взаимозависимыми лицами, чтобы минимизировать случаи использования внутригрупповых услуг в качестве инструмента распределения прибыли за рубеж.
https://ria.ru/20231101/putin-1906807006.html
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экономика, россия, алексей сазанов, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Алексей Сазанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Минфин готовит законопроект для предотвращения валютных нарушений бизнесом

Минфин готовит законопроект для совершенствования механизма контроля за ценами

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Минфин России готовит законопроект для предотвращения валютных нарушений бизнесом через использование нерыночных цен в сделках, заявил статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов.
"Сейчас прорабатывается вопрос совершенствования механизма контроля за ценами в сделках между взаимозависимыми лицами, чтобы сократить возможность уклонения от уплаты налогов. Законопроект, разработанный Минфином России и ФНС России, концептуально меняет подход к администрированию ТЦО – расширяется круг взаимозависимых лиц, увеличивается глубина проверки, возрастают штрафы (до 40% от корректировки налоговой базы), совершенствуется подход к определению рыночной цены", - сказал Сазанов на встрече с бизнесом на мероприятии компании Б1.
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"Одна из ключевых задач поправок – минимизировать случаи, когда валютная выручка от внешнеторговых операций не возвращается в Россию в связи с злоупотреблениями со стороны налогоплательщиков путем применения нерыночных цен в сделках", - сказал он.
По его словам, планируется предусмотреть возможность корректировки налоговыми органами цен в сделках между взаимозависимыми лицами до медианного значения интервала рыночных цен (интервала рентабельности), а не до минимального.
Он напомнил, что 31 декабря 2023 года заканчивается период действия "расширенных" интервалов предельных значений процентных ставок для целей налогообложения по долговым обязательствам, возникшим в результате контролируемых сделок.
"Минфин готов обсуждать такое продление, если это будет необходимо и обоснованно, однако сохранение 0 в качестве нижней границы интервала полагаем избыточным", - подчеркнул он. Сазанов также отметил, что планируется внесение изменений в налоговое законодательство, которые позволят взимать налог у источника от суммы доначислений по ТЦО (трансфертному ценообразованию).
Кроме того, по его словам, планируется введение налога у источника на услуги (15%), оказываемые иностранными взаимозависимыми лицами, чтобы минимизировать случаи использования внутригрупповых услуг в качестве инструмента распределения прибыли за рубеж.
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ЭкономикаРоссияАлексей СазановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Федеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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