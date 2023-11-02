Семью мигрантов выдворят из России после избиения их сыном мальчика
Власти России выдворят семью мигрантов после избиения школьника их ребенком
Сотрудник полиции. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя — РИА Новости. Семью мигрантов выдворят из России за нарушение миграционного законодательства, внимание правоохранительных органов она привлекла после избиения их сыном мальчика в школе Нижнего Новгорода, сообщила пресс-служба областного главка МВД.
«
"По решению суда иностранным гражданам назначено наказание в виде штрафов с последующим выдворением за пределы Российской Федерации. Трое несовершеннолетних детей, которые не состояли на миграционном учете, также будут выдворены вместе с родителями", — говорится в публикации.
В минувшие выходные в местных пабликах в соцсетях появилось видео избиения в школе ученика восьмиклассником. Старший подросток несколько раз сильно ударил младшего и хватал его за горло. Как рассказали в региональном управлении МВД, инцидент произошел в середине сентября.
Полицейские установили, что 41-летний иностранец нарушил правила миграционного учета, а его 34-летняя супруга уклонилась от выезда с российской территории по истечении законного срока пребывания.
В отношении мужчины и женщины составили протоколы об административных правонарушениях по статье 18.8 КоАП "Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Россию либо режима пребывания в России". Сейчас их поместили в Центр временного содержания иностранных граждан главка МВД по Нижегородской области.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, выдворяемая семья — уроженцы Азербайджана.
Как сообщалось ранее, после инцидента в нижегородской школе проверки организовали прокуратура и региональное управление Следственного комитета. О результатах последней доложат председателю СК Александру Бастрыкину.