https://ria.ru/20231102/markirovka-1906866101.html

В Госдуме предложили отклонить проект об обязательной маркировке стеклотары

В Госдуме предложили отклонить проект об обязательной маркировке стеклотары - РИА Новости, 02.11.2023

В Госдуме предложили отклонить проект об обязательной маркировке стеклотары

Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал отклонить законопроект об обязательной маркировке стеклотары и о введении запрета на производство и... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T10:40

2023-11-02T10:40

2023-11-02T10:40

экономика

россия

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808261646_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_b67ad7e64ac24638aa7897f92fe6baa8.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал отклонить законопроект об обязательной маркировке стеклотары и о введении запрета на производство и оборот алкоголя крепостью свыше 28% в пластиковых бутылках. Документ, внесенный группой сенаторов и принятый в первом чтении в январе 2021 года, предусматривает обязательное нанесение на стеклянную потребительскую тару, производимую в России, обозначения (клейма), позволяющего идентифицировать его изготовителя, и внесение информации о нем в федеральный реестр обозначений. Одновременно законопроект вводит запрет на производство и оборот алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 28% в полимерной потребительской таре. Исключение сделано лишь для алкоголя, ввозимого в Россию под таможенной процедурой беспошлинной торговли или производимого для экспорта из РФ, а также в таре объемом не более 50 миллилитров, поскольку она востребована на внутренних авиалиниях. Комитет обращает внимание, что содержащиеся в законопроекте требования к потребительской таре отсутствуют в технических регламентах Таможенного союза (ТС) "О безопасности пищевой продукции", "Пищевая продукция в части ее маркировки", "О безопасности упаковки". В этой связи законопроект может вступать в противоречие с положениями абзаца четвертого части 3 статьи 7 федерального закона "О техническом регулировании", в соответствии с которыми не включенные в технические регламенты требования к продукции не могут носить обязательный характер. Кроме того, с 1 января 2024 года вступает в силу техрегламент ТС "О безопасности алкогольной продукции", в котором "отсутствуют предлагаемые законопроектом требования к стеклянной потребительской таре, в связи с чем целесообразность принятия законопроекта теряет свою актуальность", отмечается в заключении комитета.

https://ria.ru/20231101/markirovka-1906670026.html

https://ria.ru/20231026/khinshteyn-1905307529.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, госдума рф