https://ria.ru/20231102/minfin-1906863678.html

Минфин готовит законопроект для предотвращения валютных нарушений бизнесом

Минфин готовит законопроект для предотвращения валютных нарушений бизнесом - РИА Новости, 02.11.2023

Минфин готовит законопроект для предотвращения валютных нарушений бизнесом

Минфин России готовит законопроект для предотвращения валютных нарушений бизнесом через использование нерыночных цен в сделках, заявил статс-секретарь –... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T10:29

2023-11-02T10:29

2023-11-02T12:18

экономика

россия

алексей сазанов

министерство финансов рф (минфин россии)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Минфин России готовит законопроект для предотвращения валютных нарушений бизнесом через использование нерыночных цен в сделках, заявил статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов. "Сейчас прорабатывается вопрос совершенствования механизма контроля за ценами в сделках между взаимозависимыми лицами, чтобы сократить возможность уклонения от уплаты налогов. Законопроект, разработанный Минфином России и ФНС России, концептуально меняет подход к администрированию ТЦО – расширяется круг взаимозависимых лиц, увеличивается глубина проверки, возрастают штрафы (до 40% от корректировки налоговой базы), совершенствуется подход к определению рыночной цены", - сказал Сазанов на встрече с бизнесом на мероприятии компании Б1. "Одна из ключевых задач поправок – минимизировать случаи, когда валютная выручка от внешнеторговых операций не возвращается в Россию в связи с злоупотреблениями со стороны налогоплательщиков путем применения нерыночных цен в сделках", - сказал он. По его словам, планируется предусмотреть возможность корректировки налоговыми органами цен в сделках между взаимозависимыми лицами до медианного значения интервала рыночных цен (интервала рентабельности), а не до минимального. Он напомнил, что 31 декабря 2023 года заканчивается период действия "расширенных" интервалов предельных значений процентных ставок для целей налогообложения по долговым обязательствам, возникшим в результате контролируемых сделок. "Минфин готов обсуждать такое продление, если это будет необходимо и обоснованно, однако сохранение 0 в качестве нижней границы интервала полагаем избыточным", - подчеркнул он. Сазанов также отметил, что планируется внесение изменений в налоговое законодательство, которые позволят взимать налог у источника от суммы доначислений по ТЦО (трансфертному ценообразованию).Кроме того, по его словам, планируется введение налога у источника на услуги (15%), оказываемые иностранными взаимозависимыми лицами, чтобы минимизировать случаи использования внутригрупповых услуг в качестве инструмента распределения прибыли за рубеж.

https://ria.ru/20231101/putin-1906807006.html

https://ria.ru/20231030/narusheniya-1906247370.html

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экономика, россия, алексей сазанов, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная налоговая служба (фнс россии)