Рейтинг@Mail.ru
Семью мигрантов выдворят из России после избиения их сыном мальчика - РИА Новости, 03.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 02.11.2023 (обновлено: 01:21 03.11.2023)
https://ria.ru/20231102/migranty-1906983209.html
Семью мигрантов выдворят из России после избиения их сыном мальчика
Семью мигрантов выдворят из России после избиения их сыном мальчика - РИА Новости, 03.11.2023
Семью мигрантов выдворят из России после избиения их сыном мальчика
Семью мигрантов выдворят из России за нарушение миграционного законодательства, внимание правоохранительных органов она привлекла после избиения их сыном... РИА Новости, 03.11.2023
2023-11-02T16:13
2023-11-03T01:21
происшествия
россия
нижний новгород
нижегородская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя — РИА Новости. Семью мигрантов выдворят из России за нарушение миграционного законодательства, внимание правоохранительных органов она привлекла после избиения их сыном мальчика в школе Нижнего Новгорода, сообщила пресс-служба областного главка МВД.&quot;По решению суда иностранным гражданам назначено наказание в виде штрафов с последующим выдворением за пределы Российской Федерации. Трое несовершеннолетних детей, которые не состояли на миграционном учете, также будут выдворены вместе с родителями&quot;, — говорится в публикации.Полицейские установили, что 41-летний иностранец нарушил правила миграционного учета, а его 34-летняя супруга уклонилась от выезда с российской территории по истечении законного срока пребывания.В отношении мужчины и женщины составили протоколы об административных правонарушениях по статье 18.8 КоАП "Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Россию либо режима пребывания в России". Сейчас их поместили в Центр временного содержания иностранных граждан главка МВД по Нижегородской области.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, выдворяемая семья — уроженцы Азербайджана.Как сообщалось ранее, после инцидента в нижегородской школе проверки организовали прокуратура и региональное управление Следственного комитета. О результатах последней доложат председателю СК Александру Бастрыкину.
https://ria.ru/20231023/napadenie-1904804113.html
https://ria.ru/20231026/proisshestvie-1905425460.html
россия
нижний новгород
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, нижний новгород, нижегородская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижний Новгород, Нижегородская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Семью мигрантов выдворят из России после избиения их сыном мальчика

Власти России выдворят семью мигрантов после избиения школьника их ребенком

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя — РИА Новости. Семью мигрантов выдворят из России за нарушение миграционного законодательства, внимание правоохранительных органов она привлекла после избиения их сыном мальчика в школе Нижнего Новгорода, сообщила пресс-служба областного главка МВД.
«

"По решению суда иностранным гражданам назначено наказание в виде штрафов с последующим выдворением за пределы Российской Федерации. Трое несовершеннолетних детей, которые не состояли на миграционном учете, также будут выдворены вместе с родителями", — говорится в публикации.

В минувшие выходные в местных пабликах в соцсетях появилось видео избиения в школе ученика восьмиклассником. Старший подросток несколько раз сильно ударил младшего и хватал его за горло. Как рассказали в региональном управлении МВД, инцидент произошел в середине сентября.

Полицейские установили, что 41-летний иностранец нарушил правила миграционного учета, а его 34-летняя супруга уклонилась от выезда с российской территории по истечении законного срока пребывания.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Напавший на девочку мигрант находился в Москве незаконно, сообщил СК
23 октября, 21:19
В отношении мужчины и женщины составили протоколы об административных правонарушениях по статье 18.8 КоАП "Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Россию либо режима пребывания в России". Сейчас их поместили в Центр временного содержания иностранных граждан главка МВД по Нижегородской области.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, выдворяемая семья — уроженцы Азербайджана.
Как сообщалось ранее, после инцидента в нижегородской школе проверки организовали прокуратура и региональное управление Следственного комитета. О результатах последней доложат председателю СК Александру Бастрыкину.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
В Петербурге задержали мигранта за домогательства к школьнице в метро
26 октября, 16:05
 
ПроисшествияРоссияНижний НовгородНижегородская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала