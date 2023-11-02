https://ria.ru/20231102/markirovka-1906866101.html
В Госдуме предложили отклонить проект об обязательной маркировке стеклотары
В Госдуме предложили отклонить проект об обязательной маркировке стеклотары - РИА Новости, 02.11.2023
В Госдуме предложили отклонить проект об обязательной маркировке стеклотары
Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал отклонить законопроект об обязательной маркировке стеклотары и о введении запрета на производство и... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T10:40
2023-11-02T10:40
2023-11-02T10:40
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал отклонить законопроект об обязательной маркировке стеклотары и о введении запрета на производство и оборот алкоголя крепостью свыше 28% в пластиковых бутылках. Документ, внесенный группой сенаторов и принятый в первом чтении в январе 2021 года, предусматривает обязательное нанесение на стеклянную потребительскую тару, производимую в России, обозначения (клейма), позволяющего идентифицировать его изготовителя, и внесение информации о нем в федеральный реестр обозначений. Одновременно законопроект вводит запрет на производство и оборот алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 28% в полимерной потребительской таре. Исключение сделано лишь для алкоголя, ввозимого в Россию под таможенной процедурой беспошлинной торговли или производимого для экспорта из РФ, а также в таре объемом не более 50 миллилитров, поскольку она востребована на внутренних авиалиниях. Комитет обращает внимание, что содержащиеся в законопроекте требования к потребительской таре отсутствуют в технических регламентах Таможенного союза (ТС) "О безопасности пищевой продукции", "Пищевая продукция в части ее маркировки", "О безопасности упаковки". В этой связи законопроект может вступать в противоречие с положениями абзаца четвертого части 3 статьи 7 федерального закона "О техническом регулировании", в соответствии с которыми не включенные в технические регламенты требования к продукции не могут носить обязательный характер. Кроме того, с 1 января 2024 года вступает в силу техрегламент ТС "О безопасности алкогольной продукции", в котором "отсутствуют предлагаемые законопроектом требования к стеклянной потребительской таре, в связи с чем целесообразность принятия законопроекта теряет свою актуальность", отмечается в заключении комитета.
https://ria.ru/20231101/markirovka-1906670026.html
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экономика, россия, госдума рф
Экономика, Россия, Госдума РФ
В Госдуме предложили отклонить проект об обязательной маркировке стеклотары
Комитет Госдумы предложил отклонить проект об обязательной маркировке стеклотары
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал отклонить законопроект об обязательной маркировке стеклотары и о введении запрета на производство и оборот алкоголя крепостью свыше 28% в пластиковых бутылках.
Документ, внесенный группой сенаторов и принятый в первом чтении в январе 2021 года, предусматривает обязательное нанесение на стеклянную потребительскую тару, производимую в России
, обозначения (клейма), позволяющего идентифицировать его изготовителя, и внесение информации о нем в федеральный реестр обозначений.
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Одновременно законопроект вводит запрет на производство и оборот алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 28% в полимерной потребительской таре. Исключение сделано лишь для алкоголя, ввозимого в Россию под таможенной процедурой беспошлинной торговли или производимого для экспорта из РФ, а также в таре объемом не более 50 миллилитров, поскольку она востребована на внутренних авиалиниях.
Комитет обращает внимание, что содержащиеся в законопроекте требования к потребительской таре отсутствуют в технических регламентах Таможенного союза (ТС) "О безопасности пищевой продукции", "Пищевая продукция в части ее маркировки", "О безопасности упаковки". В этой связи законопроект может вступать в противоречие с положениями абзаца четвертого части 3 статьи 7 федерального закона "О техническом регулировании", в соответствии с которыми не включенные в технические регламенты требования к продукции не могут носить обязательный характер.
Кроме того, с 1 января 2024 года вступает в силу техрегламент ТС "О безопасности алкогольной продукции", в котором "отсутствуют предлагаемые законопроектом требования к стеклянной потребительской таре, в связи с чем целесообразность принятия законопроекта теряет свою актуальность", отмечается в заключении комитета.
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