https://ria.ru/20231102/mediakholding_sg-1906917829.html
Минск и Москва дорабатывают правовую базу для создания медиахолдинга СГ
Минск и Москва дорабатывают правовую базу для создания медиахолдинга СГ - РИА Новости, 02.11.2023
Минск и Москва дорабатывают правовую базу для создания медиахолдинга СГ
Представители Белоруссии и России дорабатывают нормативно-правовую базу, необходимую для создания союзного медиахолдинга, сообщил госсекретарь Союзного... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T13:04
2023-11-02T13:04
2023-11-02T13:04
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
дмитрий мезенцев
александр лукашенко
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МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Представители Белоруссии и России дорабатывают нормативно-правовую базу, необходимую для создания союзного медиахолдинга, сообщил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. "Сейчас решение коллегии о стратегии создания холдинга и о подходах по его формированию уже оформлено в виде документа. Стороны шлифуют нормативно-правовую базу, которая будет представлена руководителям Союзного государства в ближайшее время", - сказал Мезенцев в интервью газете "Республика", опубликованном на ее сайте в четверг. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее говорил, что создание союзного медиахолдинга является общей идеей президентов России и Белоруссии, причем он должен быть мощным и обязательно современным. В качестве сроков реализации данного решения Лукашенко обозначил этот год. Мезенцев 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что работа над созданием структуры идет и уже в 2023 году могут быть первые результаты. Мезенцев в октябре рассказал, что в рамках совместной коллегии мининформа Белоруссии и минцифры России подготовлено предложение по стратегии развития союзных СМИ, а в проекте бюджета СГ на 2024 год "рубль к рублю сохранили все расходы, по всем статьям информационного сопровождения". Он также заявил, что планируется ускорить работу по созданию союзного медиахолдинга.
https://ria.ru/20231101/obrazovanie-1906740452.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, дмитрий мезенцев, александр лукашенко, минск
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Дмитрий Мезенцев, Александр Лукашенко, Минск
МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Представители Белоруссии и России дорабатывают нормативно-правовую базу, необходимую для создания союзного медиахолдинга, сообщил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
"Сейчас решение коллегии о стратегии создания холдинга и о подходах по его формированию уже оформлено в виде документа. Стороны шлифуют нормативно-правовую базу, которая будет представлена руководителям Союзного государства в ближайшее время", - сказал Мезенцев в интервью газете "Республика", опубликованном на ее сайте в четверг.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
ранее говорил, что создание союзного медиахолдинга является общей идеей президентов России и Белоруссии, причем он должен быть мощным и обязательно современным. В качестве сроков реализации данного решения Лукашенко обозначил этот год. Мезенцев 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что работа над созданием структуры идет и уже в 2023 году могут быть первые результаты.
Мезенцев в октябре рассказал, что в рамках совместной коллегии мининформа Белоруссии и минцифры России подготовлено предложение по стратегии развития союзных СМИ, а в проекте бюджета СГ на 2024 год "рубль к рублю сохранили все расходы, по всем статьям информационного сопровождения". Он также заявил, что планируется ускорить работу по созданию союзного медиахолдинга.