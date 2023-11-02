Медведев назвал причину, по которой Польша может ввести войска на Украину
Медведев: геополитическая корысть может толкнуть Польшу к вводу войск на Украину
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Территориальный вопрос остаётся для Варшавы самым болезненным, такая "геополитическая корысть" и русофобские настроения польского общества при поддержке НАТО могут подтолкнуть ее к вводу войск на территорию Украины, которую используют как разменную монету в геополитической игре против России, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал в статье для "Российской газеты".
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"Главным и самым болезненным для поляков остается территориальный вопрос... Они по сей день воспринимают потери восточных земель как чудовищную несправедливость и нарушение исторической целостности своей страны. На самом деле речь идет о банальной геополитической корысти Варшавы. Если белорусские и украинские земли для нее - это "кресы", связанные с историей пребывания Польши на этих территориях, то для Минска, Москвы и Киева речь идет об истоках общей государственности", - пишет Медведев.
Теперь Варшава призывает Киев отвергнуть этот важнейший момент, агитирует к максимальному сближению с Западом и продолжению войны с Россией, отмечено в статье.
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"Сегодня абсолютное большинство польского общества демонстрирует предельно русофобские настроения. В этих условиях их социум при помощи друзей из НАТО будет активно подталкивать политические элиты своей страны к вводу войск на территорию Украины", - полагает зампред Совбеза.
При этом он считает вполне вероятным "введение польских военных на Украину для отторжения, вполне возможно, кровавого, западноукраинских земель и их присоединения к Польше".
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"Несмотря на лицемерные заявления Варшавы, польский и украинский народы никогда не были и не станут братскими. Отношение польских панов к обычным украинцам как к бездарным холопам — часть внутрипольского интеллектуального консенсуса. Причем пример циничного использования Пилсудским войск Петлюры в 1920 г. лишний раз доказывает, что Украина для Польши лишь разменная монета в ее геополитической игре против России", - пишет Медведев.
Он отметил, что в межвоенный период польское правительство развернуло активную переселенческую политику, стремясь изменить этнический состав на "восточных кресах". По его мнению, "именно это Украину будет ожидать и сейчас".
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"Польша представляет прямую угрозу для украинской государственности, как бы мы к ней сами в России ни относились. По сути, для нее это означало бы окончательный конец мечты об украинской незалежности. И это понимает даже профашистский киевский режим. Последствия же для обычных украинцев могут стать просто катастрофическими — радикальная ассимиляция подвластного населения, острое социальное напряжение, которое может вылиться в тяжелейший миграционный кризис, до сих пор невиданный в Европе", - считает он.
Статья Медведева об отношениях России и Польши приурочена к 4 ноября, когда в РФ отмечается День народного единства. Этот праздник посвящен памяти о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.