https://ria.ru/20231102/mediakholding_sg-1906917829.html

Минск и Москва дорабатывают правовую базу для создания медиахолдинга СГ

Минск и Москва дорабатывают правовую базу для создания медиахолдинга СГ - РИА Новости, 02.11.2023

Минск и Москва дорабатывают правовую базу для создания медиахолдинга СГ

Представители Белоруссии и России дорабатывают нормативно-правовую базу, необходимую для создания союзного медиахолдинга, сообщил госсекретарь Союзного... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T13:04

2023-11-02T13:04

2023-11-02T13:04

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

дмитрий мезенцев

александр лукашенко

минск

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МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Представители Белоруссии и России дорабатывают нормативно-правовую базу, необходимую для создания союзного медиахолдинга, сообщил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. "Сейчас решение коллегии о стратегии создания холдинга и о подходах по его формированию уже оформлено в виде документа. Стороны шлифуют нормативно-правовую базу, которая будет представлена руководителям Союзного государства в ближайшее время", - сказал Мезенцев в интервью газете "Республика", опубликованном на ее сайте в четверг. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее говорил, что создание союзного медиахолдинга является общей идеей президентов России и Белоруссии, причем он должен быть мощным и обязательно современным. В качестве сроков реализации данного решения Лукашенко обозначил этот год. Мезенцев 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что работа над созданием структуры идет и уже в 2023 году могут быть первые результаты. Мезенцев в октябре рассказал, что в рамках совместной коллегии мининформа Белоруссии и минцифры России подготовлено предложение по стратегии развития союзных СМИ, а в проекте бюджета СГ на 2024 год "рубль к рублю сохранили все расходы, по всем статьям информационного сопровождения". Он также заявил, что планируется ускорить работу по созданию союзного медиахолдинга.

https://ria.ru/20231101/obrazovanie-1906740452.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия, дмитрий мезенцев, александр лукашенко, минск