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Мезенцев рассказал о союзных программах по углублению интеграции - РИА Новости, 02.11.2023
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Союзное государство
 
09:42 02.11.2023 (обновлено: 12:39 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/mezentsev-1906852565.html
Мезенцев рассказал о союзных программах по углублению интеграции
Мезенцев рассказал о союзных программах по углублению интеграции - РИА Новости, 02.11.2023
Мезенцев рассказал о союзных программах по углублению интеграции
Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что к настоящему времени выполнено 83% мероприятий союзных программ по... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T09:42
2023-11-02T12:39
экономика
белоруссия
россия
дмитрий мезенцев
союзное государство
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МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что к настоящему времени выполнено 83% мероприятий союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. "В настоящее время программы выполнены на 83%. Из 993 мероприятий реализованы 825", - сказал Мезенцев в интервью газете "Республика", опубликованном на ее сайте в четверг. По его словам, реализация 28 союзных программ, утвержденных декретом Высшего госсовета 4 ноября 2021 года, направлена на гармонизацию и унификацию законодательств, снижение торговых барьеров, формирование общих рынков и выравнивание условий хозяйствования экономических операторов стран. "Цель — облегчение доступа российских и белорусских товаропроизводителей к рынкам товаров и услуг в Союзном государстве. Практическую пользу от их реализации в первую очередь получат предприятия. И одно из лучших тому подтверждений — увеличение взаимного товарооборота, который в условиях санкционного давления еще больше вырос. А это рост доходов реальных секторов экономики, стабильность работы предприятий, обеспечение социальных обязательств перед гражданами. И взаимодополняемость наших экономик — это новая реальность", - констатировал госсекретарь. Он отметил, что в рамках реализации союзных программ идет институциональное развитие, введена в эксплуатацию интегрированная система администрирования косвенных налогов, подписан договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. "В завершающей стадии находится работа над формированием наднационального налогового комитета. В таможенной сфере создан Межгосцентр, который сегодня совместно оценивает таможенные риски. Все это нацелено на то, чтобы наши экономики функционировали как единое целое", - сказал Мезенцев. Он добавил, что реализация союзных программ предусматривает также обеспечение развития широкого спектра импортозамещающих технологий, особое внимание уделяется решению вопросов доступа белорусских предприятий к процедурам закупок в Российской Федерации.
https://ria.ru/20230616/mezentsev-1878663048.html
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862105431.html
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экономика, белоруссия, россия, дмитрий мезенцев
Экономика, Белоруссия, Россия, Дмитрий Мезенцев, Союзное государство
Мезенцев рассказал о союзных программах по углублению интеграции

Мезенцев: выполнено 83 процента союзных программ по углублению интеграции

© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Архивное фото
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МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев сообщил, что к настоящему времени выполнено 83% мероприятий союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран.
"В настоящее время программы выполнены на 83%. Из 993 мероприятий реализованы 825", - сказал Мезенцев в интервью газете "Республика", опубликованном на ее сайте в четверг.
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По его словам, реализация 28 союзных программ, утвержденных декретом Высшего госсовета 4 ноября 2021 года, направлена на гармонизацию и унификацию законодательств, снижение торговых барьеров, формирование общих рынков и выравнивание условий хозяйствования экономических операторов стран.
«
"Цель — облегчение доступа российских и белорусских товаропроизводителей к рынкам товаров и услуг в Союзном государстве. Практическую пользу от их реализации в первую очередь получат предприятия. И одно из лучших тому подтверждений — увеличение взаимного товарооборота, который в условиях санкционного давления еще больше вырос. А это рост доходов реальных секторов экономики, стабильность работы предприятий, обеспечение социальных обязательств перед гражданами. И взаимодополняемость наших экономик — это новая реальность", - констатировал госсекретарь.
Он отметил, что в рамках реализации союзных программ идет институциональное развитие, введена в эксплуатацию интегрированная система администрирования косвенных налогов, подписан договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. "В завершающей стадии находится работа над формированием наднационального налогового комитета. В таможенной сфере создан Межгосцентр, который сегодня совместно оценивает таможенные риски. Все это нацелено на то, чтобы наши экономики функционировали как единое целое", - сказал Мезенцев.
Он добавил, что реализация союзных программ предусматривает также обеспечение развития широкого спектра импортозамещающих технологий, особое внимание уделяется решению вопросов доступа белорусских предприятий к процедурам закупок в Российской Федерации.
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Союзное государствоЭкономикаБелоруссияРоссияДмитрий Мезенцев
 
 
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