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Медведев назвал причину, по которой Польша может ввести войска на Украину - РИА Новости, 02.11.2023
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18:16 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/medvedev-1907027767.html
Медведев назвал причину, по которой Польша может ввести войска на Украину
Медведев назвал причину, по которой Польша может ввести войска на Украину - РИА Новости, 02.11.2023
Медведев назвал причину, по которой Польша может ввести войска на Украину
Территориальный вопрос остаётся для Варшавы самым болезненным, такая "геополитическая корысть" и русофобские настроения польского общества при поддержке НАТО... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T18:16
2023-11-02T18:16
россия
украина
польша
дмитрий медведев
кузьма минин (сухорукий)
дмитрий пожарский
нато
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Территориальный вопрос остаётся для Варшавы самым болезненным, такая "геополитическая корысть" и русофобские настроения польского общества при поддержке НАТО могут подтолкнуть ее к вводу войск на территорию Украины, которую используют как разменную монету в геополитической игре против России, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал в статье для "Российской газеты"."Главным и самым болезненным для поляков остается территориальный вопрос... Они по сей день воспринимают потери восточных земель как чудовищную несправедливость и нарушение исторической целостности своей страны. На самом деле речь идет о банальной геополитической корысти Варшавы. Если белорусские и украинские земли для нее - это "кресы", связанные с историей пребывания Польши на этих территориях, то для Минска, Москвы и Киева речь идет об истоках общей государственности", - пишет Медведев.Теперь Варшава призывает Киев отвергнуть этот важнейший момент, агитирует к максимальному сближению с Западом и продолжению войны с Россией, отмечено в статье. "Сегодня абсолютное большинство польского общества демонстрирует предельно русофобские настроения. В этих условиях их социум при помощи друзей из НАТО будет активно подталкивать политические элиты своей страны к вводу войск на территорию Украины", - полагает зампред Совбеза. При этом он считает вполне вероятным "введение польских военных на Украину для отторжения, вполне возможно, кровавого, западноукраинских земель и их присоединения к Польше". "Несмотря на лицемерные заявления Варшавы, польский и украинский народы никогда не были и не станут братскими. Отношение польских панов к обычным украинцам как к бездарным холопам — часть внутрипольского интеллектуального консенсуса. Причем пример циничного использования Пилсудским войск Петлюры в 1920 г. лишний раз доказывает, что Украина для Польши лишь разменная монета в ее геополитической игре против России", - пишет Медведев. Он отметил, что в межвоенный период польское правительство развернуло активную переселенческую политику, стремясь изменить этнический состав на "восточных кресах". По его мнению, "именно это Украину будет ожидать и сейчас". "Польша представляет прямую угрозу для украинской государственности, как бы мы к ней сами в России ни относились. По сути, для нее это означало бы окончательный конец мечты об украинской незалежности. И это понимает даже профашистский киевский режим. Последствия же для обычных украинцев могут стать просто катастрофическими — радикальная ассимиляция подвластного населения, острое социальное напряжение, которое может вылиться в тяжелейший миграционный кризис, до сих пор невиданный в Европе", - считает он. Статья Медведева об отношениях России и Польши приурочена к 4 ноября, когда в РФ отмечается День народного единства. Этот праздник посвящен памяти о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
https://ria.ru/20231102/polsha-1907025367.html
https://ria.ru/20231102/polsha-1907025772.html
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россия, украина, польша, дмитрий медведев, кузьма минин (сухорукий), дмитрий пожарский, нато
Россия, Украина, Польша, Дмитрий Медведев, Кузьма Минин (Сухорукий), Дмитрий Пожарский, НАТО
Медведев назвал причину, по которой Польша может ввести войска на Украину

Медведев: геополитическая корысть может толкнуть Польшу к вводу войск на Украину

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Территориальный вопрос остаётся для Варшавы самым болезненным, такая "геополитическая корысть" и русофобские настроения польского общества при поддержке НАТО могут подтолкнуть ее к вводу войск на территорию Украины, которую используют как разменную монету в геополитической игре против России, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал в статье для "Российской газеты".
«
"Главным и самым болезненным для поляков остается территориальный вопрос... Они по сей день воспринимают потери восточных земель как чудовищную несправедливость и нарушение исторической целостности своей страны. На самом деле речь идет о банальной геополитической корысти Варшавы. Если белорусские и украинские земли для нее - это "кресы", связанные с историей пребывания Польши на этих территориях, то для Минска, Москвы и Киева речь идет об истоках общей государственности", - пишет Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Медведев не исключил прямого столкновения Польши с Россией и Белоруссией
Вчера, 18:10
Теперь Варшава призывает Киев отвергнуть этот важнейший момент, агитирует к максимальному сближению с Западом и продолжению войны с Россией, отмечено в статье.
«
"Сегодня абсолютное большинство польского общества демонстрирует предельно русофобские настроения. В этих условиях их социум при помощи друзей из НАТО будет активно подталкивать политические элиты своей страны к вводу войск на территорию Украины", - полагает зампред Совбеза.
При этом он считает вполне вероятным "введение польских военных на Украину для отторжения, вполне возможно, кровавого, западноукраинских земель и их присоединения к Польше".
«
"Несмотря на лицемерные заявления Варшавы, польский и украинский народы никогда не были и не станут братскими. Отношение польских панов к обычным украинцам как к бездарным холопам — часть внутрипольского интеллектуального консенсуса. Причем пример циничного использования Пилсудским войск Петлюры в 1920 г. лишний раз доказывает, что Украина для Польши лишь разменная монета в ее геополитической игре против России", - пишет Медведев.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Медведев заявил о решимости Польши вернуть свои исторические территории
Вчера, 18:10
Он отметил, что в межвоенный период польское правительство развернуло активную переселенческую политику, стремясь изменить этнический состав на "восточных кресах". По его мнению, "именно это Украину будет ожидать и сейчас".
«
"Польша представляет прямую угрозу для украинской государственности, как бы мы к ней сами в России ни относились. По сути, для нее это означало бы окончательный конец мечты об украинской незалежности. И это понимает даже профашистский киевский режим. Последствия же для обычных украинцев могут стать просто катастрофическими — радикальная ассимиляция подвластного населения, острое социальное напряжение, которое может вылиться в тяжелейший миграционный кризис, до сих пор невиданный в Европе", - считает он.
Статья Медведева об отношениях России и Польши приурочена к 4 ноября, когда в РФ отмечается День народного единства. Этот праздник посвящен памяти о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Русофобия похоронила отношения Польши с Россией, заявил Медведев
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РоссияУкраинаПольшаДмитрий МедведевКузьма Минин (Сухорукий)Дмитрий ПожарскийНАТО
 
 
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