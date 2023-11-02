Рейтинг@Mail.ru
У привезенных из Мариуполя львов родилась тройня - РИА Новости, 02.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
19:38 02.11.2023 (обновлено: 20:25 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/lvy-1907047461.html
У привезенных из Мариуполя львов родилась тройня
У привезенных из Мариуполя львов родилась тройня - РИА Новости, 02.11.2023
У привезенных из Мариуполя львов родилась тройня
В крымском сафари-парке "Тайган" у привезенной из зоопарка Мариуполя пары львов родились трое львят, сообщил РИА Новости директор парка Олег Зубков. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T19:38
2023-11-02T20:25
хорошие новости
мариуполь
донецк
херсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1907050807_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_52c1a3cb565144362a49b2e7737952a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости. В крымском сафари-парке "Тайган" у привезенной из зоопарка Мариуполя пары львов родились трое львят, сообщил РИА Новости директор парка Олег Зубков."Львица родила трех шикарных детенышей", — сказал собеседник агентства.Зубков уточнил, что львица растит их самостоятельно.В Крым, в лучшие условия содержания, начиная с прошлого года перевезли более ста особей животных и птиц из зоопарков Херсона, Мариуполя, Донецка и Новой Каховки.
https://ria.ru/20231102/panda-1906902893.html
мариуполь
донецк
херсон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Львица с новорожденными львятами в парке "Тайган"
В Крыму у привезенной из Мариуполя пары львов родилась тройня, сообщил РИА Новости директор парка "Тайган"
2023-11-02T19:38
true
PT0M16S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1907050807_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_dacb4c4643148ca6948aef83a53520e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мариуполь, донецк, херсон
Хорошие новости, Мариуполь, Донецк, Херсон
У привезенных из Мариуполя львов родилась тройня

У привезенных из Мариуполя львов в крымском сафари-парке родились трое детенышей

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости. В крымском сафари-парке "Тайган" у привезенной из зоопарка Мариуполя пары львов родились трое львят, сообщил РИА Новости директор парка Олег Зубков.
"Львица родила трех шикарных детенышей", — сказал собеседник агентства.
Зубков уточнил, что львица растит их самостоятельно.
В Крым, в лучшие условия содержания, начиная с прошлого года перевезли более ста особей животных и птиц из зоопарков Херсона, Мариуполя, Донецка и Новой Каховки.
Детеныш панды в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Детеныш панды, родившийся в Московском зоопарке, начал слышать и видеть
Вчера, 12:44
 
Хорошие новостиМариупольДонецкХерсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала