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В Мали при подрыве пострадали восемь миротворцев ООН - РИА Новости, 02.11.2023
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08:45 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/mali-1906845765.html
В Мали при подрыве пострадали восемь миротворцев ООН
В Мали при подрыве пострадали восемь миротворцев ООН - РИА Новости, 02.11.2023
В Мали при подрыве пострадали восемь миротворцев ООН
Восемь миротворцев пострадали в результате подрыва бронемашины миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), направлявшейся в составе колонны в город Гао на... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T08:45
2023-11-02T08:45
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Восемь миротворцев пострадали в результате подрыва бронемашины миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), направлявшейся в составе колонны в город Гао на востоке страны, сообщает миссия в соцсети X. "Бронеавтомобиль в нашей колонне подорвался на самодельном взрывном устройстве по пути в Гао. Пострадали восемь миротворцев, которые были эвакуированы в Гао. Это третье нападение на колонну с использованием самодельного взрывного устройства с момента ее отбытия 31 октября. Желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления", - говорится в заявлении, опубликованном на странице МИНУСМА. В среду агентство Франс Пресс передавало, что действующая на севере Мали группировка "Постоянная стратегическая структура" (CSP) заявила о том, что взяла под контроль базу, которую 31 октября покинула МИНУСМА. В августе сообщалось, что миссия завершила первый этап вывода своих миротворцев из Мали. Ранее СБ ООН принял резолюцию, прекращающую с 30 июня работу миссии ООН в Мали, контингент должен покинуть страну к 31 декабря.
https://ria.ru/20230814/mali-1889865424.html
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в мире, мали, оон, минусма
В мире, Мали, ООН, МИНУСМА
В Мали при подрыве пострадали восемь миротворцев ООН

При подрыве бронемашины миссии ООН в Мали пострадали восемь миротворцев

© iStock.com / Anne CzichosМали
Мали - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© iStock.com / Anne Czichos
Мали. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Восемь миротворцев пострадали в результате подрыва бронемашины миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), направлявшейся в составе колонны в город Гао на востоке страны, сообщает миссия в соцсети X.
"Бронеавтомобиль в нашей колонне подорвался на самодельном взрывном устройстве по пути в Гао. Пострадали восемь миротворцев, которые были эвакуированы в Гао. Это третье нападение на колонну с использованием самодельного взрывного устройства с момента ее отбытия 31 октября. Желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления", - говорится в заявлении, опубликованном на странице МИНУСМА.
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В Мали пострадали три миротворца миссии ООН
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В среду агентство Франс Пресс передавало, что действующая на севере Мали группировка "Постоянная стратегическая структура" (CSP) заявила о том, что взяла под контроль базу, которую 31 октября покинула МИНУСМА. В августе сообщалось, что миссия завершила первый этап вывода своих миротворцев из Мали.
Ранее СБ ООН принял резолюцию, прекращающую с 30 июня работу миссии ООН в Мали, контингент должен покинуть страну к 31 декабря.
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