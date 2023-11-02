https://ria.ru/20231102/migranty-1906983209.html

Семью мигрантов выдворят из России после избиения их сыном мальчика

Семью мигрантов выдворят из России после избиения их сыном мальчика - РИА Новости, 03.11.2023

Семью мигрантов выдворят из России после избиения их сыном мальчика

Семью мигрантов выдворят из России за нарушение миграционного законодательства, внимание правоохранительных органов она привлекла после избиения их сыном... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-02T16:13

2023-11-02T16:13

2023-11-03T01:21

происшествия

россия

нижний новгород

нижегородская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя — РИА Новости. Семью мигрантов выдворят из России за нарушение миграционного законодательства, внимание правоохранительных органов она привлекла после избиения их сыном мальчика в школе Нижнего Новгорода, сообщила пресс-служба областного главка МВД."По решению суда иностранным гражданам назначено наказание в виде штрафов с последующим выдворением за пределы Российской Федерации. Трое несовершеннолетних детей, которые не состояли на миграционном учете, также будут выдворены вместе с родителями", — говорится в публикации.Полицейские установили, что 41-летний иностранец нарушил правила миграционного учета, а его 34-летняя супруга уклонилась от выезда с российской территории по истечении законного срока пребывания.В отношении мужчины и женщины составили протоколы об административных правонарушениях по статье 18.8 КоАП "Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Россию либо режима пребывания в России". Сейчас их поместили в Центр временного содержания иностранных граждан главка МВД по Нижегородской области.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, выдворяемая семья — уроженцы Азербайджана.Как сообщалось ранее, после инцидента в нижегородской школе проверки организовали прокуратура и региональное управление Следственного комитета. О результатах последней доложат председателю СК Александру Бастрыкину.

https://ria.ru/20231023/napadenie-1904804113.html

https://ria.ru/20231026/proisshestvie-1905425460.html

россия

нижний новгород

нижегородская область

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происшествия, россия, нижний новгород, нижегородская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)