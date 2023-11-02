https://ria.ru/20231102/mali-1906845765.html

В Мали при подрыве пострадали восемь миротворцев ООН

В Мали при подрыве пострадали восемь миротворцев ООН - РИА Новости, 02.11.2023

В Мали при подрыве пострадали восемь миротворцев ООН

Восемь миротворцев пострадали в результате подрыва бронемашины миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), направлявшейся в составе колонны в город Гао на... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T08:45

2023-11-02T08:45

2023-11-02T08:45

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Восемь миротворцев пострадали в результате подрыва бронемашины миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), направлявшейся в составе колонны в город Гао на востоке страны, сообщает миссия в соцсети X. "Бронеавтомобиль в нашей колонне подорвался на самодельном взрывном устройстве по пути в Гао. Пострадали восемь миротворцев, которые были эвакуированы в Гао. Это третье нападение на колонну с использованием самодельного взрывного устройства с момента ее отбытия 31 октября. Желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления", - говорится в заявлении, опубликованном на странице МИНУСМА. В среду агентство Франс Пресс передавало, что действующая на севере Мали группировка "Постоянная стратегическая структура" (CSP) заявила о том, что взяла под контроль базу, которую 31 октября покинула МИНУСМА. В августе сообщалось, что миссия завершила первый этап вывода своих миротворцев из Мали. Ранее СБ ООН принял резолюцию, прекращающую с 30 июня работу миссии ООН в Мали, контингент должен покинуть страну к 31 декабря.

https://ria.ru/20230814/mali-1889865424.html

https://ria.ru/20231004/mali-1900567349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мали, оон, минусма