https://ria.ru/20231102/minfin-1906862356.html

Минфин не планирует повторно вводить налог на сверхприбыль в 2024 году

Минфин не планирует повторно вводить налог на сверхприбыль в 2024 году - РИА Новости, 02.11.2023

Минфин не планирует повторно вводить налог на сверхприбыль в 2024 году

Минфин РФ не планирует повторно вводить налог на сверхприбыль и менять базовые параметры налоговой системы, в том числе ставки НДФЛ, в 2024 году, заявил... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T10:24

2023-11-02T10:24

2023-11-02T10:33

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Минфин РФ не планирует повторно вводить налог на сверхприбыль и менять базовые параметры налоговой системы, в том числе ставки НДФЛ, в 2024 году, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.По его словам, которые передаются в материалах на сайте Минфина по итогам встречи с бизнесом на мероприятии компании Б1, в связи с существенным увеличением расходной части бюджета перед министерством стоит задача соответствующим образом выстраивать налоговую политику."При этом базовые параметры налоговой системы сохраняются неизменными, а корректировки затрагивают отрасли с экономический и природной рентой, в которых дополнительные поступления в бюджет можно получить без ущерба для инвестиционной деятельности компаний. По такому принципу в этом году были введены также экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля", - сообщил он.При этом "повторного введения налога на сверхприбыль компаний и других резких изменений государственной налоговой политики, в том числе роста ставок, на будущий год не планируется"."Повышение ставок НДФЛ не предусмотрено в рамках текущего бюджетного цикла и в 2024 году не планируется", - добавил замминистра.

https://ria.ru/20230914/nalog-1896226413.html

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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)