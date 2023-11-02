https://ria.ru/20231102/kursy-1906821047.html

"Московская техническая школа" открыла новые курсы повышения квалификации

"Московская техническая школа" открыла новые курсы повышения квалификации - РИА Новости, 02.11.2023

"Московская техническая школа" открыла новые курсы повышения квалификации

Два новых образовательных курса запустили в проекте "Московская техническая школа" ("МТШ") совместно с МГТУ "СТАНКИН", сообщил министр правительства столицы,... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T09:11

2023-11-02T09:11

2023-11-02T09:11

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

технологии

владислав овчинский

мгту "станкин"

москва

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Два новых образовательных курса запустили в проекте "Московская техническая школа" ("МТШ") совместно с МГТУ "СТАНКИН", сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Они называются "Промышленный дизайн" и "Искусственный интеллект в промышленности"."Повышение квалификации сотрудников производственных предприятий – необходимое звено развития всей индустрии. С 2021 года в городе работает образовательный проект "Московская техническая школа", в рамках которого инженерам доступно более 120 курсов по 7 направлениям и 2 спецнаправлениям. Мы постоянно развиваем проект, наращивая его масштабы. Так, совместно с МГТУ "СТАНКИН" разработали и запустили 2 новые программы повышения квалификации по промышленному дизайну и искусственному интеллекту в промышленности", – цитируют в пресс-службе слова главы ДИПП.Там отметили, что курс "Промышленный дизайн" должен сформировать профессиональные навыки в этой области у учащихся. В него входят 6 модулей. Процесс обучения займет 40 академических часов.В свою очередь, начальник управления организации проектного обучения МГТУ "СТАНКИН" Марианна Чаруйская заявила, что в период обучения по направлению "Промышленный дизайн" учащиеся будут выполнять свой проект по промдизайну технологического продукта на базе реального кейса.Кроме того, 72 академических часа длится программа "Искусственный интеллект в промышленности". Она направлена на формирование профессиональных навыков в области аналитики производственных данных с использованием искусственного интеллекта. В состав данного курса входят 3 модуля: "Основы машинного обучения", "Продвинутое машинное обучение в промышленности", а также "Нейронные сети в промышленности".Как отметил профессор кафедры компьютерных систем управления, руководитель Единого Деканата МГТУ "СТАНКИН" Рамиль Нежметдинов, этот курс поможет понять не только как реализуются ИИ-проекты в промышленности, но и глубже разобраться с процессами, в которых искусственный интеллект участвует."МТШ" – это проект столичного правительства, который был создан в 2021 году. Он запущен для повышения квалификации инженеров в работе с инновационными технологиями, которые оптимизируют производственные процессы и развивают промышленный потенциал. За время работы проекта подготовку прошли порядка 1,4 тыс. инженеров.

https://ria.ru/20231018/mtsh-1903472287.html

https://ria.ru/20230822/kurs-1891488736.html

москва

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, владислав овчинский, мгту "станкин", москва