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Станцию метро "Новогиреево" частично закрыли из-за подозрительного предмета - РИА Новости, 02.11.2023
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14:22 02.11.2023 (обновлено: 14:25 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/metro-1906946472.html
Станцию метро "Новогиреево" частично закрыли из-за подозрительного предмета
Станцию метро "Новогиреево" частично закрыли из-за подозрительного предмета - РИА Новости, 02.11.2023
Станцию метро "Новогиреево" частично закрыли из-за подозрительного предмета
Восточный вестибюль станции "Новогиреево" Калининской линии метро временно закрыт по требованию полиции для обследования подозрительного бесхозного предмета,... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:22
2023-11-02T14:25
происшествия
москва
московский метрополитен
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Восточный вестибюль станции "Новогиреево" Калининской линии метро временно закрыт по требованию полиции для обследования подозрительного бесхозного предмета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее дептранс сообщил, что требованию полиции временно закрыт для входа и выхода вестибюль станции "Новогиреево" (выходы 1-4). "Закрыт восточный вестибюль станции метро "Новогиреево". Это связано с проверкой полицейскими найденного подозрительного предмета", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, москва, московский метрополитен, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Московский метрополитен, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Станцию метро "Новогиреево" частично закрыли из-за подозрительного предмета

Вестибюль метро "Новогиреево" в Москве закрыли из-за подозрительного предмета

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Восточный вестибюль станции "Новогиреево" Калининской линии метро временно закрыт по требованию полиции для обследования подозрительного бесхозного предмета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее дептранс сообщил, что требованию полиции временно закрыт для входа и выхода вестибюль станции "Новогиреево" (выходы 1-4).
«
"Закрыт восточный вестибюль станции метро "Новогиреево". Это связано с проверкой полицейскими найденного подозрительного предмета", - сказал собеседник агентства.
Московское метро - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Найденный у станции метро в Москве предмет оказался обычной болванкой
30 октября, 15:44
 
ПроисшествияМоскваМосковский метрополитенМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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