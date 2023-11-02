https://ria.ru/20231102/meditsina-1906902336.html
В Казани проверят ситуацию с отказом госпитализировать ребенка
В Казани проверят ситуацию с отказом госпитализировать ребенка - РИА Новости, 02.11.2023
В Казани проверят ситуацию с отказом госпитализировать ребенка
Минздрав и Росздравнадзор в Татарстане выясняют обстоятельства смерти подростка, которому врачи якобы отказали в госпитализации. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T12:42
2023-11-02T12:42
2023-11-02T12:42
происшествия
казань
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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КАЗАНЬ, 2 ноя – РИА Новости. Минздрав и Росздравнадзор в Татарстане выясняют обстоятельства смерти подростка, которому врачи якобы отказали в госпитализации. Ранее в соцсетях было опубликовано сообщение о том, что в Казани врачи Детской республиканской клинической больницы отказали в госпитализации 16-летнему подростку, который обратился с жалобами на боли в шее. На следующий день мальчик умер дома. По данным местных СМИ, у подростка ранее были диагностированы сосудистая дистония и несколько хронических болезней, он состоял на учете у невролога. "По данному случаю начата проверка. Правовую оценку дадут эксперты и уполномоченные органы. Минздрав Татарстана приложит максимум усилий для установления причин произошедшего", - сообщили в министерстве здравоохранения республики. Управление Росздравнадзора по Татарстану в свою очередь также выясняет причину смерти мальчика, проверяет качество и своевременность оказания ему медпомощи в Республиканской детской клинической больнице. Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов поручил аппарату надзорного ведомства взять на особый контроль выяснение причин и обстоятельств смерти подростка в поселке Осиново.
https://ria.ru/20211124/devochka-1760470010.html
https://ria.ru/20171124/1509490667.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, казань, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Происшествия, Казань, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
В Казани проверят ситуацию с отказом госпитализировать ребенка
В Казани проверят ЧП с отказом госпитализировать ребенка, который потом умер
КАЗАНЬ, 2 ноя – РИА Новости. Минздрав и Росздравнадзор в Татарстане выясняют обстоятельства смерти подростка, которому врачи якобы отказали в госпитализации.
Ранее в соцсетях было опубликовано сообщение о том, что в Казани врачи Детской республиканской клинической больницы отказали в госпитализации 16-летнему подростку, который обратился с жалобами на боли в шее. На следующий день мальчик умер дома. По данным местных СМИ, у подростка ранее были диагностированы сосудистая дистония и несколько хронических болезней, он состоял на учете у невролога.
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"По данному случаю начата проверка. Правовую оценку дадут эксперты и уполномоченные органы. Минздрав Татарстана приложит максимум усилий для установления причин произошедшего", - сообщили в министерстве здравоохранения республики.
Управление Росздравнадзора по Татарстану в свою очередь также выясняет причину смерти мальчика, проверяет качество и своевременность оказания ему медпомощи в Республиканской детской клинической больнице.
Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов поручил аппарату надзорного ведомства взять на особый контроль выяснение причин и обстоятельств смерти подростка в поселке Осиново.
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