Рейтинг@Mail.ru
Минфин не планирует повторно вводить налог на сверхприбыль в 2024 году - РИА Новости, 02.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:24 02.11.2023 (обновлено: 10:33 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/minfin-1906862356.html
Минфин не планирует повторно вводить налог на сверхприбыль в 2024 году
Минфин не планирует повторно вводить налог на сверхприбыль в 2024 году - РИА Новости, 02.11.2023
Минфин не планирует повторно вводить налог на сверхприбыль в 2024 году
Минфин РФ не планирует повторно вводить налог на сверхприбыль и менять базовые параметры налоговой системы, в том числе ставки НДФЛ, в 2024 году, заявил... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T10:24
2023-11-02T10:33
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749810078_0:239:2797:1812_1920x0_80_0_0_f99e7b0fc0299ca5589847a34f0aa81d.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Минфин РФ не планирует повторно вводить налог на сверхприбыль и менять базовые параметры налоговой системы, в том числе ставки НДФЛ, в 2024 году, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.По его словам, которые передаются в материалах на сайте Минфина по итогам встречи с бизнесом на мероприятии компании Б1, в связи с существенным увеличением расходной части бюджета перед министерством стоит задача соответствующим образом выстраивать налоговую политику."При этом базовые параметры налоговой системы сохраняются неизменными, а корректировки затрагивают отрасли с экономический и природной рентой, в которых дополнительные поступления в бюджет можно получить без ущерба для инвестиционной деятельности компаний. По такому принципу в этом году были введены также экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля", - сообщил он.При этом "повторного введения налога на сверхприбыль компаний и других резких изменений государственной налоговой политики, в том числе роста ставок, на будущий год не планируется"."Повышение ставок НДФЛ не предусмотрено в рамках текущего бюджетного цикла и в 2024 году не планируется", - добавил замминистра.
https://ria.ru/20230914/nalog-1896226413.html
https://realty.ria.ru/20230714/nalog-1884214292.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749810078_265:243:2672:2048_1920x0_80_0_0_9282bc7595a8e907f9bc76b3efac37d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин не планирует повторно вводить налог на сверхприбыль в 2024 году

Минфин не планирует менять базовые параметры налоговой системы в 2024 году

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Минфин РФ не планирует повторно вводить налог на сверхприбыль и менять базовые параметры налоговой системы, в том числе ставки НДФЛ, в 2024 году, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.
По его словам, которые передаются в материалах на сайте Минфина по итогам встречи с бизнесом на мероприятии компании Б1, в связи с существенным увеличением расходной части бюджета перед министерством стоит задача соответствующим образом выстраивать налоговую политику.
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Налог на сверхприбыль от группы "Аэрофлот" заплатит только "Победа"
14 сентября, 00:06
"При этом базовые параметры налоговой системы сохраняются неизменными, а корректировки затрагивают отрасли с экономический и природной рентой, в которых дополнительные поступления в бюджет можно получить без ущерба для инвестиционной деятельности компаний. По такому принципу в этом году были введены также экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля", - сообщил он.
При этом "повторного введения налога на сверхприбыль компаний и других резких изменений государственной налоговой политики, в том числе роста ставок, на будущий год не планируется".
"Повышение ставок НДФЛ не предусмотрено в рамках текущего бюджетного цикла и в 2024 году не планируется", - добавил замминистра.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Эксперт рассказал, заплатят ли публичные девелоперы налог на сверхприбыль
14 июля, 14:38
 
ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала