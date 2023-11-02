https://ria.ru/20231102/mezentsev-1906852565.html

Мезенцев рассказал о союзных программах по углублению интеграции

Мезенцев рассказал о союзных программах по углублению интеграции - РИА Новости, 02.11.2023

Мезенцев рассказал о союзных программах по углублению интеграции

Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что к настоящему времени выполнено 83% мероприятий союзных программ по... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T09:42

2023-11-02T09:42

2023-11-02T12:39

экономика

белоруссия

россия

дмитрий мезенцев

союзное государство

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МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что к настоящему времени выполнено 83% мероприятий союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. "В настоящее время программы выполнены на 83%. Из 993 мероприятий реализованы 825", - сказал Мезенцев в интервью газете "Республика", опубликованном на ее сайте в четверг. По его словам, реализация 28 союзных программ, утвержденных декретом Высшего госсовета 4 ноября 2021 года, направлена на гармонизацию и унификацию законодательств, снижение торговых барьеров, формирование общих рынков и выравнивание условий хозяйствования экономических операторов стран. "Цель — облегчение доступа российских и белорусских товаропроизводителей к рынкам товаров и услуг в Союзном государстве. Практическую пользу от их реализации в первую очередь получат предприятия. И одно из лучших тому подтверждений — увеличение взаимного товарооборота, который в условиях санкционного давления еще больше вырос. А это рост доходов реальных секторов экономики, стабильность работы предприятий, обеспечение социальных обязательств перед гражданами. И взаимодополняемость наших экономик — это новая реальность", - констатировал госсекретарь. Он отметил, что в рамках реализации союзных программ идет институциональное развитие, введена в эксплуатацию интегрированная система администрирования косвенных налогов, подписан договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. "В завершающей стадии находится работа над формированием наднационального налогового комитета. В таможенной сфере создан Межгосцентр, который сегодня совместно оценивает таможенные риски. Все это нацелено на то, чтобы наши экономики функционировали как единое целое", - сказал Мезенцев. Он добавил, что реализация союзных программ предусматривает также обеспечение развития широкого спектра импортозамещающих технологий, особое внимание уделяется решению вопросов доступа белорусских предприятий к процедурам закупок в Российской Федерации.

https://ria.ru/20230616/mezentsev-1878663048.html

https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862105431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, белоруссия, россия, дмитрий мезенцев