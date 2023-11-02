https://ria.ru/20231102/lvy-1907047461.html

У привезенных из Мариуполя львов родилась тройня

У привезенных из Мариуполя львов родилась тройня - РИА Новости, 02.11.2023

У привезенных из Мариуполя львов родилась тройня

В крымском сафари-парке "Тайган" у привезенной из зоопарка Мариуполя пары львов родились трое львят, сообщил РИА Новости директор парка Олег Зубков. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T19:38

2023-11-02T19:38

2023-11-02T20:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости. В крымском сафари-парке "Тайган" у привезенной из зоопарка Мариуполя пары львов родились трое львят, сообщил РИА Новости директор парка Олег Зубков."Львица родила трех шикарных детенышей", — сказал собеседник агентства.Зубков уточнил, что львица растит их самостоятельно.В Крым, в лучшие условия содержания, начиная с прошлого года перевезли более ста особей животных и птиц из зоопарков Херсона, Мариуполя, Донецка и Новой Каховки.

https://ria.ru/20231102/panda-1906902893.html

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Львица с новорожденными львятами в парке "Тайган" В Крыму у привезенной из Мариуполя пары львов родилась тройня, сообщил РИА Новости директор парка "Тайган" 2023-11-02T19:38 true PT0M16S

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мариуполь, донецк, херсон