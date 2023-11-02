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В Москве девочка-подросток пострадала во время квеста - РИА Новости, 02.11.2023
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14:51 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/kvest-1906956135.html
В Москве девочка-подросток пострадала во время квеста
В Москве девочка-подросток пострадала во время квеста - РИА Новости, 02.11.2023
В Москве девочка-подросток пострадала во время квеста
Девочка-подросток пострадала во время квеста на северо-востоке Москвы, следователи начали проверку, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:51
2023-11-02T14:51
происшествия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Девочка-подросток пострадала во время квеста на северо-востоке Москвы, следователи начали проверку, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. По данным ведомства, об инциденте с 14-летней девочкой стало известно в ходе мониторинга СМИ. Предварительно установлено, что 1 ноября подросток во время игрового квеста на Гостиничной улице в Москве получила телесные повреждения. "Проводится доследственная проверка &lt;…&gt; Изучается служебная документация, опрашиваются сотрудники организации", - сказала Иванова.
https://ria.ru/20230619/kvesty-1879142434.html
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве девочка-подросток пострадала во время квеста

СК в Москве ведет проверку после травмирования 14-летней девочки на квесте

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Девочка-подросток пострадала во время квеста на северо-востоке Москвы, следователи начали проверку, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
По данным ведомства, об инциденте с 14-летней девочкой стало известно в ходе мониторинга СМИ. Предварительно установлено, что 1 ноября подросток во время игрового квеста на Гостиничной улице в Москве получила телесные повреждения.
"Проводится доследственная проверка <…> Изучается служебная документация, опрашиваются сотрудники организации", - сказала Иванова.
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