https://ria.ru/20231102/malkov-1906933313.html
В Рязанской области повысят качество питьевой воды
В Рязанской области повысят качество питьевой воды - РИА Новости, 02.11.2023
В Рязанской области повысят качество питьевой воды
Губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале сообщил, что регион реализует программы повышения качества питьевой воды, в этом году выделены РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T13:45
2023-11-02T13:45
2023-11-02T13:45
рязанская область
рязанская область
павел малков
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РЯЗАНЬ, 2 ноя – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале сообщил, что регион реализует программы повышения качества питьевой воды, в этом году выделены деньги на строительство четырех водозаборных узлов, установку оборудования водоочистки в трех районах, строительство и реконструкцию сетей водоснабжения и шахтных колодцев. "Для повышения качества водоснабжения в этом году выделены средства на строительство четырех водозаборных узлов, строительство и реконструкцию 16 километров сетей водоснабжения и 13 шахтных колодцев, установку семи единиц оборудования водоочистки в Захаровском, Михайловском и Скопинском районах", - написал губернатор. По его словам, в Михайлове в тестовом режиме заработала станция водоподготовки. Объект построили в рамках федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда". Запущена артезианская скважина и реконструирована водопроводная сеть. Производительность блочно-модульной станции водоподготовки составит 25 кубометров в час, что обеспечит питьевой водой более 2 тысяч человек. "Продолжим участвовать в федеральных проектах и реализовывать региональные программы, чтобы как можно больше жителей получили доступ к чистой воде", - отметил Павел Малков.
https://ria.ru/20231025/sotsraskhody-1905145615.html
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РИА Новости
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рязанская область, павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков
В Рязанской области повысят качество питьевой воды
Губернатор Малков: Рязанская область повысит качество питьевой воды
РЯЗАНЬ, 2 ноя – РИА Новости.
Губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале
сообщил, что регион реализует программы повышения качества питьевой воды, в этом году выделены деньги на строительство четырех водозаборных узлов, установку оборудования водоочистки в трех районах, строительство и реконструкцию сетей водоснабжения и шахтных колодцев.
"Для повышения качества водоснабжения в этом году выделены средства на строительство четырех водозаборных узлов, строительство и реконструкцию 16 километров сетей водоснабжения и 13 шахтных колодцев, установку семи единиц оборудования водоочистки в Захаровском, Михайловском и Скопинском районах", - написал губернатор.
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По его словам, в Михайлове в тестовом режиме заработала станция водоподготовки. Объект построили в рамках федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда". Запущена артезианская скважина и реконструирована водопроводная сеть. Производительность блочно-модульной станции водоподготовки составит 25 кубометров в час, что обеспечит питьевой водой более 2 тысяч человек.
"Продолжим участвовать в федеральных проектах и реализовывать региональные программы, чтобы как можно больше жителей получили доступ к чистой воде", - отметил Павел Малков.
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