https://ria.ru/20231102/metro-1906946472.html

Станцию метро "Новогиреево" частично закрыли из-за подозрительного предмета

Станцию метро "Новогиреево" частично закрыли из-за подозрительного предмета - РИА Новости, 02.11.2023

Станцию метро "Новогиреево" частично закрыли из-за подозрительного предмета

Восточный вестибюль станции "Новогиреево" Калининской линии метро временно закрыт по требованию полиции для обследования подозрительного бесхозного предмета,... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T14:22

2023-11-02T14:22

2023-11-02T14:25

происшествия

москва

московский метрополитен

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Восточный вестибюль станции "Новогиреево" Калининской линии метро временно закрыт по требованию полиции для обследования подозрительного бесхозного предмета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее дептранс сообщил, что требованию полиции временно закрыт для входа и выхода вестибюль станции "Новогиреево" (выходы 1-4). "Закрыт восточный вестибюль станции метро "Новогиреево". Это связано с проверкой полицейскими найденного подозрительного предмета", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20231030/msk-1906197483.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, московский метрополитен, министерство внутренних дел рф (мвд россии)