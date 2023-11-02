В Мали при подрыве пострадали восемь миротворцев ООН
При подрыве бронемашины миссии ООН в Мали пострадали восемь миротворцев
© iStock.com / Anne CzichosМали
© iStock.com / Anne Czichos
Мали. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Восемь миротворцев пострадали в результате подрыва бронемашины миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), направлявшейся в составе колонны в город Гао на востоке страны, сообщает миссия в соцсети X.
"Бронеавтомобиль в нашей колонне подорвался на самодельном взрывном устройстве по пути в Гао. Пострадали восемь миротворцев, которые были эвакуированы в Гао. Это третье нападение на колонну с использованием самодельного взрывного устройства с момента ее отбытия 31 октября. Желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления", - говорится в заявлении, опубликованном на странице МИНУСМА.
В среду агентство Франс Пресс передавало, что действующая на севере Мали группировка "Постоянная стратегическая структура" (CSP) заявила о том, что взяла под контроль базу, которую 31 октября покинула МИНУСМА. В августе сообщалось, что миссия завершила первый этап вывода своих миротворцев из Мали.
Ранее СБ ООН принял резолюцию, прекращающую с 30 июня работу миссии ООН в Мали, контингент должен покинуть страну к 31 декабря.