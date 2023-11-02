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Правительство рассмотрит меры упрощенного регулирования в некоторых сферах
Правительство рассмотрит меры упрощенного регулирования в некоторых сферах - РИА Новости, 02.11.2023
Правительство рассмотрит меры упрощенного регулирования в некоторых сферах
Правительство РФ на заседании кабмина в четверг рассмотрит продление мер упрощенного регулирования в ряде сфер, включая госзакупки, финансовый сектор, сообщил... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T16:48
2023-11-02T16:48
2023-11-02T17:13
экономика
михаил мишустин
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Правительство РФ на заседании кабмина в четверг рассмотрит продление мер упрощенного регулирования в ряде сфер, включая госзакупки, финансовый сектор, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Сегодня мы рассмотрим вопрос о продлении до конца следующего года ряда наиболее востребованных мер регулирования", - сказал он. Речь идет о таких сферах, как госзакупки, финансовый рынок, корпоративные, арендные и трудовые отношения, лицензирование и аттестация. Кроме того, как отметил премьер, предложение распространится на установление особенностей обращения лекарств и медицинских изделий. Мишустин добавил, что корректировки также планируется провести в строительной отрасли, что предполагает снижение административных барьеров, сокращение инвестиционно-строительного цикла, упрощение процедур согласования в сфере градостроительных и земельных отношений.
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экономика, михаил мишустин, россия, правительство рф
Экономика, Михаил Мишустин, Россия, Правительство РФ
Правительство рассмотрит меры упрощенного регулирования в некоторых сферах
Правительство изучит продление мер упрощенного регулирования в некоторых сферах
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Правительство РФ на заседании кабмина в четверг рассмотрит продление мер упрощенного регулирования в ряде сфер, включая госзакупки, финансовый сектор, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"Сегодня мы рассмотрим вопрос о продлении до конца следующего года ряда наиболее востребованных мер регулирования", - сказал он.
Речь идет о таких сферах, как госзакупки, финансовый рынок, корпоративные, арендные и трудовые отношения, лицензирование и аттестация.
Кроме того, как отметил премьер, предложение распространится на установление особенностей обращения лекарств и медицинских изделий.
Мишустин добавил, что корректировки также планируется провести в строительной отрасли, что предполагает снижение административных барьеров, сокращение инвестиционно-строительного цикла, упрощение процедур согласования в сфере градостроительных и земельных отношений.
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