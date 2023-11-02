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Продажи автомобилей Lada побили десятилетний рекорд - РИА Новости, 02.11.2023
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15:03 02.11.2023 (обновлено: 15:12 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/lada-1906960829.html
Продажи автомобилей Lada побили десятилетний рекорд
Продажи автомобилей Lada побили десятилетний рекорд - РИА Новости, 02.11.2023
Продажи автомобилей Lada побили десятилетний рекорд
Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в октябре побили рекорд компании за последние 10 лет: было реализовано 40,9 тысячи автомобилей Lada, что в 2,1 раза выше показателей... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T15:03
2023-11-02T15:12
экономика
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россия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в октябре побили рекорд компании за последние 10 лет: было реализовано 40,9 тысячи автомобилей Lada, что в 2,1 раза выше показателей октября прошлого года и на 12,9% сентября текущего, говорится в сообщении автопроизводителя.&quot;По итогам октября 2023 года в России продано 40 912 пассажирских и коммерческих автомобилей Lada, что является не только лучшим результатом в 2023 году, но и новым максимумом за последние 10 лет. Это на 12,9% выше результата сентября 2023 года и на 113,7% превышает продажи октября 2022 года&quot;, - сообщили в &quot;АвтоВАЗе&quot;.По оценкам компании, рыночная доля Lada в сегменте легковых автомобилей в октябре 2023 года составила 40%. При этом продажи автопроизводителя за 10 месяцев текущего года выросли почти в 2 раза, до 283,5 тысячи штук.
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экономика, авто, россия, автоваз
Экономика, Авто, Россия, АвтоВАЗ
Продажи автомобилей Lada побили десятилетний рекорд

АвтоВАЗ: продажи автомобилей Lada в России в октябре выросли в 2,1 раза

© Фото : АО "АВТОВАЗ"Обновленная Lada Vesta
Обновленная Lada Vesta - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© Фото : АО "АВТОВАЗ"
Обновленная Lada Vesta. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в октябре побили рекорд компании за последние 10 лет: было реализовано 40,9 тысячи автомобилей Lada, что в 2,1 раза выше показателей октября прошлого года и на 12,9% сентября текущего, говорится в сообщении автопроизводителя.
«

"По итогам октября 2023 года в России продано 40 912 пассажирских и коммерческих автомобилей Lada, что является не только лучшим результатом в 2023 году, но и новым максимумом за последние 10 лет. Это на 12,9% выше результата сентября 2023 года и на 113,7% превышает продажи октября 2022 года", - сообщили в "АвтоВАЗе".

Создание дизайна автомобиля LADA в студии дизайна компании ОАО АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
В России выросло производство легковых автомобилей
25 октября, 19:19
По оценкам компании, рыночная доля Lada в сегменте легковых автомобилей в октябре 2023 года составила 40%. При этом продажи автопроизводителя за 10 месяцев текущего года выросли почти в 2 раза, до 283,5 тысячи штук.
 
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