https://ria.ru/20231102/kvest-1906956135.html

В Москве девочка-подросток пострадала во время квеста

В Москве девочка-подросток пострадала во время квеста - РИА Новости, 02.11.2023

В Москве девочка-подросток пострадала во время квеста

Девочка-подросток пострадала во время квеста на северо-востоке Москвы, следователи начали проверку, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T14:51

2023-11-02T14:51

2023-11-02T14:51

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Девочка-подросток пострадала во время квеста на северо-востоке Москвы, следователи начали проверку, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. По данным ведомства, об инциденте с 14-летней девочкой стало известно в ходе мониторинга СМИ. Предварительно установлено, что 1 ноября подросток во время игрового квеста на Гостиничной улице в Москве получила телесные повреждения. "Проводится доследственная проверка <…> Изучается служебная документация, опрашиваются сотрудники организации", - сказала Иванова.

https://ria.ru/20230619/kvesty-1879142434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)