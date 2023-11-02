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Минск и Москва дорабатывают правовую базу для создания медиахолдинга СГ - РИА Новости, 02.11.2023
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13:04 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/mediakholding_sg-1906917829.html
Минск и Москва дорабатывают правовую базу для создания медиахолдинга СГ
Минск и Москва дорабатывают правовую базу для создания медиахолдинга СГ - РИА Новости, 02.11.2023
Минск и Москва дорабатывают правовую базу для создания медиахолдинга СГ
Представители Белоруссии и России дорабатывают нормативно-правовую базу, необходимую для создания союзного медиахолдинга, сообщил госсекретарь Союзного... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T13:04
2023-11-02T13:04
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
дмитрий мезенцев
александр лукашенко
минск
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МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Представители Белоруссии и России дорабатывают нормативно-правовую базу, необходимую для создания союзного медиахолдинга, сообщил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. "Сейчас решение коллегии о стратегии создания холдинга и о подходах по его формированию уже оформлено в виде документа. Стороны шлифуют нормативно-правовую базу, которая будет представлена руководителям Союзного государства в ближайшее время", - сказал Мезенцев в интервью газете "Республика", опубликованном на ее сайте в четверг. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее говорил, что создание союзного медиахолдинга является общей идеей президентов России и Белоруссии, причем он должен быть мощным и обязательно современным. В качестве сроков реализации данного решения Лукашенко обозначил этот год. Мезенцев 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что работа над созданием структуры идет и уже в 2023 году могут быть первые результаты. Мезенцев в октябре рассказал, что в рамках совместной коллегии мининформа Белоруссии и минцифры России подготовлено предложение по стратегии развития союзных СМИ, а в проекте бюджета СГ на 2024 год "рубль к рублю сохранили все расходы, по всем статьям информационного сопровождения". Он также заявил, что планируется ускорить работу по созданию союзного медиахолдинга.
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россия, белоруссия, дмитрий мезенцев, александр лукашенко, минск
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Дмитрий Мезенцев, Александр Лукашенко, Минск

Минск и Москва дорабатывают правовую базу для создания медиахолдинга СГ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства
Дмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Дмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства
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МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Представители Белоруссии и России дорабатывают нормативно-правовую базу, необходимую для создания союзного медиахолдинга, сообщил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
"Сейчас решение коллегии о стратегии создания холдинга и о подходах по его формированию уже оформлено в виде документа. Стороны шлифуют нормативно-правовую базу, которая будет представлена руководителям Союзного государства в ближайшее время", - сказал Мезенцев в интервью газете "Республика", опубликованном на ее сайте в четверг.
Председатель комиссии Парламентского Собрания по культуре, науке и образованию, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений народный артист РФ Николай Бурляев - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Бурляев: образование в СГ подразумевает единый взгляд на историю
Вчера, 16:39
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее говорил, что создание союзного медиахолдинга является общей идеей президентов России и Белоруссии, причем он должен быть мощным и обязательно современным. В качестве сроков реализации данного решения Лукашенко обозначил этот год. Мезенцев 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что работа над созданием структуры идет и уже в 2023 году могут быть первые результаты.
Мезенцев в октябре рассказал, что в рамках совместной коллегии мининформа Белоруссии и минцифры России подготовлено предложение по стратегии развития союзных СМИ, а в проекте бюджета СГ на 2024 год "рубль к рублю сохранили все расходы, по всем статьям информационного сопровождения". Он также заявил, что планируется ускорить работу по созданию союзного медиахолдинга.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияБелоруссияДмитрий МезенцевАлександр ЛукашенкоМинск
 
 
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