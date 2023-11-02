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Нижегородский пенсионер передал бойцам СВО полтонны меда - РИА Новости, 02.11.2023
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13:37 02.11.2023 (обновлено: 13:48 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/med-1906931179.html
Нижегородский пенсионер передал бойцам СВО полтонны меда
Нижегородский пенсионер передал бойцам СВО полтонны меда - РИА Новости, 02.11.2023
Нижегородский пенсионер передал бойцам СВО полтонны меда
Нижегородский пенсионер передал военнослужащим в зону специальной военной операции полтонны меда со своей пасеки, сообщает Дом народного единства - агрегатор... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T13:37
2023-11-02T13:48
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Нижегородский пенсионер передал военнослужащим в зону специальной военной операции полтонны меда со своей пасеки, сообщает Дом народного единства - агрегатор общественных инициатив региона. "Житель рабочего поселка Арья Уренского района Алексей Григорьевич Торопов большую часть жизни посвятил пчеловодству. 53 года он трудится на собственной пасеке. Пенсионер поделился, что "очень переживает за наших парней". Решил помочь, чем может, передав полтонны меда в зону СВО", - говорится в сообщении. Сладкий груз для бойцов с пасеки забрали сотрудники координационного центра по поддержке военнослужащих на базе Дома народного единства. "Моральная поддержка, по мнению Алексея Григорьевича, играет важную роль. Внимание соотечественников повышает боевой дух в военных подразделениях. Пенсионер надеется, что мед с Нижегородчины порадует бойцов на передовой", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20221228/front-1841722359.html
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общество, уренский район
Надежные люди, Общество, Уренский район
Нижегородский пенсионер передал бойцам СВО полтонны меда

Нижегородский пенсионер передал бойцам СВО полтонны меда со своей пасеки

© Дом народного единства/ВКонтактеЖитель рабочего поселка Арья Уренского района Алексей Торопов, отправивший в зону СВО полтонны меда в Нижегородской области
Житель рабочего поселка Арья Уренского района Алексей Торопов, отправивший в зону СВО полтонны меда в Нижегородской области
© Дом народного единства/ВКонтакте
Житель рабочего поселка Арья Уренского района Алексей Торопов, отправивший в зону СВО полтонны меда в Нижегородской области
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Нижегородский пенсионер передал военнослужащим в зону специальной военной операции полтонны меда со своей пасеки, сообщает Дом народного единства - агрегатор общественных инициатив региона.
"Житель рабочего поселка Арья Уренского района Алексей Григорьевич Торопов большую часть жизни посвятил пчеловодству. 53 года он трудится на собственной пасеке. Пенсионер поделился, что "очень переживает за наших парней". Решил помочь, чем может, передав полтонны меда в зону СВО", - говорится в сообщении.
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"Моральная поддержка, по мнению Алексея Григорьевича, играет важную роль. Внимание соотечественников повышает боевой дух в военных подразделениях. Пенсионер надеется, что мед с Нижегородчины порадует бойцов на передовой", - подчеркивается в сообщении.
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