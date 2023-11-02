https://ria.ru/20231102/malkov-1906933313.html

В Рязанской области повысят качество питьевой воды

В Рязанской области повысят качество питьевой воды - РИА Новости, 02.11.2023

В Рязанской области повысят качество питьевой воды

Губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале сообщил, что регион реализует программы повышения качества питьевой воды, в этом году выделены РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T13:45

2023-11-02T13:45

2023-11-02T13:45

рязанская область

рязанская область

павел малков

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РЯЗАНЬ, 2 ноя – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале сообщил, что регион реализует программы повышения качества питьевой воды, в этом году выделены деньги на строительство четырех водозаборных узлов, установку оборудования водоочистки в трех районах, строительство и реконструкцию сетей водоснабжения и шахтных колодцев. "Для повышения качества водоснабжения в этом году выделены средства на строительство четырех водозаборных узлов, строительство и реконструкцию 16 километров сетей водоснабжения и 13 шахтных колодцев, установку семи единиц оборудования водоочистки в Захаровском, Михайловском и Скопинском районах", - написал губернатор. По его словам, в Михайлове в тестовом режиме заработала станция водоподготовки. Объект построили в рамках федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда". Запущена артезианская скважина и реконструирована водопроводная сеть. Производительность блочно-модульной станции водоподготовки составит 25 кубометров в час, что обеспечит питьевой водой более 2 тысяч человек. "Продолжим участвовать в федеральных проектах и реализовывать региональные программы, чтобы как можно больше жителей получили доступ к чистой воде", - отметил Павел Малков.

https://ria.ru/20231025/sotsraskhody-1905145615.html

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рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

рязанская область, павел малков