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Правительство рассмотрит меры упрощенного регулирования в некоторых сферах

Правительство рассмотрит меры упрощенного регулирования в некоторых сферах - РИА Новости, 02.11.2023

Правительство рассмотрит меры упрощенного регулирования в некоторых сферах

Правительство РФ на заседании кабмина в четверг рассмотрит продление мер упрощенного регулирования в ряде сфер, включая госзакупки, финансовый сектор, сообщил... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T16:48

2023-11-02T16:48

2023-11-02T17:13

экономика

михаил мишустин

россия

правительство рф

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Правительство РФ на заседании кабмина в четверг рассмотрит продление мер упрощенного регулирования в ряде сфер, включая госзакупки, финансовый сектор, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Сегодня мы рассмотрим вопрос о продлении до конца следующего года ряда наиболее востребованных мер регулирования", - сказал он. Речь идет о таких сферах, как госзакупки, финансовый рынок, корпоративные, арендные и трудовые отношения, лицензирование и аттестация. Кроме того, как отметил премьер, предложение распространится на установление особенностей обращения лекарств и медицинских изделий. Мишустин добавил, что корректировки также планируется провести в строительной отрасли, что предполагает снижение административных барьеров, сокращение инвестиционно-строительного цикла, упрощение процедур согласования в сфере градостроительных и земельных отношений.

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экономика, михаил мишустин, россия, правительство рф