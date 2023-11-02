https://ria.ru/20231102/lada-1906960829.html

Продажи автомобилей Lada побили десятилетний рекорд

Продажи автомобилей Lada побили десятилетний рекорд - РИА Новости, 02.11.2023

Продажи автомобилей Lada побили десятилетний рекорд

Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в октябре побили рекорд компании за последние 10 лет: было реализовано 40,9 тысячи автомобилей Lada, что в 2,1 раза выше показателей... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T15:03

2023-11-02T15:03

2023-11-02T15:12

экономика

авто

россия

автоваз

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в октябре побили рекорд компании за последние 10 лет: было реализовано 40,9 тысячи автомобилей Lada, что в 2,1 раза выше показателей октября прошлого года и на 12,9% сентября текущего, говорится в сообщении автопроизводителя."По итогам октября 2023 года в России продано 40 912 пассажирских и коммерческих автомобилей Lada, что является не только лучшим результатом в 2023 году, но и новым максимумом за последние 10 лет. Это на 12,9% выше результата сентября 2023 года и на 113,7% превышает продажи октября 2022 года", - сообщили в "АвтоВАЗе".По оценкам компании, рыночная доля Lada в сегменте легковых автомобилей в октябре 2023 года составила 40%. При этом продажи автопроизводителя за 10 месяцев текущего года выросли почти в 2 раза, до 283,5 тысячи штук.

https://ria.ru/20231025/avtomobili-1905240181.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, авто, россия, автоваз