https://ria.ru/20231102/kubanets-1906948283.html

На решившего "исчезнуть" с долгами на пять миллионов кубанца завели дело

На решившего "исчезнуть" с долгами на пять миллионов кубанца завели дело - РИА Новости, 02.11.2023

На решившего "исчезнуть" с долгами на пять миллионов кубанца завели дело

Уголовное дело о мошенничестве возбуждено против мужчины, который задолжал более пяти миллионов рублей жителям Кавказского района Кубани и инсценировал... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T14:32

2023-11-02T14:32

2023-11-02T14:32

происшествия

кавказский район

краснодарский край

ростовская область

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СОЧИ, 2 ноя – РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве возбуждено против мужчины, который задолжал более пяти миллионов рублей жителям Кавказского района Кубани и инсценировал собственное похищение, он также компенсирует более 50 тысяч рублей, потраченных государством на его поиски, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. Поиск пропавшего правоохранители начали в мае. Выяснилось, что житель Кавказского района задолжал людям более 5 миллионов рублей. Мужчина выехал на своем автомобиле за пределы Краснодарского края, нарочито бросил машину с документами и личными вещами в Ростовской области и скрылся. Родные должника, предполагая, что исчезновение носит криминальный характер, опубликовали информацию о поиске мужчины в социальных сетях и СМИ, вскоре пропавший был найден. Выяснилось, что все это время он находился у своего отца. "В целях восстановления социальной справедливости прокуратурой направлено в суд исковое заявление о возмещении затраченных на поиски бюджетных средств в сумме более 50 тысяч рублей, причиненного неправомерным поведением указанного лица, которое удовлетворено в полном объеме", - говорится в сообщении. В отношении мужчины также завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сейчас он находится по домашним арестом.

https://ria.ru/20231101/alimenty-1906615242.html

https://ria.ru/20231011/dolg-1901929977.html

кавказский район

краснодарский край

ростовская область

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происшествия, кавказский район, краснодарский край, ростовская область