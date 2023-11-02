https://ria.ru/20231102/metro-1906946472.html
Станцию метро "Новогиреево" частично закрыли из-за подозрительного предмета
Станцию метро "Новогиреево" частично закрыли из-за подозрительного предмета - РИА Новости, 02.11.2023
Станцию метро "Новогиреево" частично закрыли из-за подозрительного предмета
Восточный вестибюль станции "Новогиреево" Калининской линии метро временно закрыт по требованию полиции для обследования подозрительного бесхозного предмета,... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:22
2023-11-02T14:22
2023-11-02T14:25
происшествия
москва
московский метрополитен
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Восточный вестибюль станции "Новогиреево" Калининской линии метро временно закрыт по требованию полиции для обследования подозрительного бесхозного предмета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее дептранс сообщил, что требованию полиции временно закрыт для входа и выхода вестибюль станции "Новогиреево" (выходы 1-4). "Закрыт восточный вестибюль станции метро "Новогиреево". Это связано с проверкой полицейскими найденного подозрительного предмета", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20231030/msk-1906197483.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, московский метрополитен, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Московский метрополитен, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Станцию метро "Новогиреево" частично закрыли из-за подозрительного предмета
Вестибюль метро "Новогиреево" в Москве закрыли из-за подозрительного предмета