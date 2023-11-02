Рейтинг@Mail.ru
"Московская техническая школа" открыла новые курсы повышения квалификации - РИА Новости, 02.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
09:11 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/kursy-1906821047.html
"Московская техническая школа" открыла новые курсы повышения квалификации
"Московская техническая школа" открыла новые курсы повышения квалификации - РИА Новости, 02.11.2023
"Московская техническая школа" открыла новые курсы повышения квалификации
Два новых образовательных курса запустили в проекте "Московская техническая школа" ("МТШ") совместно с МГТУ "СТАНКИН", сообщил министр правительства столицы,... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T09:11
2023-11-02T09:11
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
технологии
владислав овчинский
мгту "станкин"
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906820858_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_728ddffd371e6398a7a49e824eb88f8a.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Два новых образовательных курса запустили в проекте "Московская техническая школа" ("МТШ") совместно с МГТУ "СТАНКИН", сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Они называются "Промышленный дизайн" и "Искусственный интеллект в промышленности"."Повышение квалификации сотрудников производственных предприятий – необходимое звено развития всей индустрии. С 2021 года в городе работает образовательный проект "Московская техническая школа", в рамках которого инженерам доступно более 120 курсов по 7 направлениям и 2 спецнаправлениям. Мы постоянно развиваем проект, наращивая его масштабы. Так, совместно с МГТУ "СТАНКИН" разработали и запустили 2 новые программы повышения квалификации по промышленному дизайну и искусственному интеллекту в промышленности", – цитируют в пресс-службе слова главы ДИПП.Там отметили, что курс "Промышленный дизайн" должен сформировать профессиональные навыки в этой области у учащихся. В него входят 6 модулей. Процесс обучения займет 40 академических часов.В свою очередь, начальник управления организации проектного обучения МГТУ "СТАНКИН" Марианна Чаруйская заявила, что в период обучения по направлению "Промышленный дизайн" учащиеся будут выполнять свой проект по промдизайну технологического продукта на базе реального кейса.Кроме того, 72 академических часа длится программа "Искусственный интеллект в промышленности". Она направлена на формирование профессиональных навыков в области аналитики производственных данных с использованием искусственного интеллекта. В состав данного курса входят 3 модуля: "Основы машинного обучения", "Продвинутое машинное обучение в промышленности", а также "Нейронные сети в промышленности".Как отметил профессор кафедры компьютерных систем управления, руководитель Единого Деканата МГТУ "СТАНКИН" Рамиль Нежметдинов, этот курс поможет понять не только как реализуются ИИ-проекты в промышленности, но и глубже разобраться с процессами, в которых искусственный интеллект участвует."МТШ" – это проект столичного правительства, который был создан в 2021 году. Он запущен для повышения квалификации инженеров в работе с инновационными технологиями, которые оптимизируют производственные процессы и развивают промышленный потенциал. За время работы проекта подготовку прошли порядка 1,4 тыс. инженеров.
https://ria.ru/20231018/mtsh-1903472287.html
https://ria.ru/20230822/kurs-1891488736.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906820858_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_bc52dfe0eeee86078fbfcf8fa3b2e301.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, владислав овчинский, мгту "станкин", москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Технологии, Владислав Овчинский, МГТУ "Станкин", Москва

"Московская техническая школа" открыла новые курсы повышения квалификации

© ФОТО - Пресс-служба ДИППКурсы повышения квалификации в "Московской технической школе"
Курсы повышения квалификации в Московской технической школе
© ФОТО - Пресс-служба ДИПП
Курсы повышения квалификации в "Московской технической школе"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Два новых образовательных курса запустили в проекте "Московская техническая школа" ("МТШ") совместно с МГТУ "СТАНКИН", сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
Они называются "Промышленный дизайн" и "Искусственный интеллект в промышленности".
«
"Повышение квалификации сотрудников производственных предприятий – необходимое звено развития всей индустрии. С 2021 года в городе работает образовательный проект "Московская техническая школа", в рамках которого инженерам доступно более 120 курсов по 7 направлениям и 2 спецнаправлениям. Мы постоянно развиваем проект, наращивая его масштабы. Так, совместно с МГТУ "СТАНКИН" разработали и запустили 2 новые программы повышения квалификации по промышленному дизайну и искусственному интеллекту в промышленности", – цитируют в пресс-службе слова главы ДИПП.
Там отметили, что курс "Промышленный дизайн" должен сформировать профессиональные навыки в этой области у учащихся. В него входят 6 модулей. Процесс обучения займет 40 академических часов.
Новый курс повышения квалификации в МТШ
Московским инженерам доступен новый курс повышения квалификации в "МТШ"
18 октября, 07:20
В свою очередь, начальник управления организации проектного обучения МГТУ "СТАНКИН" Марианна Чаруйская заявила, что в период обучения по направлению "Промышленный дизайн" учащиеся будут выполнять свой проект по промдизайну технологического продукта на базе реального кейса.
Кроме того, 72 академических часа длится программа "Искусственный интеллект в промышленности". Она направлена на формирование профессиональных навыков в области аналитики производственных данных с использованием искусственного интеллекта. В состав данного курса входят 3 модуля: "Основы машинного обучения", "Продвинутое машинное обучение в промышленности", а также "Нейронные сети в промышленности".
Как отметил профессор кафедры компьютерных систем управления, руководитель Единого Деканата МГТУ "СТАНКИН" Рамиль Нежметдинов, этот курс поможет понять не только как реализуются ИИ-проекты в промышленности, но и глубже разобраться с процессами, в которых искусственный интеллект участвует.
"МТШ" – это проект столичного правительства, который был создан в 2021 году. Он запущен для повышения квалификации инженеров в работе с инновационными технологиями, которые оптимизируют производственные процессы и развивают промышленный потенциал. За время работы проекта подготовку прошли порядка 1,4 тыс. инженеров.
глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИИП) Владислав Овчинский
МТШ открыла курс по моушен-дизайну в промышленности
22 августа, 13:20
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыТехнологииВладислав ОвчинскийМГТУ "Станкин"Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала